Jak na podzim vyzdobit hrob milovaného člověka

Mnoho lidí v zimních měsících na výzdobu hrobů svých blízkých nemyslí. Většina z nich raději počká na jaro. Někdy je to jednoduše proto, že je venku zima, ale často je to proto, že si nejsou jisti, jak v tomto ponurém ročním období hrob zkrášlit. Zde je několik nápadů, které mohou zkrášlit hrobové místo, když je venku zima a šeď. Nejlepší na tom je, že žádný z nich nevyžaduje, abyste byli venku příliš dlouho!

Pravidla a etiketa pro návštěvu hřbitova a výzdobu hrobu

Uctívání mrtvých bylo vždy důležitým aspektem lidského života. Truchlíme nad jejich ztrátou a uctíváme jejich památku různými způsoby napříč nesčetnými kulturami. Pořádáme smuteční obřady a pohřby. Plánujeme náročné pohřby. Truchlíme dokonce i svým chováním a způsobem oblékání. Pro mnohé z nás je jedním z preferovaných způsobů výzdoba hrobů květinami, věnci nebo jinými symbolickými drobnostmi a dary, které pomáhají připomínat, kým dotyčný za života byl.

Proč zdobíme hroby

Lidstvo má dlouhou historii zdobení hrobů. V mnoha kulturách po celém světě je dodnes běžné umisťovat na náhrobek nebo pamětní desku milované osoby významné předměty nebo jejich okolí. Nejstarší zaznamenané případy výzdoby hrobů pocházejí od starých Řeků z doby před přibližně 2000 lety. Ti praktikovali obřad zvaný „zoai“, který spočíval v zanechávání květin na hrobech padlých bojovníků.

Pokud tyto květiny zakořenily, vykládali si to tak, že tito bojovníci nalezli na druhé straně mír a štěstí. Římané pokládali květiny na hroby padlých bojovníků během svátku Parentalia (Dny otců) – osmidenního svátku – rodina a přátelé zemřelých.

Římské Parentalia

V Americe se tato tradice prosadila po smrti Abrahama Lincolna. Když souprava převážející jeho ostatky projížděla zemí různými městy, zastavila se na několika místech, aby mohli občané vzdát úctu. Mnozí přinášeli obří kytice, drobnosti a zvláštní dekorace, které pokládali k rakvi.

Po pohřbu začali lidé po celé zemi pokládat květiny na hroby vojáků, kteří padli v občanské válce. V roce 1886 vyhlásil generál Unie John Alexander Logan 30. květen jako oficiální den pro zdobení hrobů vojáků květinami. Nakonec se z něj stal svátek, který dnes známe jako Memorial Day. Dnes v této tradici pokračujeme v našich vlastních životech na osobnější úrovni. Zdobíme hroby svých blízkých a rodinných příslušníků, protože si je chceme připomínat i poté, co odešli.

Výzdoba vnáší do místa jejich posledního odpočinku určitou míru personalizace a činí z jejich hrobu příjemnější místo, které můžeme navštívit, když to nejvíce potřebujeme. Návštěvy hrobů jsou nedílnou součástí procesu truchlení pro ty z nás, kteří po smrti člověka zůstali. Poskytnutím dobře udržovaného, personalizovaného prostoru kolem hrobu si vytvoříme zvláštní místo pro truchlení. Umožňuje nám to trávit čas se zesnulým i po jeho smrti.

Příprava hrobu

Jako první věc, kterou před zdobením musíme udělat je, že hrob musíme očistit od všeho špatného. Nezapomeňte z něj proto shrabat spadané listí, vysbírat bukvice, žaludy, větvičky a další věci, které mohou pokrývat náhrobek vašeho zesnulého příbuzného. Také nezapomeňte vyplít staré rostliny a prohrabat hlínu (zeminu) na hrobu, aby se hezky prokypřila a mohli jste do ní zasadit rostliny nové – podzimní. Dále bychom pak měli celý hrob důkladně umýt prostředkem pro to určeným. Ten si můžete buď zakoupit přímo na internetu a nebo můžete použít mýdlovou vodu či prostředek na nádobí, které také udělají svou práci. Nejdříve si však zjistěte, jestli jsou tyto prostředky vhodné pro vás typ hrobu. Aby nedošlo k jeho nenávratnému poškození. Takto vyčištění hrob je připravený na podzimní dekorování.

Nejběžnější hrobové dekorace

Čerstvé květiny

Ponechání čerstvých květin na hrobě je nadčasový a klasický způsob výzdoby hrobu. Jak jsme uvedli výše, byly hojně využívány v celé historii. Květiny jsou krásné, živé a dodají barvu a život každému hřbitovnímu pozemku. Pokud jste si vybrali plochý náhrobek, mnohé z nich jsou dodávány se zabudovanou vázou, do které lze květiny umístit a která nepřidává hřbitovu nezajištěnou výzdobu. Mnoho hřbitovů vám také může jako alternativu umožnit umístit na hrob malou rostlinu.

Pro výběr květin k výzdobě hrobu neexistuje správná nebo špatná odpověď a je v pořádku, že rodiny při výběru zvažují i další faktory. Nemějte pocit, že musíte zvolit standardní karafiáty a růže, když byste ve skutečnosti dali přednost alternativním květinám. Jako podzimní rostliny jsou obzvláště vhodné například chryzantémy nebo podzimní sedmikrásky. Kromě toho mohou atraktivní optickou relaxaci vytvořit vřesy nebo i keře, jako je jalovec a dřín. Můžete také zasadit jeden nebo dva zimostrázy. Velmi oblíbené jsou vánoční hvězdy a cyklámen. Čínská zimní květina (zimokvět časný) patří mezi rostliny, které otevírají své okvětní lístky až na konci zimy.

