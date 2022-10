Dřevo: Proč je tak drahé?

Ptáte se někdy, proč je dřevo tak drahé, když jsou ho vlastně plné lesy? Dřevo je drahé z jednoho důvodu – je to vzácný zdroj. Světová populace se každým dnem rozrůstá a s ní roste i poptávka po dřevě. Nemluvě o tom, že dřevařský průmysl v současnosti čelí velkým výzvám. V tomto článku se budeme zabývat všemi důvody, proč je dřevo tak drahé, a co můžeme udělat pro to, aby bylo cenově dostupnější.

Je to vzácný zdroj

S rostoucí světovou populací roste i poptávka po dřevě. V kombinaci se skutečností, že lesy jsou vyčerpávány alarmujícím tempem, se dřevo stalo vzácným zdrojem. Podle nedávné studie klesla celosvětová produkce dřeva od roku 1990 o 50 % (The State of the World’s Forests, 2018). V důsledku toho se zvýšila cena dřeva. Odlesňování je velkým problémem kvůli dvěma hlavním faktorům. Jedním z nich je urbanizace, která zvyšuje poptávku. Druhým důvodem je změna klimatu, kvůli níž dochází k masivnímu rozšiřování pouští.

Rostoucí poptávka

Dalším důvodem vysoké ceny dřeva je rostoucí poptávka. Nejenže roste světová populace, ale stále více lidí se stěhuje do měst. To znamená, že je k dispozici méně půdy pro lesní hospodářství a poptávka po výrobcích ze dřeva roste rychleji než nabídka. Očekává se, že tento trend bude v budoucnu jen pokračovat, což znamená, že cena dřeva pravděpodobně nadále poroste.

V některých ročních obdobích je poptávka po dřevě ještě vyšší. Obvykle se jedná o teplejší měsíce, protože to je ideální doba pro renovace. To je důvod, proč cena dřeva v zimě někdy klesá (ačkoli to aktuálně není ten případ).

Vzácné druhy dřeva

Ne každé dřevo je stejné. Některé druhy dřeva jsou mnohem vzácnější než jiné a tento nedostatek může zvyšovat jejich cenu. Například bubinga je druh dřeva, který se často používá na výrobu špičkového nábytku a hudebních nástrojů. Je ceněno pro svou jedinečnou kresbu a sytou barvu a je velmi těžké ho sehnat. V důsledku toho může být bubinga poměrně drahá a některé desky se mohou cenově vyšplhat opravdu vysoko.

Tyto vzácné druhy dřeva jsou s přibývajícími dny stále vzácnější. Důvodem je rychlé kácení lesů. Například ebenové a zebří dřevo se také začalo stávat vzácnějším. Pokud jde o vzácné druhy dřeva, náklady na jejich zpracování jsou také velmi vysoké. Společnost Treehut používá ve svých dřevěných hodinkách mnoho těchto vzácných dřevin, takže vaše hodinky vyniknou.

Zpracování dřeva je nákladné

Dalším důvodem, proč je dřevo drahé, je skutečnost, že proces jeho těžby, přepravy a zpracování je velmi nákladný. Dřevařské společnosti musejí investovat mnoho peněz do vybavení a infrastruktury a musejí také dobře platit své zaměstnance. Všechny tyto náklady se přenášejí na spotřebitele v podobě vyšších cen.

Kroky, které zpracování dřeva zahrnuje, jsou:

těžba stromů

přeprava kmenů na pilu

řezání kmenů na řezivo

sušení řeziva

plánování a třídění řeziva

přeprava řeziva k zákazníkovi

Všechny tyto kroky vyžadují mnoho času, úsilí a peněz. Poté následuje další zpracování podle potřeb zákazníků a jejich využití dřeva.

Nedostatek pracovních sil

Vysokou cenu dřeva lze přičíst také nedostatku pracovních sil v lesnictví. S odchodem starších lidí do důchodu ubývá lidí, kteří by mohli pracovat v lesích. To vedlo k poklesu produkce a zvýšení cen. Nedostatek pracovních sil v lesnictví způsobuje, že lesnictví není pro mladé lidi považováno za atraktivní volbu. Je vnímáno jako nebezpečné, fyzicky náročné a málo placené. V důsledku toho se jen málo lidí rozhoduje pro vstup do tohoto odvětví.

Očekává se, že tento nedostatek pracovních sil bude pokračovat i v budoucnu, což znamená, že cena dřeva pravděpodobně nadále poroste.

Jak učinit dřevo dostupnějším

Existuje několik způsobů, jak můžete dřevo učinit cenově dostupnějším.

Hledejte alternativy: Existuje řada alternativních materiálů, které lze použít místo dřeva. Například bambus je udržitelný materiál, který lze použít na výrobu nábytku a podlah.

Poohlédněte se v obchodech: Při hledání výrobků ze dřeva je důležité porovnat ceny u různých prodejců. Pokud věnujete čas nakupování, můžete najít výhodnější nabídku.

Nakupujte ve velkém: Pokud plánujete použít velké množství dřeva, je často levnější nakupovat ve velkém. To vám může pomoci ušetřit peníze v dlouhodobém horizontu.

I když důvody, proč je dřevo tak drahé, jsou různé, existuje několik věcí, které můžete udělat, aby bylo cenově dostupnější. Hledejte alternativy, nakupujte a nakupujte ve velkém, pokud je to možné. S trochou snahy můžete najít způsoby, jak ušetřit peníze za tento základní materiál.