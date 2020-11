Báječné recepty, které obsahují česnek

Pokud nemáte rádi syrový česnek a nebo si ho kvůli zdravotnímu stavu nemůžete dát v této formě, tak vyzkoušejte některý z našich receptů. Věříme, že vám takto upravený bude moc chutnat. Česnek totiž obsahuje mnoho zdraví prospěšných látek a vlastností, které zajisté oceníte.

Vysoký obsah síry v česneku mu dodává antibiotické vlastnosti a pomáhá udržovat trávící systém čistý díky vyplavování toxinů. Rovněž buduje imunitu proti nachlazení a předchází srdečním onemocněním. Je skvělý pro omlazení a hojení jizev na pokožce, také ji dodá záři, protože udržuje trávení ve špičkové formě.

Doporučená konzumace česneku má svůj specifický postup. Vložte si stroužek mezi dva zuby a jemně zkousněte, tím se uvolní extrakty a poté spolkněte celý stroužek spolu s vodou. Léčivou vlastnost česneku pocítíte nejlépe, pokud ho budete konzumovat syrový.

Česnekový čaj

Česnekový čaj je vynikající prevencí před nachlazením i jako léčba již probíhající nemoci.

Ingredience:

3 šálky vody

3 stroužky česneku, rozpůlené

½ šálku medu

½ šálku citronové šťávy

Postup:

V hrnci přiveďte k varu 3 šálky vody a 3 stroužky česneku. Až začne voda vřít, vypněte oheň a přidejte ½ šálku medu a ½ šálku citronové šťávy. Zamíchejte. Popíjejte ½ šálku teplého nápoje třikrát denně. Zbytek si uchovejte v nádobce v lednici, abyste mohli popíjet i následující den.

Super silná česneková bageta (nebo zelenina)

Pokud milujete česnekovou bagetu z obchodu, tak nám věřte, že tato po domácku připravená je ještě mnohem lepší.

Ingredience:

1 velký stroužek česneku (nebo 2 malé)

1 polévková lžíce másla

½ čajové lžičky tymiánu (volitelné)

½ čajové lžičky oregana (volitelné)

Postup:

Stroužek česneku rozdrťte a nechte 10-15 minut odstát. Mezitím smíchejte máslo s oreganem a tymiánem či jiné bylinky (petržel, kopr), přidejte česnek a důkladně promíchejte. Směs rozetřete na bagetu či zeleninu. Opakujte podle potřeby.

Česnekový olej (pro vaše uši, hruď a nohy)

Používání česnekového oleje na chodidla nebo hrudník je časem uznávanou tradicí, která pomáhá snižovat závažnost nemoci. Je obzvlášť účinný pro zmírnění zahlenění hrudníku. Mnoho lidí je překvapeno tím, že když česnekový olej použijí zvenčí, mají potom po česneku cítit i dech. To je ale dobré znamení. To znamená, že olej vychází z vašich plic, což je velmi důležité při odstraňování zahlenění průdušek. Pro nejlepší výsledky si potírejte hruď denně (namísto toho, abyste si olej uskladnili a použili ho později, ale i to můžete, jen tím ztrácí své účinky).

Ingredience:

několik stroužků česneku

olivový olej

Postup:

Nakrájejte najemno několik stroužků česneku. Nechte je odstát po dobu 10 minut. Vložte česnek do malé nádobky. Jemně podlijte olivovým olejem. Poté nechte louhovat asi 30 minut, nejlépe po dobu 12 hodin. Důkladně promíchejte. !! Celé kousky česneku mohou pokožku popálit, takže je důležité ho odstranit. Používejte pouze olej.!!

Pro nohy:

Česnekový olej na nohy je lidový lék, který funguje skvěle pro děti i dospělé. Těsně před spaním natřete olej na nohy nemocného. Ihned zakryjte starými ponožkami. A na ně navlékněte další ponožky. Po probuzení si nohy omyjte.

Pro hruď:

Natřete česnekový olej na hrudník a potřete si jím i horní část zad. Oblečte si staré triko, nebo se dobře zabalte do osušky/ručníku, abyste ochránili ložní prádlo a nábytek od oleje. Skvělé také je, pokud na tričko či osušku položíte láhev s horkou vodou a nebo zahřívací podložku, aby olej mohl lépe proniknout skrze pokožku. Takto nechte účinkovat po dobu 30 minut. Podle potřeby můžete olej přidávat.

Pro uši:

Česnekový olej je skvělým pomocníkem při infekcích uší (pokud není bubínek propíchnutý). Může být použit buď samostatně a nebo v kombinaci s olejem z květů divizny. Chcete-li ho použít pro léčbu infekce, doporučujeme olej jemně zahřát a poté kápnout kapku či dvě do bolavého zvukovodu.