Jak na ředkvičky

Existuje spousta věcí, které nám mohou evokovat to pravé jaro. Ať už jsou to narcisy, Velikonoce, rozkvetlé stromy, nebo jen slunečný den, toto roční období s sebou nese spoustu příjemných zážitků. Opravdovou podstatou jara je však pro mnoho lidí malá, zdánlivě nepodstatná zelenina. Ano, samozřejmě se jedná o ředkvičky. Tyto lehce pálivé kuličky s rudou slupkou nabízí ojedinělou chuť, která přímo vybízí k osvěžujícímu jarnímu salátu. Ředkvičky si samozřejmě zvládnete vypěstovat i sami doma, mohlo by se vám ovšem hodit pár rad.

Kdy vysévat?

Pro svou nenáročnost se staly ředkvičky velice populární v domácích zahrádkách, a dokonce i truhlících. Ideálním časem pro jejich pěstování je samozřejmě jaro, pokud byste měli chuť později, urodí se vám na podzim, a když seženete správná semínka, tak i v létě. K tomu, aby prosperovaly, jim stačí slunné místo a dostatek vody.

Pěstování ředkviček si vyžaduje kyprou záhřevnou půdu bohatou na živiny. Někteří zahrádkáři rádi vysévají ředkvičky do volné půdy, což by mělo být ideálně v dubnu. Rozhodnete-li se je nechat naklíčit ve skleníku, můžete začít již v únoru a brzy čekat úrodu, jelikož mají ředkvičky pěstované v pařeništích, nebo sklenících velice krátkou vegetační dobu. V případě volné půdy se doba prodlužuje zhruba o dva týdny.

Jak na to?

Do volné půdy vyséváme ředkvičky ideálně v řádcích vzdálených až 20 centimetrů, tak aby byl rozestup i mezi jednotlivými semínky v řádku. Musíte mít na paměti, že ředkvičky velice brzy porostou a budou potřebovat více místa. V případě truhlíku platí stejné pravidlo, snažte se ovšem využít místo. Můžete je například střídavě sázet na jednu a druhou stranu truhlíku.

Ředkvičky by neměly být zasazeny hlouběji než 2 centimetry. Semínka ve volné půdě je nutné po vysetí zahrnout a nejlépe ještě lehce udusat. V truhlíku stačí zasypat trochou hlíny a stlačit. Již bylo zmíněno, že ředkvičky klíčí velmi rychle, potřebují k tomu ovšem, stejně jako většina rostlin, dostatečné množství vody.

Která semínka?

Na trhu je již dnes dostupné opravdu velké množství různých druhů semínek. Lze si vybírat žluté, fialové, klasické červené, kulaté, oválné, jarní nebo celoroční. Záleží pouze na vás, jaké ředkvičky budete chtít.

Při pěstování ředkvićek je velice důležité dbát na vegetační dobu. Pokud je totiž necháte v zemi příliš dlouho, chuťově určitě nebudou odpovídat vašim představám. Většině odrůd stačí k růstu 4 – 5 týdnů. A pak můžete směle chroupat!