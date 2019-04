Devětsil vám pomůže při kašli i horečce

Brzké jaro, to je období devětsilu lékařského. Spatřit ho můžete na březích potoků a v lesních mokřinách. Spolehlivě ho poznáte podle poměrně mohutného oddenku a šupinaté lodyhy. Jeho květy jsou zbarvené do růžové barvy a tak ho spolehlivě rozeznáte již na první pohled. Málokdo ho zná a je proto tak trochu zapomenutou léčivou bylinou, což je ale velká škoda, protože jeho účinky vám mohou velmi pomoci. Velkou úlevu vám poskytne v případě nepříjemného dráždivého kašle ale třeba i při astmatu. Mimo to vám také dokáže pomoci při horečce a skvěle uvolní tělo, které se ocitlo v křeči.

Kde devětsil sbírat?

Zemí původu je pro tuto léčivou bylinu střední a jižní Evropa a také severozápadní Asie. V našich podmínkách na něj s největší pravděpodobností narazíte v horských a podhorských oblastech. Má velmi rád vlhkou půdu a proto se mu nejvíce daří v lesních mokřinách a u břehů řek. Rozhodně nejde o náročnou bylinu, a pokud byste se rozhodli pěstovat ho na své zahradě, není to téměř žádný problém. Rozhodně se neřadí mezi invazivní rostliny a tak nemusíte mít strach, že se rozšíří po celé zahradě. Jediné na co musíte myslet, je dostatek volného prostoru. Jeho listy jsou totiž velmi rozměrné a navíc neumožní jiným rostlinám, aby pod nimi rostly.

Kdy sbírat a jak užívat?

Pro sběr oddenků devětsilu je ideální doba právě teď. Tedy brzy z jara. Ten je nutné ušit co nejrychleji. Rozhodně ho ale nenechte na slunci! Sušte ve stínu, nebo si na pomoc vezměte sušičku na ovoce a byliny. V té by měla být teplota ideálně 40°C. Své využití mají také listy, které ale můžeme sbírat již od jara až do podzimu. Vždy sbírejte jen takové části rostliny, které opravdu využijete a stejně tak je to s množstvím. Rozhodně nechceme našim zásahem celou rostlinu zničit. Z oddenku si pak jednoduše uděláme nálev, který budeme pít až třikrát denně. Připravte se na to, že tato bylina má svou osobitou velmi výraznou vůni, která někomu může až zapáchat. Nejen, že tento fakt může být citlivějším osobám velmi nepříjemný, ale může působit až nevolnost. Pokud se mezi citlivé řadíte i vy, nezoufejte, devětsil se dá užívat i v jiných formách. V tomto případě vám doporučujeme koupit směs, která se dá užívat ve vínu či medu. 1,5 gramů tohoto prášku rozmíchejte v jednom decilitru bílého vína a dvakrát denně popíjíme. Pokud trpíte na revma, nebo jste si udělali výron, budou se vám hodit listy devětsilu, ze kterých si můžete udělat léčivý obklad.

Proč devětsil léčí?

Zajímá vás proč je tato bylina vlastně léčivá? Nebo vás dokonce i napadlo, že takové účinky rozhodně nemá, ale jen se o tom mluví? Pak vám tedy prozradíme, že oddenek rostliny a v menším množství i jeho listy obsahují slizové látky, které jsou odpovědné za jeho léčivé a hojivé účinky. Mimo to v devětsilu naleznete i silice, hořčiny, třísloviny, inulin, pektin a malé množství minerálních látek. Až vás příště bude sužovat nepříjemný, dráždivý kašel, rozhodně si vzpomeňte právě na devětsil lékařský.