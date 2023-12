Alternativní způsoby topení: Slunečnicové a rašelinové brikety

Dnes máme tu čest mluvit s paní Kateřinou Špunda, odbornou poradkyní na alternativní způsoby vytápění z firmy Optimtop. V dnešním rozhovoru se zaměříme na slunečnicové brikety a rašelinové brikety.

Paní Špundo, můžete nám nejdříve říci, z čeho se tyto brikety vyrábějí?

Jistě. Začněme slunečnicovými briketami. Ty vznikají lisováním slunečnicových slupek, což jsou vedlejší produkty z procesu extrakce slunečnicového oleje. Je fascinující, jak z něčeho, co by se obvykle vyhodilo, můžeme získat hodnotný zdroj energie. A ještě tak účinný.

Co se týče rašelinových briket, ty se vyrábějí z rašeliny, což je organický materiál hromadící se v rašeliništích po tisíce let. Je to v podstatě koncentrovaná historie rostlinného života.

To zní skvěle! A jaké hlavní výhody mají tyto brikety?

Oba typy briket nabízejí několik výhod. Slunečnicové brikety se pyšní vysokou výhřevností, což znamená, že poskytují hodně tepla v porovnání s objemem, který zaujímají. Co je ještě lepší, spalují se s minimálním množstvím kouře a popela, což je činí ekologičtějšími. Na druhou stranu, rašelinové brikety mají schopnost poskytovat stálé a rovnoměrné vyzařování tepla po dlouhou dobu. Toto je obzvláště užitečné za chladných nocí, kdy potřebujete udržet svůj dům v teple.

To vše zní velmi přesvědčivě. Existují ale i nějaké nevýhody?

Bohužel ano. Ačkoli slunečnicové brikety přinášejí mnoho výhod, mohou být náchylné k vlhkosti, pokud nejsou správně skladovány. To může způsobit, že se snáze rozpadají. Rašelinové brikety mají větší obsah zbytkového popele, který lze ale využít jako hnojivo na zahrádku.

Jak by měli lidé tyto brikety skladovat, aby předešli problémům?

Bez ohledu na typ briket je klíčové skladovat je v suchém a chladném prostředí. Důležité je, aby byly chráněny před přímým slunečním zářením a vlhkostí. Zvláště slunečnicové brikety potřebují zvláštní pozornost, protože mohou být náchylnější k vlhkosti. V ideálním případě by měly být skladovány na dřevěných paletách v dobře větraném prostoru.

Jak se topí rašelinovými a slunečnicovými briketami?

Topit rašelinovými a slunečnicovými briketami má svá určitá specifika. Zde je stručný návod pro každý druh briket. Před zahájením topení s rašelinovými briketami je dobré očistit krbovou komoru od předchozího popela a zkontrolovat, zda je komín řádně protažený. Jelikož rašelinové brikety nejsou tak snadno zapalitelné jako některá jiná paliva, je vhodné použít podpalovač. Položte několik podpalovačů na spodní část kamen a na ně umístěte několik briket.

Nejlépe uděláte, pokud brikety budete přidávat až do již roztopeného topeniště. Rašelinové brikety hoří déle a s rovnoměrným výdejem tepla. Pro regulaci tepla použijte klapky na kamnech nebo krbové vložce. Když brikety dohoří téměř do popela, přidejte další. Vzhledem k jejich dlouhé době hoření nepotřebujete přikládat tak často jako u jiných paliv.

U slunečnicových briket stejně jako u těch rašelinových, očistěte komoru a zkontrolujte komín. Použijte několik podpalovačů nebo noviny a položte brikety navrch. Slunečnicové brikety se zapalují snadněji než rašelinové. Opět ale doporučuji přidávat brikety až do topeniště, které je rozehřáté. Slunečnicové brikety poskytují vysokou výhřevnost. Pomocí klapky můžete regulovat množství vzduchu, který vstupuje do kamen, a tím řídit intenzitu hoření. Když brikety téměř dohořívají, přidejte další. Je dobré mít na paměti, že slunečnicové brikety vytvářejí méně popela než mnoho jiných paliv.

U obou typů briket platí, že je důležité udržovat kamna a komín v čistotě a pravidelně je kontrolovat. Tím zajistíte efektivní spalování a minimalizujete riziko vzniku sazí v komíně.

Děkuji vám za tento podrobný a informativní rozhovor, paní Špundo!

Bylo mi potěšením! Doufám, že tyto informace pomohou lidem rozhodnout se o tom, jaký způsob topení je pro ně nejlepší. Více informací najdete v online magazínu firmy Optimtop na internetových stránkách.