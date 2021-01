Co s hyacintem po odkvětu?

Kvetoucí hyacinty se staly vedle vánočních kaktusů a vánočních hvězd oblíbenými vánočními dekoracemi. Co s nimi ale po odkvětu a jak je následně rychlit, aby nám opět kvetly na Vánoce?

Hyacinty patří mezi cibuloviny, které se s oblibou rychlí. První si obvykle koupíme již těsně před kvetením. Pro delší kvetení je vhodné jeho umístění do chladnější místnosti. Cibuli si lze po odkvětu zachovat a na podzim opět zasadit a tzv. rychlit, aby nám opět vykvetl o Vánocích. Dokoupit si můžeme i další cibule hyacintů, případně začít ještě dříve s předpěstováním si vlastních hyacintů ze semínek. Ale pokud toužíme po skutečně kvalitních odrůdách, sázíme raději pečlivě vybrané cibule hyacintů.

Když hyacint ztratí svoji krásu

Hyacint nám z jedné cibule může vykvétat mnoho let. Musíme se o něj ale po odkvětu správně postarat. Z odkvetlé cibule odstraníme květ, ale ponecháme listovou část. Díky odstranění květu se rostlina nevysiluje tvorbou semen. Listy však nadále vyživují cibuli. Jak postupně žloutnou, přestáváme rostlinu zalévat. Nakonec i bez našeho přičinění odpadnou. V květináči však cibule zůstat nemůže. Oslabilo by ji to a dalším rokem by nám hyacint nevykvetl. Ideální je proto cibuli vysadit na jaře do zahrady a tam ji ponechat až do podzimu. Péče o ně během roku je nenáročná. Ve srovnání s jinými jarními cibulovinami nepotřebují nic navíc.

Jinou možností je cibule nechat oschnout a uskladnit na chladném a tmavém místě. Ani to však není zárukou, že si cibule uchová svoji sílu a další rok opět vykvete.

Aby hyacinty kvetly

Pokud chceme, aby nám hyacinty vykvetly na zahradě, dáváme je do půdy na podzim. Optimálně do konce října. Nádherně nám pak na jaře vykvetou. Cibulku sázíme tak hluboko, že je nad ní stejné množství půdy, které odpovídá velikosti cibulky.

Pokud plánujeme hyacinty rychlit a nechat vykvést na Vánoce, zasadíme je na podzim do květináče a umístíme doma na okně. Cibulku v tomto případě sázíme méně hluboko. Jedna její polovina vyčnívá nad květináčem. Jinou metodou rychlení je pomocí speciální skleněné nádoby, která drží cibulku nad hladinou a umožňuje ji zakořenit do vody. Nesmíme zapomenout vodu pravidelně doplňovat.

Proč pěstovat hyacinty a s čím je kombinovat?

Jen málokterá rostlina má tak úchvatné květy jako hyacint. Její voskové květy navíc nádherně voní a umí provonět celý byt. Často je pěstujeme jako solitéry. Hodí se však i do kombinací s dalšími jarními cibulovinami. Třeba s narcisy, s tulipány či s modřenci.