Čas zahrádkářů se blíží! Začala doba předpěstování zeleniny

Máte také rádi čerstvou a křupavou zeleninu ze své zahrádky, která chutná skutečně úplně jinak než ta z obchodu? V tom případě byste si měli zakoupit kvalitní semínka a začít pomalu s jejím předpěstováním nebo u mrazu odolných druhů dokonce se sázením do skleníku. A pokud se nemůžete dočkat, až poprvé zaboříte ruce do hlíny, tak nečekejte déle.

Předpěstováváme doma

Máte již zakoupená semínka, zeminu pro výsev, připravené mističky nebo pařeniště, konvičku, lopatku a jiné nářadí? Výborně, tak se budete moci pustit do předpěstovávání. Umožníte si tak dosáhnout značného náskoku. Vaše sazenice totiž budou již plně vyvinuté v době, kdy byste stejné rostlinky vysévali venku od semínka. Kdy začít s výsadbou doma záleží na každé rostlině. Zkušení zahrádkáři již ví, že na obalech semínek je vždy napsáno, kdy je vhodné začít s jejich sadbou. Řiďte se tím. Neméně důležité je ale také vědět, jak dlouho to, či ono semínko klíčí. I to je rozhodujícím faktorem proto, abyste věděli, kdy, s jakou setbou začít.

V České republice platí, že sazeničky se mají vysazovat do země až po třech zmrzlých mužích, tedy po 13. květnu, dříve ne, neboť hrozí přízemní mrazíky, které by vaše rostlinky mohly spálit. Pokud ale máte skleník, tak se dřívějšího vysazení bát nemusíte.

Většina semen vyžaduje 6-8 týdenní vegetační dobu, než budou připravena k přesazení, což znamená, že většina vašich výsadeb by měla proběhnout v únoru nebo v březnu, jak je na mnoha sazeničkách doporučováno. Pokud se vám to ale nehodí, tak si s tím nelámejte hlavu. Zasadit je můžete i později, bude to znamenat jen jediné, že sklizeň, tedy pokud se budete o své sazenice pěkně starat, aby vyrostly, bude probíhat o něco později.

Většina zeleniny se pěstuje v únoru a v březnu

Víte, s jakou zeleninou byste rozhodně již měli začít? Pro včasnou sklizeň byste neměli opomenout vysadit rajčata, papriky, saláty, lilek, brokolici, květák, růžičkovou kapustu a zelí. Můžete se ale zrovna tak pustit do pěstování bylinek jako je bazalka, rozmarýn, tymián a další.

Do skleníku můžete zasít…

Jsou druhy zeleniny, kterým chladnější podmínky nevadí, a proto si je můžete začít pěstovat venku ve skleníku. Odolnější vůči chladu jsou mrkev, brambory, ředkvičky, fazole, špenát a určité druhy salátů.

Skvělá informace pro vás je, že nemusíte strávit zbytek zimy čekáním na to, až přijdou teplé dny. Mezitím si předpěstujte svoji oblíbenou zeleninu, nejlépe tedy v pařeništích, kde se sazeničkám opravdu daří. Nikdy není příliš pozdě začít se připravovat na vegetační období.