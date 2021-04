Chytře znamená bezpečně

Je uklidňující odjet na dovolenou a nebát se, že si zloději všimnou vaší nepřítomnosti. Je příjemné usnout u televize a nestarat se o to, že je třeba zhasnout, ztlumit topení, zkontrolovat, zda je zamčeno. Je pohodlné, když se žaluzie samy stahují podle počasí… Takový klid a pohodlí nabídnou chytrá řešení od Somfy.

Chytrost je ve spolupráci

Snad každá domácnost je vybavena některou ze současných technických vymožeností, kterou můžeme nazvat chytrou. Byť běžně ovládáme nejrůznější spotřebiče dálkovými ovladači či doslova odkudkoli mobilními telefony či počítači, přece jen jim musíme dát v pravý čas správný povel a ohlídat, že vše funguje, jak má.

O opravdu chytrých řešeních však můžeme mluvit až tehdy, když se těchto rutinních úkonů zbavíme. Tehdy, když spolu dokáží spotřebiče komunikovat a spolupracovat, a když nad nimi máme kontrolu i na dálku. To dokáží bezdrátové technologie SOMFY. A ještě mnohem více.

Chytrost na míru

Bezdrátové technologie SOMFY umožňují automatizovat domácnost přesně podle potřeb uživatelů. Možná vám stačí jednoduché dálkové ovládání jednotlivých prvků. Pak ale denně opakujete rutinní úkony – rozsvítit, zhasnout, vytáhnout roletu, stáhnout roletu… Kolik je to stisknutí tlačítek, kolik ovladačů je třeba vzít do ruky? A kolik zbytečných návratů, zda někde nezůstalo rozsvíceno, otevřené okno či žehlička v zásuvce?

Spoustu času i nepříjemností ušetří chytré ovladače, které dokáží dát povel několika zařízením najednou, díky mikromodulu Izymo i světlům a zásuvkám. Pak je snadné si připravit scénáře, co se má provést při určité často se opakující situaci. Třeba při příchodu domů se jedním stiskem rozsvítí světlo v předsíni i na chodbě, vytáhnou se rolety v obýváku i kuchyni, vypnou se vnitřní kamery a může se spustit i oblíbená hudba či rozhlas.

Chytrý centrální mozek

Opravdu dokonalé využití všech možností, které nabízejí chytré technologie Somfy, zajistí až centrálně řízená spolupráce všech prvků v domácnosti.O takovou spolupráci se dokáže postarat řídicí jednotka TaHoma, která umožňuje ovládat všechna zařízení v domácnosti prostřednictvím internetového připojení přímo z domova nebo vzdáleně odkudkoliv pomocí aplikace pro mobilní telefon či tablet. Přenecháte-li jí řešení rutinních situací, získáte dokonalý komfort a ušetříte spoustu času. Zkušenost ukázala, že to jsou měsíčně až desítky hodin.A nemusíte zůstávat jen u jednoduchých scénářů, s TaHomou můžete získat mnohem více.

Bezpečí a klid

Do systému lze zapojit venkovní i vnitřní kamery a alarmy upozorňující na nežádoucí pohyb v domě. Přitom je natolik chytrý, že dokáže rozpoznat pejska či kočičku od zloděje. I o dovolené se TaHoma postará o váš klid tím, že dokáže simulovat přítomnost v domě – rozsvěcovat a zhasínat světla v daných intervalech, vytahovat a stahovat rolety či žaluzie.Klid přinese i to, že máte nepřetržitý přehled o všem, co se doma děje, a na dálku můžete provést jakýkoliv příkaz. Třeba když z TaHomy přijde hlášení, že jste nechali pootevřené okno, můžete na dálku stáhnout roletu.

Úspory energie

S TaHomou lze snížit náklady na provoz domácnosti, především za vytápění. Systém se postará jak o regulaci vytápění v závislosti na čase, teplotě i počasí, tak o jeho synchronizaci se stínicími prvky domu. Na základě informací ze slunečních a větrných čidel automaticky ovládá rolety, žaluzie a markýzy tak, aby se využilo slunečního svitu k prohřátí interiéru a při nepříznivém počasí naopak zabránilo tepelným ztrátám.

Přesně podle potřeb

Velkou výhodou je, že doma můžete mobil odložit a ani zapínat počítač. Doma můžete používat klasické ovládací prvky – tlačítka a ovladače. Co vše budou dělat a kam je umístíte, je jen na vás.A je také na vás, zda si pořídíte celý systém najednou, nebo postupně podle toho, co chcete řešit. Třeba se nejprve rozhodnete jen pro automatické ovládání brány a vrat garáže, později i stínicích prvků, pak zatoužíte po regulaci vytápění… Dokonce můžete zvolit i opačný postup – nejprve zakoupit jednotlivé aplikace pro skupiny zařízení a až později je sdružit pomocí centrálního mozku – TaHomy. Určitě vás neodradí její cena.A pokud nevystačíte se širokým portfoliem Somfy, umožňuje TaHoma propojit různé moduly a značky napříč trhem nebo přes IFTTT platformu využít i další druhy on-line služeb, například hlasové asistenty či jednoduše spojit ovládání prvků s předpovědí počasí.

Je to snadné!Máte pocit, že TaHoma toho umí příliš, že ji nezvládnete nainstalovat nebo vás příliš zaměstná? Opak je pravdou. Instalace TaHomy je velice snadná, pomohou vám přehledné videonávody i přímo odborníci ze Somfy. Propojovat jednotlivé prvky do scénářů si pak můžete postupně sami a stejně snadno je změníte pouhým přetahováním ikon na displeji tabletu či mobilu. Možná si vytváření scénářů zamilujete a budete je ladit pro chvíle všední i nevšední.

