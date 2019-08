Jak nejlépe doma naložit kysané zelí

Milujete zelňačku? Je naprosto jasné, že takový pokrm se bez dobrého zelí opravdu neobejde. Pokud jste v obchodech stále nenašli takové, na kterém byste si opravdu pochutnali, je na čase se do nakládání zelí pustit doma. Domácí zelí bude výborné, přesně dle vašich chutí a navíc bude doslova nabité vitamíny.

Výběr odrůdy

Pokud se tedy rozhodnete doma zelí naložit, je dobré se zamyslet hned na začátku, jakou odrůdu zelí bude vlastně nejlepší použít. Pokud budete zelí pěstovat, je dobré už v této době vědět, že ho budete nakládat. Pro tyto účely volte pozdní nebo polopozdní odrůdy zelí. Tyto odrůdy se jinak také nazývají kruhárenské. Tvoří krásné pevné hlávky se slabou žilnatinou. V našich podmínkách můžete vybírat například z těchto odrůd: Zeus, Hanibal, Pourovo polopozdní, Sonja nebo Megaton. Jestli ale zelí nebudete pěstovat a chcete ho koupit, počkejte, až na pultech obchodů bude čerstvé zelí z podzimních sklizní. Rozhodně se nevyplatí šetřit a koupit poslední kusy zelí z léta, které je právě ve slevě. Takto naložené zelí by totiž nemělo dobrou konzistenci a navíc by se také velmi rychle zkazilo. Dále je také třeba dát pozor na to, aby hlávky zelí nebyly namrzlé. Ani v takovém případě by naložené zelí rozhodně nebylo dobré.

Co budete potřebovat?

Pro začátek nebudete potřebovat žádné velké vybavení. Nemusíte tak ani kupovat speciální kameninový zelák, ale naprosto vám bude stačit obyčejná velká sklenice. Pokud vás nakládání bude bavit, tak si na další rok již zelák můžete pořídit.

Jdeme na to

První věc, kterou musíte udělat, je zelí pořádně nakrouhat a nasolit. K tomu je třeba nádoba, sůl a trpělivost. Přidat můžete také kmín nebo trošku nastrouhaného křenu. Nakrouhané zelí ve velké nádobě promíchejte se solí. S tou to rozhodně nepřehánějte, není jí potřeba moc. Přibližně na 1 kilogram zelí bude stačit jen 10 gramů soli. Poté, co zelí se solí promícháte, nechte jej asi hodinu odstát. Takto nasolené zelí pustí šťávu, kterou ale rozhodně nevylévejte pryč. Zde se dostáváme ke známé činnosti – šlapání zelí. To se dělá právě z důvodu uvolnění šťávy, ve které je zelí ponořené. Jestli jde o velké množství zelí, je i v dnešní době jeho šlapání v podstatě jedinou a nejlepší možností. Pokud si ale doma nakládáte zelí jen pro vaše potřeby, máte ho nejspíš méně. V takovém případě bude naprosto dostačující, pokud ho pořádně propracujete rukama. A velmi precizně ho natlačíte do nádoby, ve které bude moci nerušeně kvasit.

Úspěšně kvašení

Základem je, aby nám zelí dobře zkvasilo. K tomu je třeba dodržet přesný postup. Nádobu, ve které bude zelí kvasit, nechte otevřenou, tak aby zelí mohlo dýchat. Přikryjte jí například jen síťkou. Zároveň je pro kvašení nezbytné to, aby zelí bylo stále naprosto ponořené do své šťávy a proto ho něčím těžším zatižte. Jestli máte nádobu, která je přímo určená pro kvašení zelí, bude již nejspíš síťka a zarážka její součástí. V prvních dnech, kdy zelí kvasí, by mělo být v teplotě kolem 18 – 20°C. Poté, co se proces kvašení zpomalí (poznáte to, podle zápachu, který se dá na ústup), přesuňte nádobu do chladnější místnosti, ve které by se teplota měla pohybovat kolem 10 – 15 °C. Zároveň také nádobu pevně uzavřeme. Zelí samozřejmě stále zůstává naprosto ponořené ve své šťávě.

Dobrou chuť!

Na takto zkvašeném zelí si již můžete pochutnávat. Myslete na to, že ve chvíli, kdy zelí ze sklenice postupně odebíráte, je potřeba, aby stále bylo ponořené ve vlastní šťávě. Jen tak vydrží dlouho jako čerstvé. Pokud se vám zdá, že je šťávy ve sklenici už málo, neváhejte a doplňte jí. Svařte vodu spolu se solí (na jeden litr vody dejte 20 gramů soli) a do sklenice dolijte.