Brownies na pět způsobů: Cesta za dokonalým čokoládovým potěšením

Brownies. Tenhle zdánlivě jednoduchý moučník má tolik podob, že jsme se rozhodli podělit se o nejoblíbenější variace. Připravte si formu, zapněte troubu a vydejte se s námi na cestu za pěti různými podobami brownies, které okouzlí vaše chuťové pohárky.

Klasické čokoládové brownies – základ, který nikdy nezklame

Cesta za dokonalými brownies začala právě touto verzí. Po nesčetných pokusech jsme došli k receptu, který kombinuje intenzivní čokoládovou chuť s tou správnou vláčností.

Co budete potřebovat:

200 g hořké čokolády (70%)

150 g másla

3 vejce

200 g cukru (ideálně třtinového)

100 g hladké mouky

2 lžíce kvalitního kakaa

špetka soli

Čokoládu s máslem rozpustíte ve vodní lázni. Mezitím vyšleháte vejce s cukrem do světlé pěny. Do vychladlé čokoládové směsi přidáte vejce s cukrem, mouku, kakao a sůl. Pečte při 170 °C asi 25 minut. Klíčem k úspěchu je nepéct příliš dlouho – střed by měl zůstat vláčný.

Tiramisu brownies – když se Itálie potká s Amerikou

Toužíte po tiramisu, ale nemáte cukrářské piškoty? Nevadí! Tato brownies improvizace přinesla nečekaně skvělý výsledek.

Základní recept na brownies doplňte o:

2 lžíce instantní kávy rozpuštěné v lžíci horké vody

50 ml amaretta (lze vynechat)

250 g mascarpone

2 lžíce moučkového cukru

kakao na posypání

Do základního těsta přidejte rozpuštěnou kávu a amaretto. Po upečení a vychladnutí potřete krémem z mascarpone smíchaného s moučkovým cukrem a bohatě posypte kakaem. Před podáváním nechte aspoň dvě hodiny v lednici.

Oříškové brownies – křupavé potěšení

Oříšky a čokoláda, to je láska na první ochutnání. Tahle verze je oblíbená hlavně u mužů.

K základnímu receptu přidejte:

100 g nasekaných vlašských ořechů

80 g lískových ořechů (polovinu nasekat, polovinu nechat celé)

lžička vanilkového extraktu

Část ořechů přimíchejte do těsta, zbytkem posypte povrch před pečením. Pečte o pět minut déle než klasickou verzi. Oříšky se lehce opraží a dodají brownies neodolatelné aroma.

Chillie brownies – pro odvážné mlsaly

Tuhle verzi mnoho lidí nezná, ale okamžitě si získá vaše srdce. Kombinace čokolády a chilli je překvapivě návyková.

K základnímu receptu přidejte:

lžičku mleté skořice

půl lžičky mletého chilli (podle odvahy)

špetku mletého kardamomu

nastrouhanou kůru z poloviny pomeranče

Všechno koření přidejte do základní směsi spolu s pomerančovou kůrou. Pozor, s chilli opatrně – mělo by jen jemně zahřát, ne pálit. Tato varianta je skvělá s kopečkem vanilkové zmrzliny, která příjemně kontrastuje s pikantností brownies.

Extra vláčné brownies – tajemství v neobvyklé přísadě

A na závěr tajný recept na nejvláčnější brownies, jaké jste kdy jedli. Tajemství? Červená řepa!

K základnímu receptu přidejte:

100 g uvařené a nastrouhané červené řepy

50 g rozpuštěné bílé čokolády

lžíce medu

Řepu umelte nebo rozmixujte najemno. Přidejte ji do základního těsta spolu s bílou čokoládou a medem. Červená řepa dodá brownies neuvěřitelnou vláčnost a zároveň sníží jejich kalorickou hodnotu. Nebojte se – chuť řepy ve výsledku nepoznáte, jen zvýrazní čokoládovou příchuť.

Pár tipů

Vždy používejte kvalitní čokoládu – rozdíl v chuti je znatelný.

Těsto nepřemíchávejte, stačí jen zlehka spojit.

Formu vždy vyložte pečicím papírem, který přesahuje okraje – brownies pak snadno vyjmete.

A nejdůležitější rada? Nepečte je příliš dlouho. Dokonalé brownies poznáte podle toho, že když do nich zapíchnete špejli, zůstane na ní trocha vlhkého těsta. Během chladnutí brownies ještě „dojdou“.

Ať už zvolíte kteroukoliv variantu, věříme, že si pochutnáte. A pokud vymyslíte vlastní vylepšení, určitě se o něj podělte – experimenty v kuchyni jsou přece ta nejlepší zábava!