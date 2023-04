Česká klasika, která neomrzí: Je libo sekanou, bramboráky či svíčkovou omáčku?

Voláme všechny milovníky českých jídel! Sbíhají se vám při slovech, sekaná, bramboráky, svíčková omáčka či jablečný štrůdl jako od babičky, sliny? Pak jste tu správně! V tomto článku vám totiž přinášíme recepty na tuto nestárnoucí klasiku českých domácností ze kterých si vybere doslova každý!

Svíčková

Svíčková – královna mezi omáčkami – je v České republice slavnostní pokrm, který se často podává jako hlavní chod na oslavách nebo svatbách. Asi neexistuje Čech, který by ji neznal či nemiloval a pro Českou republiku tak patří mezi neodmyslitelnou klasiku, kterou by měl ochutnat zkrátka každý.

Co budete potřebovat:

1,4 kg hovězího masa

tučná slanina na vyškvaření masa

1 a ½ lžíce sádla

mletý pepř

sůl

6 šálků vody (cca 1,45 l) přibližně množství vody, záleží na velikosti vašeho hrnce

Zelenina na svíčkový základ

2 mrkve

2 kořeny petržele

200 g celeru

3 cibule

1 jablko (můžete vynechat)

55 g másla, nesoleného

½ šálku (100 g) krystalového cukru

⅓ šálek octa (80 ml) 5% kyselosti

Koření

6 bobkových listů

10 kuliček nového koření

10 kuliček pepře

Jíška

3 lžíce hladké mouky

55 g másla, nesolené

Na závěr svíčkové

1 šálek (240 ml) tučné smetany s obsahem tuku nejméně 30 %.

1 citron

mletý pepř

sůl

Postup: Hovězí maso prošpikujte proužky slaniny:

Nakrájejte slaninu na 0,8 cm silné a asi 10 cm dlouhé kousky a dejte je na 30 minut do mrazáku, aby ztuhly. Použijte tenký nůž s dlouhým ostřím a udělejte do masa několik otvorů. Do každého otvoru strčte ukazováček a kývejte jím, aby se otvor zvětšil. Otvory můžete udělat do obou stran hovězího masa. Jakmile máte otvory připravené, vtlačte do nich proužky tučné slaniny. Pro lepší tvar můžete maso nepravidelného tvaru svázat provázkem na vaření (kuchyňským motouzem). Poté, co je maso vyškvařené (a svázané, pokud jste ho svázali), ho ze všech stran řádně osolte a opepřete.

Připravte si zeleninu a koření:

Oloupejte mrkev, kořen petržele a celer a nakrájejte je na půlcentimetrové kousky. Oloupejte cibuli a nakrájejte ji nahrubo. Oloupejte jablko a nakrájejte ho na kostičky. Koření, pokud možno, pevně svažte do čistého plátna; plátno s kořením vložíte do hrnce později.

Hovězí maso opečte:

V těžkém hrnci rozpusťte sádlo na vyšším plameni a hovězí maso opečte ze všech stran dozlatova. Upečené maso vyjměte a dejte stranou.

Zeleninu osmahněte:

Použijte stejný hrnec, ve kterém jsme připravovali maso. Snížíme teplotu na střední teplotu, přidáme máslo a zbytek tuku ze slaniny. Přidáme na kostičky nakrájenou mrkev, kořen petržele a celer. Za občasného míchání vařte, dokud lehce nezezlátne. K zelenině přihodíme nakrájenou cibuli a vaříme, dokud lehce nezezlátne. Přidejte na kostičky nakrájené jablko a za častého míchání vařte další 3-4 minuty. Přidejte cukr, promíchejte a za stálého míchání ho nechte rozpustit. Přilijte ocet, promíchejte a nechte ocet odpařit, aby na dně hrnce zůstala jen zelenina a trochu tuku. Přidejte 1 lžičku soli a promíchejte.

Vaření hovězího masa:

Vraťte opečené hovězí maso do hrnce, zalijte horkou vodou, dokud nebude maso téměř ponořené.

Přidejte 1 lžičku soli a koření. Počítejte s počtem bobkových listů, pokud je do hrnce přidáváte volně! Musíte je všechny odstranit později před závěrečným rozmícháním svíčkové omáčky.

Přiveďte k varu, snižte teplotu na minimum. Přikryjte pokličkou a nechte vařit 2,5 hodiny. Odstraňte koření, zejména všechny bobkové listy. Odstraňte ¼ zeleniny a vyhoďte ji. Pokud byste v omáčce ponechali všechnu zeleninu, měla by příliš výraznou chuť a byla by příliš hustá.

