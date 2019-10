Dokonalé výrobky z šípků

Šípky máme správně spojené s podzimem, proč tedy do podzimního kabátu nezahalit i náš byt či dům a vytvořit si tu pravou podzimní atmosféru se zapálenými svíčkami a horkým čajem? Šípky jsou jedny z posledních plodů, které v přírodě během roku nalezneme. Pokud byste šípky nechtěli využít k podzimnímu dekorování, ale k jídlu, nekonzumujte je syrové, tak vám určitě chutnat nebudou! Šípky se konzumují až poté, co projdou jakoukoli tepelnou úpravou a teprve až ochutnáte, pochopíte, proč jsou tak oblíbené. Věděli jste, že šípky jsou dokonce největším přírodním zdrojem vitamínů C a A. Pokud svádíte nelítostný boj s paradentózou tak se nebojte vyzkoušet i šípky, i ty vám mohou totiž velmi pomoci.

Šípky jsou skvělou dekorací

Podzim se nezadržitelně blíží a tak nastává čas vyměnit letní dekorace za ty podzimní. Věříme, že po letošních úmorných vedrech se na tuto činnost bude většina z vás těšit. A proč utrácet za různé dekorace klidně i několik stovek korun, když můžete tvořit doma! A právě v tom vám pomohou šípky, nic nestojí a v přírodě jich volně roste velké množství. Takže si uvařte dobrý čaj a vzhůru do práce!

Podzimní šípkový věnec

Věnce rozhodně nemusíte tvořit pouze v adventní čas. Pokud si takový věnec vytvoříte, nejspíš vám vydrží právě až do adventu. Jeho výroba navíc není vůbec složitá. Základ k výrobě každého věnce je korpus. Ten již dnes není vůbec složité sehnat. Naprosto běžně je k dostání v téměř každém květinářství, či v nějakém větším obchodě. Pokud už máte korpus, stačí jen vyrazit na procházku a sbírat. Nastříhejte si šípky a klidně přidejte i další rostliny. V kombinaci s šípky skvěle vypadají i jiné rostliny. Berte tak například také květy hlohu. Rozhodně se ale nebojte sbírat vyloženě to, co vám padne do oka. Hodit se vám budou i šišky, kůra, různé rostliny, ale i třeba žaludy nebo kaštany či oříšky. Pokud máte nasbíráno, můžete už začít tvořit. Vezměte do ruky tavící pistoli a nyní se už vaší fantazii meze nekladou.

Šípky a svíčka = dokonalá dvojice

Kdo by neměl s podzimem spojené příjemné světlo svíček? A pokud jste ještě nezkoušeli váš oblíbený svícínek ozdobit šípky, rozhodně nevíte, o co přicházíte. Mihotavé světlo, které bude procházet kolem malých červených plodů, bude doslova okouzlující.

Jednoduchá dekorace na stůl

Nechce se vám tvořit věnec, protože nemáte dostatek času, ale i přesto byste chtěli mít domácnost krásně vyzdobenou? Vůbec nevadí. Můžete venku ustřihnout pár šípkových větviček a ty pak jen umístit do hezké vázy. Pokud chcete být originální, můžete si takovou vázu klidně i vyrobit. Najděte doma zavařovací sklenici, kterou dokola omotejte nějakým dekorativním provázkem a máte hotovo. Pokud máte takovou nádobu vytvořenou, klidně do ní jednotlivé plody šípků nasypte, i tak budou vypadat velmi efektně.

S dětmi vyrobte náhrdelník, nebo ježka

Máte doma malé parádnice? Pak pro ně můžete vymyslet skvělou zábavu na odpoledne. Vytvořte si spolu krásný šípkový náhrdelník. Ani na tuto činnost nebudete potřebovat žádné velké vybavení. Připravte si bavlnku, jehlu, šípky a klidně i nějaké další přírodní materiály, jako jsou šišky, oříšky, kůra apod. Jednotlivé věci pak jednotlivě navlékáme na bavlnku a to je celé kouzlo. Pokud máte doma malého raubíře, uchvátíte ho spíše výrobou originálního ježka. Na toho si připravíme brambory, párátka a šípky. Na párátka pak napíchejte šípky a ty pak zapíchněte do brambory. Pokud mu chcete vytvořit očička, použijte hřebíček a na nosánek použijte kuličku nového koření.