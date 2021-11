Česnek kupovaný v obchodě? Vypěstujte si doma raději svůj vlastní

Trocha čerstvého česneku se v kuchyni nikdy neztratí a navíc dodá chuť téměř jakémukoli lahodnému receptu. Konzumace této palčivé zeleniny má několik prokázaných přínosů pro naše zdraví, včetně posílení imunitního systému a snížení krevního tlaku. Česnek je také jednou z nejjednodušších zelenin, které se dají pěstovat na zahradě, a to i na malém prostoru. Domácí pěstování vám navíc umožní si vybrat bohatěji ochucené odrůdy než jsou ty, které jsou běžně k dostání v obchodech. Na výběr je od silných a kořeněných až po jemné a sladké varianty. Zde je vše, co potřebujete vědět pro úspěšné domácí pěstování.

Kdy je vhodná doba na pěstování česneku

Česnek se nejlépe zasazuje na podzim a sklízí se následující léto. Ideální čas pro výsadbu česneku je hned po prvním mrazu v místě, kde bydlíte (přeci jen každé město má jinou teplotu a počasí). To se může stát kdykoli od konce září do konce října v severních oblastech a okolo prosince či ledna v jižních oblastech.

Po výsadbě začne každý stroužek česneku rozvíjet zdravý kořenový systém v chladné půdě. Poté, jakmile půda zmrzne, bude přes zimu zcela nečinný. Teprve s jarním oteplením očekávejte, že začne česnek „vystrkovat“ své zelené výhonky.

Jak zasadit česnek ze stroužku

Nejprve budete muset koupit stroužky česneku určené pro výsadbu (můžete použít i normální česnek, jen dbejte na to, aby nebyl chemicky ošetřen). Výsadbový česnek, na rozdíl od normálního, je vytvořen pro další pěstování, než pro přímou konzumaci. Jak již bylo řečeno, stroužky česneku můžete koupit i běžně v obchodech, většina těchto druhů je ale ošetřena tak, aby se zabránilo klíčení, takže pokud ho i přesto chcete použít, zakupte si raději bio verzi.

Vyberte si místo na jeho výsadbu, které bude na přímém slunečním světle a bude mít vlhkou, ale dobře odvodněnou půdu. Pokud je vaše půda spíše mokrá, vyvýšené záhonky jsou pro vás ideální volbou. Aby se česnekové hlavy správně vyvíjely, potřebují volnou (kyprou) půdu. Proto do záhonků přidejte spoustu organické hmoty, jako je kompost nebo starý hnůj.

Česnekové hlavy (palice) se skládají z jednotlivých stroužků, které jsou připevněny k základně. V době výsadby oddělte stroužky od základny. Následně jednotlivé stroužky vmáčkněte (nebo vyhlubte důlek a do něj česnek umístěte) do půdy 8-10 cm hluboko, každý stroužek by od sebe měl být asi 12 cm daleko a měly by být v řadách od sebe vzdálených 12-30 cm. Stroužky do země umisťujte špičatým koncem nahoru.

Po zasazení česneku rozprostřete na půdu pár centimetrů mulče. To pomůže zabránit poškození rostlin náhlými změnami teplot na jaře a v zimě. Mulč také pomůže odradit jarní plevel a pomáhá půdě zachovat vlhkost. Slaměný mulč na toto funguje velmi dobře.

Jak pěstovat česnek

Česnek má malý a mělký kořenový systém, takže je důležité, aby byl dobře zaléván na jaře a to zejména v květnu a červnu, kdy se začínají rozvíjet stroužky. Pro nejlepší sklizeň „přikrmujte“ česnek vyváženým hnojivem brzy na jaře a pak znovu uprostřed jara. Poté v červenci přestaňte zalévat, aby olistění před sklizní odumřelo. Malý kořenový systém česneku znamená, že je těžké konkurovat rostoucímu plevelu, takže ho všechen důkladně odstraňte, pokud se objeví v blízkosti česneku.

Pokud začne váš česnek kvést, odstraňte stvoly (květní stonky), než budou mít poupata šanci se otevřít. To způsobí, že rostlina vloží do stroužků více energie, takže budete mít mnohem lepší sklizeň. Stvoly jsou navíc jedlé a mají jemnou česnekovou chuť.

Sklizeň domácího česneku a jeho skladování

Kolem července by vám měly listy česneku začít žloutnout a odumírat. To vám říká, že dosáhl úplné zralosti. Počkejte, až zhruba polovina listového porostu zhnědne, obvykle to bývá někdy v srpnu nebo září. Pokud si nejste jisti, zda již nadešel čas pro sklizení česneku, opatrně vydlabejte jednu palici a podívejte se, zda stroužky vyplňují obal (zkrátka mají vizuálně vypadat tak, jako když si je koupíte v obchodě). Pokud ne, počkejte další týden a zkontrolujte je znovu.

Když je čas na sklizeň, opatrně vykopávejte palice s kořeny (nevytrhávejte je ze země, jako by to byla mrkev). Stonky nechte přichycené a otřete co nejvíce zeminy. Poté nechte česnek na tmavém, teplém a vzdušném místě, aby ztvrdl (což znamená, že slupka kolem stroužků a veškeré řezané povrchy zaschnou, aby se zabránilo hnilobě). Hlavy můžete buď rozložit na rovný povrch, nebo je pověsit za stonky. Můžete si dokonce česnek zaplést, aby se zaschl/ztvrdl. Chcete-li to vyzkoušet, spleťte 10-12 stonků dohromady bezprostředně po sklizni a poté copánky zavěste na několik týdnů na suché, teplé místo, aby se vytvrdily.

Jakmile stonky česneku během 3-6 týdnů úplně zaschnou, seřízněte stonky asi na 3 cm a ořízněte kořeny. Nechte hlavy česneku neporušené (nerozdělujte je na stroužky) a uložte je na chladné a suché místo (ne do lednice). Správně vytvrzený a uložený česnek vydrží obvykle asi 6 měsíců.