Hygge? Zapomeňte. Nový trend „friluftsliv“ si Češi zamilují i v lednu
Poslední roky jsme si zvykli na slovo „hygge“. Pohodlí, svíčky, teplé ponožky, čaj… takový ten útulný zimní koktejl, díky kterému má člověk pocit, že všechno působí klidněji a pomaleji. Jenže upřímně – někdy to přestává stačit. Po Vánocích má člověk vyhyggeováno až až. A pak přijde leden, šedý, dlouhý, studený. Co teď?
A právě tady se hodí nový severský koncept, který u nás ještě moc zakořeněný není. Jmenuje se friluftsliv. Možná trochu krkolomné slovo, ale Norové ho berou jako něco úplně přirozeného. A já musím říct, že když jsem o něm začala víc zjišťovat, došlo mi, že je to přesně to, co v lednu potřebujeme víc než deku a hrnek kakaa.
Pokusím se vám to vysvětlit tak, jak jsem tomu porozuměla já. A přidám i tipy, jak s tím začít hned teď — i když bydlíte ve městě a zimu úplně nemusíte.
Co je to friluftsliv?
Nejde to přeložit jedním slovem. Friluftsliv je něco jako „život venku“, ale v mnohem hlubším významu. Jde o to být venku pravidelně, vědomě a s radostí, bez ohledu na počasí. Ne výlet jednou za měsíc. Ne lyžování na horách dvakrát za sezónu. Ale malá dávka přírody každý den.
Norové říkají, že pobyt venku je nejlevnější a nejúčinnější terapie. A že neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. Něco na tom je.
Friluftsliv není o výkonu. Není to sport. Je to způsob, jak žít s přírodou, ne kolem ní. O prosté věci:
- projít se mezi stromy,
- nadechnout se studeného vzduchu,
- sednout si na lavičku i v zimě,
- být venku, i když je mlha, vítr nebo sníh.
Zní to jednoduše. A právě v tom je to kouzlo.
Proč je friluftsliv ideální začít právě v lednu
Leden je pro většinu lidí neoblíbený měsíc. Vánoční atmosféra skončila, dny jsou krátké, slunce vidíme málokdy. A právě to je důvod, proč je friluftsliv tak užitečný.
Světlo dělá s psychikou divy
Stačí dvacet minut denně venku. I zatažené nebe má víc světla než jakákoliv žárovka doma. Tělo to pozná.
Zimní vzduch léčí hlavu
Kdo vyzkoušel, ví. Krátká procházka v chladu dokáže srovnat nervy lépe než šálek kávy.
Posiluje imunitu nenásilně
Ne otužování ve stylu „skoč do ledové vody, nebo jsi slaboch“. Stačí pravidelný pobyt venku. Tělo se adaptuje samo.
Zimní příroda má své kouzlo
Není hloupé, není prázdná, není nudná. Jen je méně hlasitá — a o to víc se člověk uklidní.
Jak začít žít friluftsliv hned teď
Nemusíte být outdoorový typ. Nemusíte mít výbavu, funkční bundu za tři tisíce ani psa. Friluftsliv je překvapivě obyčejný.
Zkuste tohle:
Denní minirutina: 10–15 minut venku
Ne běhat, ne spěchat. Jen být. Jít pěšky domů jinou trasou, projít se kolem parku, posedět na lavičce.
Víkend bez velkých plánů
Nemusíte jet rovnou na hory. Stačí:
- les nedaleko města,
- vycházka kolem rybníka,
- obyčejná polní cesta.
Jde o to vystoupit z bytu a dát šanci krajině kolem.
V zimě opravdu funguje teplé oblečení
Norové mají pravdu: „Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení.“ Čepice, rukavice a dobré ponožky dokážou rozetnout i tu největší zimní nechuť.
Vypněte telefon
Jen na tu chvilku. Nefoťte. Neřešte sociální sítě. Friluftsliv je o prožitku, ne o tom, jak to bude vypadat na Instagramu.
Najděte si přírodní „svatyni“
Může to být:
- konkrétní lavička,
- strom u cyklostezky,
- místo na vyhlídce,
- malý most přes řeku.
Něco, kam se budete vracet. Pravidelnost je základ.
Rozdíl mezi hygge a friluftsliv
Nejsou to konkurenti. Jsou to dva bratři:
- Hygge je domácký, měkký, teplý.
- Friluftsliv je svěží, venkovní, trochu drsný.
Jedno doplňuje druhé. Je krásné mít večer deku, čaj a svíčky — ale to, jak se člověk cítí uvnitř, nejvíc ovlivní to, kolik světla, vzduchu a prostoru během dne dostane.
Mně osobně friluftsliv pomohl pochopit, že zima není nepřítel. Jen mě učí žít jiným tempem.
Proč by Češi mohli friluftsliv milovat
Možná víc, než si myslíme.
- Máme hodně lesů a cest, které jsou volně přístupné.
- Zima u nás není extrémní.
- A většina měst má parky, které v zimě skoro nikdo nevyužívá.
Přitom právě tam se dá začít friluftsliv žít. Bez velkých plánů, bez velkých slov.
Takže… hygge? Klidně si ho nechte. Ale zkuste k tomu přidat friluftsliv.
Leden není o tom přežít ho doma. Je o tom najít si každý den maličký prostor venku. Pár minut čerstvého vzduchu, trocha ticha, jiný pohled na svět. Zkuste to týden. Jen jako experiment. Vsadím se, že vás překvapí, jak moc to změní náladu, energii i to, jak vnímáte zimní dny. A možná zjistíte, že Norové mají pravdu: nejlepší zimní terapie začíná za dveřmi.