Hovězí maso vyjměte a uchovávejte na teplém místě.

Příprava jíšky:

Na pánvi rozpusťte máslo na mírném ohni. Přidejte mouku a často míchejte, dokud lehce nezezlátne. Vezměte si síto, vložte do něj jíšku, ponořte do ní svíčkovou a protlačte jíšku sítem. Průběžně jíšku v omáčce promíchávejte. Hrnec vrátíme na sporák, necháme 15-20 minut vařit. Občas promíchejte, protože jíška má tendenci sedat a přichytávat se ke dnu hrnce. Asi po 15 minutách vaření ztratí jíška moučnou chuť. Zahustí omáčku, jejíž chuť bude velmi hladká.

Dokončení svíčkové:

Do omáčky přidejte hustou smetanu; už nevařte!

Vše rozmixujte ponorným mixérem a omáčku přeceďte do čistého hrnce. Dochuťte citronovou šťávou a solí podle vlastní chuti. Podávejte s houskovým knedlíkem a plátkem hovězího masa.

Sekaná

Směs mletého hovězího a vepřového masa, zformovaná do bochníku, pečená v troubě. Nešetřete česnekem a majoránkou, bez nich by to nebyla pravá česká sekaná! Jednoduchý, a přitom tak chutný pokrm, který si Češi často dávají k obědu s vařenými nebo šťouchanými bramborami.

Co budete potřebovat:

230 g mletého vepřového masa, nejlépe tučnějšího, například vepřové plece nebo

bůčku

230 g mletého hovězího masa 80-90 % libového

2 cibule

180 ml teplého mléka

4 stroužky česneku

1 a ½ hrnku bílého chleba nakrájeného na kostičky

1 celé vejce

½ lžičky drceného kmínu

½ lžíce sušené majoránky

½ lžičky černého mletého pepře

2 lžičky soli

strouhanka na zahuštění směsi na sekanou

Postup: Než začnete sekanou připravovat, předehřejte troubu na 180 °C. Na plech nalijte asi půlcentimetrovou vrstvu vody. Voda a tuk vytvoří skvělou kapání, kterou se sekaná během pečení polévá. Oloupejte cibuli a nakrájejte ji nadrobno. Oloupejte stroužky česneku a rozmačkejte je, použijte lis na česnek. Do mělké mísy přidáme na kostičky nakrájený bílý chléb a zalijeme teplým mlékem. Nechte kostky chleba nasáknout všechno mléko, trvá to asi 5 minut. Mleté maso, hovězí i vepřové, vložte do velké mísy. Přidejte nakrájenou cibuli, rozmačkaný česnek, celé vejce a namočený chléb.

Ochutíme drceným kmínem, sušenou majoránkou a mletým pepřem. Přidejte sůl.

Vše promíchejte, nejlépe rukama. Začněte vidličkou, pokračujte prsty. Ze všech ingrediencí musíte vytvořit hladkou hmotu. Trvá to asi 2-3 minuty. Pokud se vám zdá směs na sekanou příliš řídká, přidejte trochu strouhanky. Vytvarujte bochánek, opatrně ho přeneste na plech a povrch sekané uhlaďte. Sekanou pečte 1 hodinu, alespoň dvakrát ji přelijte kapáním na dně plechu. Před podáváním ji vyjměte z trouby a nechte 10 minut odpočinout. Podávejte teplou, nakrájenou na plátky, s brambory (šťouchanými nebo vařenými).

Bramboráky

Bramboráky jsou bramborové placky bohatě ochucené česnekem a majoránkou, smažené na sádle. Často je dostanete jako pouliční jídlo v některém ze stánků v centru českých měst. Malé bramboráčky se podávají jako příloha k hlavnímu jídlu.

Co budete potřebovat:

6 brambor středně velkých, syrových, žlutých, např. Yukon gold

160 ml horkého mléka

½ šálku (65 g) hladké mouky

1 vejce

5 stroužků čerstvého česneku, prolisovaných

1 lžíce sušené majoránky

1 lžička soli

vepřové sádlo na smažení; nebo řepkový/slunečnicový olej

Postup: Oloupejte syrové brambory a nastrouhejte je na jemno pomocí struhadla.

Nastrouhané brambory přendejte do cedníku a vymačkejte z nich přebytečnou vodu.