Nepřehánějte to však. Můžete na podzim vysadit také jarně kvetoucí rostliny, jako jsou mrazuvzdorné rohaté fialky nebo macešky.

Umělé květiny

I když nejsou vždy tak preferované jako čerstvé květiny, jsou také trvanlivější a vydrží déle. Umělé květiny mohou časem vyblednout a nakonec je bude třeba vyměnit. Jsou však ekonomickou variantou, zejména pokud nejste schopni navštěvovat hrobové místo každý týden nebo dokonce měsíc kvůli vzdálenosti nebo jinému faktoru.

Svíčky

Pro mnoho křesťanů je ponechání svíček na hrobech symbolem víry ve vzkříšení a příslibu věčného života, který křesťanský Bůh poskytuje. Tato tradice, praktikovaná po staletí, je stále rozšířená na moderních hřbitovech po celém světě.

Tradiční mexický svátek Dia de Los Muertos (v USA běžně známý jako Den mrtvých) rodiny oslavují položením svíček na hroby svých blízkých jako součást ofrendy. Tyto malé oltáře se staví na hřbitovech k uctění památky zemřelých a oslavě jejich života. Je to způsob, jak se spojit se zesnulými blízkými.

Než však umístíte svíčku na náhrobek svého blízkého, je důležité se ujistit, že tím neporušujete žádná hřbitovní pravidla. Možná budete muset dbát na to, aby svíčky nebyly uzavřeny ve skle nebo aby nezůstaly hořet bez dozoru. Přísnější pravidla mohou zakazovat používání otevřeného ohně v areálu hřbitova.

Kreativní způsoby výzdoby hrob

Solární světla

Protože svíčky na veřejných hřbitovech nejsou vždy praktickou (nebo povolenou) volbou, roste trend instalovat na hrob solární světla. Ta mají mnoho podob. Některá mohou být připevněna přímo na hrob. Jiné se instalují do země v blízkosti hrobu a osvětlují okolí. Vyrábějí se v mnoha tvarech – kříže, andělé a jiná barevná pamětní pouzdra – nebo namontované náhrobní reflektory, které osvětlují hrob i v noci. Kolem hrobu můžete dokonce instalovat malé LED svíčky na solární pohon jako bezpečnou alternativu k otevřenému ohni.

Speciální kameny a horniny

Umístění malých kamenů na hrob nebo náhrobek je běžným židovským zvykem, který má udržet duši na zemi. Mnozí to dělají dodnes, protože to přináší útěchu a slouží jako malá vzpomínka na zesnulého.

Již od prehistorických dob vytvářeli truchlící cairns – uměle vytvořené hromady kamenů – k označení hrobových míst, zejména na Britských ostrovech. Tato tradice žije v mnoha podobách dodnes v podobě pamětních kamenů; často si lidé nechávají vyrýt vzkazy na menší kameny nebo skály a nechávají je u paty hrobu. Může se jednat o různé biblické verše, básně nebo osobní vzkazy pro zesnulého. Kameny jsou trvanlivější než květiny a vydrží déle. Jsou jejich skvělou a praktickou alternativou (nebo doplňkem!).

Stejně vítané jsou i doma vyrobené (případně doma namalované) kameny. Pokud máte malé děti či dospívající, můžete je povzbudit, aby na kameny namalovali obrázky nebo vzkazy. Je to zábavné společné řemeslo, při kterém máte možnost sdílet vzpomínky na zesnulou osobu a společně pro ni něco vytvořit.

Plyšová zvířata nebo hračky

Zdobení dětského hrobu není nikdy snadné. Běžně se na hrobě dítěte nechávají plyšová zvířátka, nejčastěji plyšoví medvídci nebo zajíčci. Někdy děti nechávají tyto věci také na hrobě rodiče, sourozence nebo jiné blízké osoby. Může to být způsob, jak zanechat kousek sebe a udržet si silné pouto se zesnulým.

I dospělé děti mohou na hrobech svých rodičů nebo prarodičů zanechat plyšová zvířátka. Ta mohou být ještě významnější, pokud dotyčná osoba sbírala plyšové předměty nebo určité druhy hraček. Můžete zanechat i malý kousek většího předmětu.

Ručně vyráběné cedule

I když jsou leštěné, průmyslově vyráběné pomníky na hroby krásné a vždy vítané, něco se dá říci o ručně vyráběných výrobcích. Někdy může být ruční výroba cedulky nebo malé pamětní desky, která se umístí před hrob nebo na něj, stejně uspokojivá a v mnoha případech osobnější než jiné možnosti. Aby vydržel, je třeba jej zalaminovat a pevně připevnit k hrobu.

Mince

Mince jsou odedávna spojovány s hroby a smrtí. Staří Řekové zakrývali oči mrtvých mincemi, které měly sloužit jako platba převozníkovi Cháronovi, který převážel duše do posmrtného života. Tyto tradice se v různých podobách dodržují dodnes, neboť v mnoha oblastech světa (zejména v některých částech Latinské Ameriky) se stále považuje za štěstí nechávat mince na hrobech. Jedním ze známých příkladů zanechávání mincí na hrobech je případ hrobu Bena Franklina. Je dlouholetou tradicí, že návštěvníci jeho náhrobku na něm nechávají minci. Je to proto, že Franklinovi je často připisováno přísloví „ušetřený peníz je vydělaný peníz“.

Dnes se můžete setkat s mincemi na hrobech veteránů. Jedná se o vojenskou tradici zanechat na hrobě veterána peníz nebo jinou drobnou minci jako způsob, jak uctít jeho službu a odchod.