Aerárium: originální dekorace a zahrádka

V dnešní zvláštní době se většina z nás čím dál tím více raduje ze zeleně, ať již se jedná o květiny či stromky. V přírodě nacházíme klid a radost. Rostliny pozitivně působí nejen na naši duši, ale je vědecky dokázáno, že pohled do zeleně pomáhá i ulevit naším očím. Proto vám vřele doporučujeme vyrobit si aerárium. Co to je a co k jeho výrobě potřebujete?

Skleněná zahrádka, která zabere jen málo místa

Aerárium (čtěte erárium) můžeme popsat jako vaši malou osobní zahrádku, která se skvěle hodí kupříkladu na pracovní stůl. Malý skleníček nabízí velmi netradiční způsob, jak pěstovat rostlinky. Ty nejsou zasazeny v klasickém květináči či truhlících, ale ve skleněných nádobách různých tvarů a velikostí. Do aerária se sázejí především ty květiny, které žijí ze vzdušné vlhkosti. Ačkoliv aerária ještě stále nejsou mezi lidmi příliš známá, ten, kdo se s nimi seznámí, si je obyčejně velice oblíbí. Není divu. Pojďme ale dál.

Není rostlinka jako rostlinka

Do aerária se hodí perfektně spíše drobnější rostlinky. Nejčastěji v aeráriích najdeme sukulenty, které nejsou příliš náročné na pěstování. V oblíbenosti je následují kaktusy. Výjimkou nejsou ale ani bromélie, masožravé rostliny nebo exotické orchideje. Nespornou výhodou je, že tyto rostlinky právě díky aeráriu vyžadují jen minimální péči, a tak jsou velmi vhodné i pro začínající pěstitele. Jak tedy začít?

Co k vytvoření svého aerária potřebujete?

Potřebujete skleněnou nádobu, do níž budete moci květinu či květiny umístit. Od počtu květin se samozřejmě odvíjí také velikost aerária. Čím více rostlinek do aerária hodláte umístit, tím větší nádobku potřebujete. Co se tvarů týká, prodávají se skleněné koule a kapky. Některé koule jsou závěsné, jiné k položení na stůl. Kapky se vyrábějí především jako závěsné. Můžete najít i jiné tvary, kupříkladu zkumavky, ale v těch rozhodně není dobré rostlinky pěstovat.

Dále potřebujete písek, drobné kamínky a na dekoraci třeba mušle či kameny, které aeráriu dodají opravdu exotický vzhled. Na konec si nezapomeňte vybrat rostlinky, které budete ve své malé zahrádce pěstovat. Vřele vám doporučujeme kupříkladu pupovici ozdobnou, která přímo zbožňuje teplo a být chráněná před větrem, což aerárium dokonale splňuje. Konečný výběr ale samozřejmě záleží jen a jen na vás.

Péče je snadná

Ačkoliv se to tak nemusí zdát, vytvořit si své aerárium je opravdu snadné. Rostlinku jednoduše zasadíte skrze malý otvor do skleněné nádobky a následně její kořínky zasypete pískem či kamínky. Můžete i hlínou pro sukulenty či orchideje (záleží na druhu rostliny, který zvolíte). Pakliže chcete svoji malou zahrádku ještě dozdobit například kamínky, udělejte to. Následně sukulent zalijete 2-4 lžičkami vody. Možné je ale také použít pouze rozprašovač, který seženete ve kterémkoliv obchodě se zahradnickým zbožím.

Netradiční dekorace stolu či oken

Aerárium je opravdu zajímavou dekorací a interiérovým doplňkem, který uchvátí nejen vaše kolegyně v práci, ale také návštěvy u vás doma. Nádherně vyplní volný prostor na vašem stole, ale i zkrásní prostor oken. Můžete je zavěsit přímo do oken nebo si je můžete jen tak položit na parapet. Jste-li více kreativní a máte-li skutečně ráda netradičnost, můžete aerária zavěsit například ze stropu, zde je již ale potřeba trochu více práce. V každém případě věříme, že ať již aerárii vyzdobíte jakýkoliv prostor, zcela uchvátí vás a každého, kdo jej uvidí.