Vymačkané brambory vložte do mísy a zalijte je horkým mlékem. Přidejte vejce, mouku, prolisovaný česnek, sušenou majoránku a sůl. Promíchejte. Bramborové těsto by mělo mít polotekutou konzistenci. Vezměte nepřilnavou pánev, dejte na ni sádlo nebo rostlinný olej (1-2 lžíce pro bramborák) a zahřejte ji na střední teplotu.

Bramborové těsto před smažením vždy rovnoměrně promíchejte, naberte jednu naběračku a opatrně ji vyklopte doprostřed předehřáté pánve. Pomocí ploché lžíce rozetřete těsto na 5-6 mm silnou placku o průměru asi 15-20 cm. Každou bramboračku smažte asi 2-3 minuty z obou stran. Jakmile začnou okraje zlátnout, palačinku plochou stěrkou otočte. Hotové bramboráky naaranžujte na talíř. Pokud chcete ušetřit kalorie a udělat bramboráky zdravější, vyložte je papírovými utěrkami, aby nasákly přebytečný tuk.

Sladká tečka na závěr – Jablečný štrůdl

Jablečný závin je naprostou českou klasikou, která se o víkendu často objevuje na stole. S šálkem kávy ve společnosti rodiny nebo dobrých přátel těžko dostanete něco lepšího než tento kousek nebe!

Co budete potřebovat:

Na těsto:

300 g hladké mouky

120 ml teplé vody

120 ml rostlinného oleje slunečnicového, řepkového

2 lžíce octa

1 polévková lžíce (13 g) prášku do pečiva

špetka soli

Na jablečnou náplň:

8 jablek střední velikosti

3-4 polévkové lžíce strouhanky

6 polévkových lžic krystalového cukru

2 lžičky mleté skořice

2 hrsti rozinek

Zbylé ingredience:

1 vejce

cukr na posypání štrúdlu

Postup: Než začnete péct, vyložte plech pergamenovým papírem a předehřejte troubu na 170 °C.

Těsto na závin:

Vložte do mísy mouku smíchanou s práškem do pečiva a solí, teplou vodu, rostlinný olej a ocet. Začněte míchat vidličkou, poté použijte ruce a těsto dobře prohněťte. Těsto vždy vyklopím na kuchyňskou pracovní desku. V případě potřeby pracovní desku poprašte trochou mouky. Poté těsto mačkám střídavě levou a pravou rukou, dokud nevznikne hladké těsto. Trvá to asi 5 minut. Přikryjte těsto teplou deskou a nechte ho alespoň 30 minut odpočívat.

Jablečná náplň:

Jablka oloupu a zbavím jádřinců, nastrouhám je nahrubo, např. ručním struhadlem. Po ruce si připravte mletou skořici, cukr a rozinky.

Připravíme štrúdl:

Na pracovní desku rozprostřete čistou kuchyňskou utěrku a poprašte ji trochou mouky. Odpočinuté těsto rozdělte na dva díly. Jednu polovinu těsta odložte stranou. Druhou polovinu těsta rozválejte pomocí válečku. Přibližné rozměry by měly být 40×30 cm. Na začátku těsto při válení několikrát převraťte, aby se těsto nelepilo na vál. Těsto by mělo být tenké, ale ne nutně průsvitné. Posypte ⅔ těsta strouhankou. Přidejte vrstvu nastrouhaných jablek. Jablka oslaďte krystalovým cukrem. Posypeme mletou skořicí a jablka posypeme rozinkami.

V malé misce rozšleháme vejce. Potřete jím obvod těsta. Pomůže to štrúdl při pečení utěsnit, na plechu pak vytéká méně šťávy. Nyní začněte plněné těsto válet do tvaru štrúdlu. Zásadní pravidlo zde: těsto máte na utěrce, která vám pomůže štrúdl snadno, bez námahy, rozválet. Jednoduše začněte od delší strany s jablky, těsto přeložte přes jablečnou náplň. Poté ručník zvedněte a závin rolujte, dokud nevznikne pěkný bochánek.

Nakonec ho uzavřete stranou se švem dolů. Jako poslední krok uzavřete konce závinu, přehněte je dolů. Štrúdl opatrně přeneste na plech, přičemž strana se švem musí být dole. Celý postup opakujte se zbývající polovinou těsta. Jablečný závin pečeme v předehřáté troubě asi 40 minut. Povrch závinu by měl být lehce zlatavý. Ještě teplý závin nakrájejte na plátky a posypte moučkovým cukrem.

