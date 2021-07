Jak pečovat o zahradu, aby úroda byla bohatá

Ať už pěstujete ovoce, zeleninu, či jiné rostliny, je důležité vědět, jak o ně pečovat, aby se jim dařilo co nejlépe. Velmi důležité je hnojivo, které rostlinám dodá potřebné živiny. Zároveň je však třeba zbavovat se plevelu, kterým záhony často zarůstají.

Výběr vhodného hnojiva

Jestliže vybíráte ty nejlepší hnojiva do zahrady, měli byste se řídit podle toho, k čemu je budete používat. Každá z rostlin totiž potřebuje speciální poměr a zastoupení živin, takže jsou pro ně připravována odlišná hnojiva. Na záhony se hodí granulovaná hnojiva, která snadno rozmístíte po záhonu. Případně však můžete používat také hnojiva tekutá, která se používají v zálivce.

Díky tomu budete mít přesný přehled, kolik daná rostlina dostala živin. Řada hnojiv je navíc zcela přírodní, například hnůj, případně si můžete také vyrobit vlastní kompost. Hravě se tak vyhnete chemii navíc, přičemž vašim rostlinám se bude skvěle dařit. Druhou možností jsou hnojiva syntetická, která jsou hojně využívána, ovšem nejsou zrovna ekologická.

Vyrobte si vlastní kompost

Nejsnadnějším způsobem, jak získat vlastní organické hnojivo, je vytvořit kompost. Stačit vám bude kompostér, koupit můžete různé modely. Umístit byste ho měli do polostínu, ideálně pod strom, kde do něj nebude pršet. Pak už jen stačí shromažďovat v něm odpad. Ten můžeme rozdělit do dvou skupin:

Zelený odpad – do toho patří hlavně posekaná tráva a sebrané listí. Přidávají se také zbytky z kuchyně jako jsou slupky a odkrojky. Dále je vhodná také kávové sedlina či čaj. Hnědý odpad – je tvořen tvrdšími částmi. Zejména suché listí, kůra a skořápky z ořechů a vajíček. Rozhodně se však vyhněte zkaženým věcem, masu a popelu.

Zhruba po deseti týdnech získáte zralé hnojivo, které můžete začít využívat pro rostliny.

Mechanické zbavování se plevelu

Plevel je značně nežádoucí, jelikož utlačuje původní rostliny a snižuje kvalitu půdy. Může také přenášet choroby a zhoršovat podmínky pro růst plodin. Z toho důvodu je důležité se ho pravidelně zbavovat. Jestliže máte jen pár záhonů, pak to zvládnete mechanicky. Je však třeba počítat s tím, že některé druhy plevelu jsou opravdu odolné, a tak může trvat zbavit se jich. Pokud však budete vytrvalí, zbavíte záhon plevelu, aniž byste ohrozili pěstované rostliny.

Chemické ošetření proti plevelu

Pokud máte rozsáhlé záhony zarostlé plevelem, snadnějším řešením bude použít přípravky proti plevelům. Je důležité vybírat subjektivní herbicidy, které zničí pouze plevel a zachovají ostatní rostliny. Tyto postřiky začínají působit již během pár hodin od aplikace, takže zvládnete rychle zakročit.

Výběr postřiku

Při výběru přípravků byste se měli nejprve rozhodnout, v jakém místě a na jaké rostliny ho budete používat. U řady plodin je důležité postřiky aplikovat už preventivně, aby semena plevelu vůbec neměla možnost vyklíčit. Řada z těchto chemických přípravků účinkuje na velké množství různých plevelů, takže zamezíte růstu většiny plevelu. Pokyny k dávkování a použití najdete vždy u konkrétního výrobku, nelze tedy obecně říci, jak je užívat.

Problémové mohou být vytrvalé druhy plevelu, kterých je těžké se zbavit. V takových případech nemusí selektivní herbicid dostatečně účinkovat, používá se proto totální. Ten však zabíjí všechny rostliny, je proto nutné pracovat s ním velmi opatrně. Používá se například na skalkách. Je třeba štětcem nanášet přípravek přímo na nežádoucí plevel. Ten po aplikaci vyschne a nebude dále zarůstat záhon.

Péče nejen o záhony by měla být samozřejmostí pro každého zahrádkáře. Jen tak totiž mohou vaše rostliny prospívat, aniž by byl jejich růst ohrožen. Právě hnojení a zbavování se plevele jsou jedny z nejdůležitějších věcí při pěstování. Pomohou vám s tím různé přípravky, využijte při jejich nákupu akční kódy.