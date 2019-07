Bobkový list a hřebíček aneb čím odpudit mravence

Mravenci v domě jsou nepříjemní. Nejlépe samozřejmě uděláte, pokud investujete čas a peníze do prevence – tj. zajistíte okna, ucpete všechny škvíry, kudy by se hmyz mohl protáhnout. Jenže co když už je na tohle pozdě? Co dělat, pokud už mravence doma máte? A čím je vyštvat ze zahrady, kam vám jen roznáší mšice?

Samozřejmě si lze koupit nějaký přípravek proti mravencům v drogerii nebo domácích potřebách. Vždycky je tu ovšem riziko, že granule sní dítě či pes místo mravenců, navíc ne každý si chce domů zbytečně nosit chemické přípravky. Jde to i přírodní cestou.

Zkuste koření, které mravencům nevoní

Jedním z přírodních způsobů, jak se zbavit mravenců, je koření. Mravenci nemají rádi například:

hřebíček,

bobkový list,

pepř,

kuchyňskou sůl,

pálivou papriku,

bazalku,

tymián,

majoránku,

skořici.

Toto koření tedy stačí rozsypat na místech, kde se vyskytují, a už je tam neuvidíte. Snad kromě soli jsou všechna výše uvedená koření velmi aromatická, a to je právě ono – mravenci nesnesou jejich vůni.

Samozřejmě i u koření se vám může stát, že jej brzy ochutnají děti nebo domácí mazlíčci, na rozdíl od chemických přípravků se však v takovém případě nic hrozného nestane.

Jaké další babské rady fungují?

Po chemii byste měli sáhnout až v posledním případě. Existuje totiž celá řada možností, které jsou povětšinou založené na potravinách a předmětech, jež máte běžně doma. Lidé si chválí například:

Zubní pastu: Pokud víte, kudy vedou mravenčí cestičky, potřete je zubní pastou.

Sodu: Podobně jako koření stačí rozsypat i jedlou sodu.

Prášek do pečiva: Řešením za pár korun je rozsypaný prášek do pečiva. Mravencům se lepí na nožičky.

Mátu: Začněte na zahrádce nebo v květináči za oknem pěstovat mátu, případně levanduli, bazalku či eukalyptus. Ty mravencům nevoní.

Kávu: Vysušte kávovou sedlinu a nasypte na mravence či do cestiček.

Slanou vodu: Potřete místa, kudy procházejí, roztokem vody se solí.

Možnosti záhuby

Můžete mravence přimět, aby k vám nechodili, nebo je prostě vyhubit. Zkuste přichystat placky z kukuřičné mouky (nebo polenty) a nastražte je mravencům. Když je sežerou a napijí se, kukuřičná mouka v jejich žaludku nabobtná a zabije je. Vždy by to měla být až poslední možnost, protože mravenci mají v přírodě důležitou roli.