Jak na pěstování vavřínu v našich podmínkách

Vavřín vznešený (Laurus nobilis) známe hlavně jako symbol slávy a vítězství. Vavřín se pěstuje jako okrasná rostlina a jeho listy se suší na bobkový list, koření, které zná snad každý. Jeho využití v kuchyni je velmi široké. Dokonce se z něj vaří i čaj. K tomuto účelu se sklízí dvouleté listy, které se suší ve stínu, aby si zachovaly světlezelenou barvu.

Bobkový list není příliš náročný na pěstování. Pěstuje se běžně v přenosné nádobě. Celou sezónu ho můžeme mít venku, na zimu ho ale musíme přenést domů. I když vavřín je poměrně odolný proti nízkým teplotám, starší rostliny snáší teploty až –2 °C, mladší rostliny raději nevystavujeme teplotám pod 0 °C. Zimování vavřínu je ideální ve světlé chladné místnosti při teplotě 3 °C až 18 °C.

Po zasazení dáme květináček s bobkovým listem do stínu, aby mohl dobře zakořenit. Po několika týdnech ho přemístíme na přímé slunce a zvýšíme zálivku. Bobkový list tím získá mnohem výraznější aroma.

Přesazování vavřínu

Rostlinu bychom měli pravidelně přesazovat. Nejprve každý rok, později jednou za dva až tři roky. Jakmile dosáhne rostlinka námi požadované velikosti, přesazujeme již jen formou výměny substrátu ve stejné nádobě. Při přesazování zastřihneme korunu i kořeny. Přednostně odstraníme ty odumřelé. Nemusíme se bát odstranit zhruba třetinu kořenů a koruny. Nejlépe je přesazovat začátkem jara. Nikdy nedávejme rostlinku do příliš velké nádoby, ve velkém množství substrátu by kořeny zahnívaly. Při sázení do květníku nesmíme zapomenout na drenáž, aby se voda mohla stáhnout ze substrátu a aby kořínky nezahnívaly. Vavřín pěstujeme v běžném substrátu pro pokojové rostliny a přihnojujeme zhruba od konce února do konce září jednou za dva týdny běžnými hnojivy pro bylinky nebo pokojové rostliny.

Zálivku upravujeme podle prostředí. V létě a na přímém slunci zaléváme denně. Vavřín mívá mnoho listů, proto vodu i dost odpařuje. Dbáme ale, aby rostlina nestála ve vodě. V létě nám vavřín sám ukáže, kdy potřebuje zalít. Mladé výhonky se začnou sklánět a lístky se malinko zkroutí. Když rostlinu zalijeme, vrátí se vše brzy do normálu. Při pěstování v místnosti zaléváme méně. V zimě omezíme zálivku na úplné minimum, jen aby substrát zcela nevyschnul.

Co s vavřínem na podzim…

Na podzim, nebo již koncem léta, přemístíme bobkový list zpět domů. Nejlépe na chladnější a světlejší chodbu, na verandu, do zimní zahrady. Ubereme zálivku a již nehnojíme.

Vavřín velmi dobře snáší řez. Pokud budeme spodní lístky a výhonky zaštipovat a pravidelně řezem upravovat, můžeme si vytvarovat stromek s korunou na vysokém kmínku. Zastřihovat korunu můžeme dvakrát ročně.

Během zastřihování si můžeme připravit řízky, které dáváme zakořenit do písčitohlinité směsi.

Bobkový list

Bobkový list má lehké sedativní a antiseptické účinky, podporuje trávení, má schopnost snižovat hladinu cukru v krvi a pomáhá odstraňovat škodlivé látky z organismu. To vše ve formě čaje. Pozor na předávkování! Hrozí nám zvýšení krevního tlaku, zrychlení tepu a zvracení.

Náš tip: Pokud chceme zvýraznit chuť čerstvého nebo sušeného bobkového listu, můžeme ho před použitím nalámat na kousky.