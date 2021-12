Čistící prostředky, které byste nikdy neměli používat na dřevěné podlahy

Dřevěné podlahy vypadají krásně v každé domácnosti. Při použití některých čistících prostředků ale snadno dojde k jejich poničení. Vyhněte se proto těmto škodlivým chybám a zjistěte, které věci můžete použít při jejich čištění a které ne. Díky tomu si udržíte vaše dřevěné podlahy ve špičkovém stavu!

Než začnete vytírat – zastavte!

Dřevěné podlahy jsou ozdobou každého domova. Jsou krásné, lesklé, bohaté na barvy a texturu. Jakkoli jsou dřevěné podlahy krásné, dokáže být jejich údržba náročná. Vyžadují důkladnou péči a rutinní čištění, stejně jako pochopení toho, které produkty na ně můžete použít a které ne. Pro úplný přehled doporučených a zakázaných produktů se podívejte na tyto základní rady od profesionálních uklízečů. Dodržování těchto tipů se vyplatí, protože dřevěné podlahy jsou absolutně tím nejlepším typem podlahy pro zvýšení hodnoty vašeho domova.

Amoniak

Amoniak je štiplavá chemikálie, která má sice v domácnosti mnoho využití, ale nikdy by se neměla používat na podlahy z tvrdého dřeva. Složky zde obsažené poškozují povrch a rozpouští lignin ve dřevě. Pokud hledáte vysoce výkonný čistič dřevěných podlah, který si poradí i s vážnými nečistotami, vyzkoušejte raději nějaký profesionální k tomuto účelu určený, který běžně zakoupíte v obchodě či na internetu. Varování: Pokud budete někdy v domácnosti používat amoniak, tak ho hlavně NIKDY nekombinujte s bělidlem.

Olej

Když už jsme u oleje a dřevěných podlah, uveďme si zde věci na pravou míru. Odborníci na čištění nám často říkají, že je v pořádku nanášet na dřevěné podlahy malé množství zředěného oleje, protože jim to dodá trochu lesku. Příliš mnoho oleje ale škodí, protože udělá to, co je pro něj typické. Díky němu budou podlahy kluzké – nebezpečně kluzké! A věřte, že není tak snadné se toho zbavit. Pokud chcete na podlahy používat mastné produkty, otestujte nejprve malou plochu a následně zkuste po testovací ploše projít, abyste zjistili, zda není příliš kluzká či nezanechává stopy.

Čističe na skla

Čističe na skla nejsou ideálním přípravkem na dřevěné podlahy. Některé jsou formulovány s abrazivními přísadami (jako je čpavek), které mohou skutečně poškodit vaše podlahy a zanechat skvrny. Obecně však existují lepší možnosti, po kterých sáhnout, pokud chcete vyčistit své dřevěné podlahy. Jednou z možností je zředěný přípravek Pine-Sol (bohužel není dostupný u nás, ale lze ho objednat přes internet), který byl navíc nedávno schválen jako účinný způsob, jak zabít koronavirus. Pokud si ho objednáte a budete chtít použít, pak smíchejte ¼ šálku Pine-Solu se 4 litry vody. Nastříkejte na podlahu a setřete hadříkem z mikrovlákna.

Mokré mopy

Méně je více, pokud jde o čištění vašich dřevěných podlah, a to platí zejména, pokud jde o vodu. Mopy, které jsou super mokré, mohou zničit povrch a poškodit samotné dřevo. Namísto toho použijte mírně navlhčený mop a setřete přebytečnou stojatou vodu, abyste předešli poškození. Pokud tedy máte mopy v oblibě a nechcete se jich vzdát, tak si alespoň pořiďte takový, který účinně vymačká přebytečnou vodu.

Ocet

Ocet je další z těch všudypřítomných, vysoce nabízených čistících prostředků pro domácnost, které by se měly používat opatrně, pokud jde o dřevěné podlahy. Přílišné používání octa a vody na podlahy je může časem zmatnit. Toto je běžně doporučovaný čistící roztok, který ale může být škodlivý. Ocet by se měl na dřevěné podlahy používat střídmě nebo by měl být vyhrazen na tvrdé a odolné povrchy, jako jsou okna, dřezy či mikrovlnné trouby.

Pro maximální čistotu a lesk doporučujeme zkombinovat 2 teplé šálky vody s ¼ šálku lihu, 1 lžící kastilského mýdla a ½ šálku octa. Vše smíchejte v láhvi s rozprašovačem, roztok nastříkejte na podlahu a setřete vlhkým hadříkem nebo mopem z mikrovlákna. Při použití kastilského mýdla se držte čistého (přírodního), neparfemovaného materiálu.