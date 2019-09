Čím zazimovat zahradu?

Paní zima se již pomalu hlásí o slovo a právě nastal ten nejvyšší čas na zazimování zahrady. Veškeré potřebné práce, které by se měly před zimou ještě stihnout, již máte určitě za sebou. Květiny, které by venku zimu jistě nepřežili, jste již přesunuli do vhodných podmínek. Jak se ale postarat o zbytek zahrady, který je také před zimou třeba ochránit? Využijte dostupných materiálů a zazimujte s nimi vše, co je třeba.

Smrkové větve

Chvojí je již po několik let velmi ověřeným materiálem, vhodným pro zazimování stálezelených trvalek, bylinek a dřevin. Tyto rostliny chvojí výborně ochrání i před nepříjemným zimním větrem. Větve považujeme za výtečný materiál, protože dokáže rostlinám poskytnout výbornou ochranu, ale zároveň také propouští velké množství světla. Mimo to jsou také dobře prodyšné. To vše samozřejmě platí jen v případě, že jich nepoužijeme příliš velké množství. Pokud jich na sebe naskládáte moc, všechny tyto výhody už samozřejmě neplatí. Větve mají ale ještě jednu výhodu. Pokud je to třeba můžeme je zapíchat vedle sebe a v případě potřeby je svázat. Ptáte se, kdy nastává vhodný čas na tuto ochranu? Na to bohužel nelze přesně odpovědět, protože se musíme řídit podle počasí. Jeden rok postačí tuto ochranu vytvořit až po vánočních svátcích, ale další rok bude možná potřeba již v prosinci.

Kompost

Jestliže máte na zahradě kompost, nebojte se ho s příchodem zimy využít pro ochranu své zahrady. Nejlepší bude, pokud použijete kompost, ve kterém ještě nebyly dokončeny všechny rozkladné procesy. Kompost má však mnohem více výhod. Neposkytne totiž rostlinám jen ochranu, ale zároveň jim poslouží také jako výtečné hnojivo. Pokud budeme kompost využívat na ochranu opravdu velmi citlivých rostlin, mezi které patří například růže, budeme k nim kompost kupit na hromádku a následně ho přihrneme. Vůbec nejlépe uděláte, pokud tuto ochranu ještě navíc doplníte o vrstvu listí, nebo slámy.

Netkaná textilie

Tento materiál sice na zahradě nenajdete, ale v poslední době se těší velké oblibě. Není se vůbec čemu divit. Textilie totiž skvěle zabrání zimnímu studenému větru, výkyvům teplot, ale mimo to také vaše stromky dokáže ochránit před hladovou zvěří. Další výhodou textilie je to, že velmi dobře propouští světlo, vodu a také je prodyšná. Při její instalaci jí musíme velmi dobře upevnit, je totiž velmi lehká a tak by se snadno mohlo stát, že by při větším větru uletěla. Její cena není vysoká a navíc jí můžete používat i několik let.

Listy a štěpka

Na podzim najdete listy téměř všude a proč je tedy nevyužít, jako výbornou ochranu před zimními mrazy. Velkou službu listy poskytnou na záhonech a velmi také svědčí světlomilným rostlinám. Listy také velmi pomáhají půdě. Na jaře je pak nemusíte odstraňovat, protože se sami velmi snadno rozloží a navíc budou fungovat jako mulč. Pokud by ho někde byla příliš velká vrstva, můžeme ho pro jistotu trochu odhrnout, aby cibuloviny mohly snadno růst. Kromě rostlin na záhoně je listí také vhodnou ochranou pro citlivé dřeviny. Listy se naopak ale nehodí pro suchomilné rostliny, protože je neochrání před vlhkem. Jestli jste se listí zbavili dříve, než jste zjistili, že se bude hodit, nebo ho zkrátka nemáte dostatek, můžete ho dobře nahradit například slámou.