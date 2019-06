I v červnu ještě můžete vysévat zeleninu

Vaše zahrada před začátkem letních měsíců dodává velmi bohatou úrodu zeleniny. Rozhodně to ale neznamená, že se sklizní těchto plodů je konec a už nemáte šanci dočkat se další úrody. Není totiž žádný problém na uvolněná místa v záhonku bez problémů zasít jiný druh zeleniny. Jen s vysetím zbytečně neotálejte, aby se vše stihlo. V takovém případě se budete moci těšit z vlastní čerstvé zeleniny od léta až do podzimu a to rozhodně za trochu práce stojí! Jaké druhy zeleniny je ještě možné zasít?

Vsaďte na zeleninu s krátkou vegetační dobou!

Tyto druhy zeleniny vás rozhodně nezklamou! Právě v červnu tedy můžete začít sázet převážně listovou zeleninu, ale můžete také vsadit i na některé druhy zeleniny kořenové a plodové. Vaší jistotou tedy bude například listový špenát, mrkev, roketa, červená řepa, černá ředkev, ředkvičky, hrášek, hlávkové zelí, pekingské i čínské zelí, raná kedlubna. Možnosti zasít si zeleninu ještě v červnu rozhodně využijte! Dostatek zeleniny je důležitý pro naše tělo díky velkému obsahu vitamínů. Na vlastní zelenině si také bez pochyb pochutnáte mnohem více, než na té ze supermarketu. Sezóna je navíc poměrně krátká a tak je třeba využít každé možnosti!

Hlávkový salát

Záleží na tom, jakou odrůdu zvolíte. Vysévat ho tedy lze až do konce července a dozrávat bude tedy až do října. Pro červnový výsev je důležité vybrat odrůdu, která je odolná vůči květu. V letních měsících se salátu bude nejvíce dařit na nějakém stinném místě – například v příjemném chládku pod stromy. Nezapomínejte také na častou zálivku, protože jen tak docílíte šťavnaté a křehké chuti.

Ředkvičky

Ty běžně sázíme od počátku jara klidně až do konce srpna. Vybírat můžete z velkého množství odrůd, záleží jen na vás, kterou zvolíte. Jednotlivé odrůdy se od sebe liší zejména chutí – některé budou například více pálit. Pokud se vám zdá, že ředkvičky pálí až moc, bude nejspíš chyba v zálivce. Extrémní pálivost je totiž důsledek malé zálivky v období jejich růstu. Kromě zálivky potřebují také dostatečně humózní půdu.

Kedlubny

Pokud často zapomínáte na zálivku, kedlubna nebude pro vás ta pravá zelenina. Řadí se totiž do skupiny zeleniny velmi náročných na stále vlhkou půdu. Pokud stihnete zasít ještě do konce června, můžete zvolit klasickou bílou odrůdu. Jestliže vysejete až v červenci, zvolte spíše odrůdu modře zbarvenou.

Co nutně stihnout do konce června?

Téměř všechnu zeleninu, kterou jsme zatím zmínili lze zasít ještě i v červenci. Co je ale nutné stihnout v červnu? Rozhodně dlouho nepřemýšlejte nad výsadbou pórku, růžičkové kapusty a kadeřávku. V případě, že již máte volné záhony, vysejte klidně přímo do nich. Pokud v záhonech nemáte ještě volné místo, použijte sadbovače, nebo malé květináče. Klíčící zelenině dopřávejte dostatečnou zálivku tak, aby neuschla. V červnu je také ještě stále čas na to zasadit i rajčata a papriky.

Rajčata a papriky

Můžete sázet do truhlíků, nebo přímo do záhonků. Dávejte pozor, abyste do truhlíků vybrali malou, keříčkovou odrůdu!