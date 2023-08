9 způsobů, jak se v létě můžete ubránit kousnutí klíštětem

Léto je obdobím, kdy se mnoho lidí těší na venkovní aktivity a trávení času v přírodě. Bohužel, spolu s teplým počasím přichází i nežádoucí hosté – klíšťata. Tyto malé parazity mohou být nositeli nebezpečných nemocí, jako je lymská borelióza nebo klíšťová encefalitida. Je tedy důležité se naučit, jak se v létě bránit proti kousnutí klíštětem a ochránit tak nejen sebe, ale i své blízké.

Používejte repelenty

Nanášejte na kůži a oblečení repelenty obsahující DEET nebo jiné účinné látky. Ty odrazují klíšťata a snižují riziko jejich kousnutí. Repelenty jsou účinným prostředkem ochrany proti klíšťatům. Vyberte si takový, který obsahuje účinnou látku DEET (N,N-diethyl-m-toluamid) nebo jinou doporučenou látku. Repelent nanášejte nejen na odkryté části kůže, ale i na oblečení, abyste vytvořili ochrannou bariéru. To odradí klíšťata od přiblížení se k vám a sníží riziko kousnutí. Vždy se řiďte pokyny a doporučeními na obalu a aplikujte jej podle potřeby.

Je důležité mít na paměti, že žádný repelent není stoprocentně účinný a nezaručuje ochranu proti všem klíšťatům. Doporučuje se kombinovat používání repelentů s dalšími opatřeními, jako je nošení vhodného oblečení, pravidelná prohlídka těla po návratu z venku a vyhýbání se zarostlým a vlhkým oblastem.

Noste dlouhé rukávy a kalhoty

Pokud se pohybujete v přírodě, oblečte si dlouhé rukávy a kalhoty, které minimalizují odkryté plochy kůže a tím snižují přístup klíšťat. Oblečení s dlouhými rukávy a kalhotami je účinnou ochranou proti kousnutí klíšťaty. Zvolte oděvy vyrobené z hustšího materiálu, kterým klíšťata nemohou snadno proniknout.

Při výběru oblečení dávejte pozor na barvu. Klíšťata jsou přitahována světlými barvami, takže se snažte nosit oblečení ve tmavších odstínech. To pomůže snížit pravděpodobnost, že se přichytí na vašem oblečení. Pokud se nacházíte v oblastech s vysokým výskytem klíšťat, ještě zvažte možnost ošetření oblečení repelentem, který je určen specificky pro textilie. Tím vytvoříte dodatečnou bariéru proti klíšťatům a zvýšíte účinnost ochrany.

Prohlížejte se

Po návratu z venku si důkladně prohlédněte celé tělo, včetně míst za ušima, podpaží, na břiše, v oblasti třísel a za koleny, kde se klíšťata nejčastěji usazují. Pravidelná kontrola těla po návratu z venku je důležitým krokem v boji proti klíšťatům. Klíšťata mají tendenci se přichytit na různé části těla, zejména na místech, kde je kůže tenčí nebo kde mají snadný přístup.

Zajímavost: Aby klíště přeneslo boreliózu, musí být obvykle přisáté na těle 48 až 72 hodin – tak dlouho však nečekejte!

Při prohlížení si pečlivě prohlédněte všechny části těla, včetně skalpu, vlasů, obličeje, krku, rukou, nohou a meziprsních prostorů. Pokud zjistíte přítomnost klíštěte, postupujte opatrně a odstraňte ho co nejdříve pomocí pinzety nebo speciálního nástroje na odstranění klíšťat. Pokud si všimnete zarudnutí na místě kousnutí, nebo pokud se objeví jakékoli podezřelé příznaky, jako jsou horečka, únava nebo bolesti hlavy, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Rychlá reakce je klíčová při předcházení možným infekcím přenášeným klíšťaty.

Zastrčení kalhot do ponožek

Klíšťata sice nemohou létat ani skákat, ale čekají v trávě a keřích, odkud poté přelezou na nic netušící hostitele. Pokud se chystáte v létě na túru nebo kempování, noste místo šortek kalhoty a nohavice kalhot si vždy zastrčte do ponožek. Odborníci také doporučují přelepit horní část ponožek přes kalhoty nebo legíny, aby se klíšťata nedostala dovnitř. I když to možná není nejstylovější vzhled, zabrání to kontaktu klíšťat s vašimi kotníky a holeněmi.

Ihned se osprchujte

Po práci nebo hře venku se po příchodu domů ihned osprchujte. Bylo prokázáno, že sprchování v horké vodě do dvou hodin snižuje riziko onemocnění boreliózou a může snižovat i riziko dalších nemocí přenášených klíšťaty. Sprchování také smyje všechna nepřisátá klíšťata a umožní vám provést kompletní kontrolu klíšťat na všech částech těla.

Chraňte svůj dvorek

Snižte riziko kousnutí klíštětem doma tím, že budete mít posekaný a uklizený trávník. Pokud se váš dvůr nachází v blízkosti zalesněné oblasti, louky nebo vyšší trávy, vytvořte bariéru proti klíšťatům pomocí mulče nebo štěrku, abyste zabránili jejich cestě na váš dvůr. Myši přenášejí boreliózu na klíšťata, ujistěte se proto, že ve vašem domě ani v jeho okolí nejsou myší hnízda.

Nezapomeňte na své domácí mazlíčky, auto a vybavení

Klíšťata nelezou jen na dospělé lidi. Klíšťata se mohou přenášet i na děti, zvířata, oblečení, kempinkové vybavení a dokonce i na vaše vozidlo. U svých dětí dodržujte stejná opatření jako u sebe a nezapomeňte jim prohlédnout celé tělo a osprchovat je, když přijdou z venku. Pokud vaši domácí mazlíčci chodí ven zeptejte se svého veterináře na vhodné přípravky proti klíšťatům. Než vyrazíte ven, ošetřete výstroj a oblečení permethrinem, abyste sebe i svou rodinu uchránili před pozdějším kousnutím.

Teplo je váš přítel

Oblečení a výbavu (pokud je to možné) perte v horké vodě a poté sušte v sušičce na vysoké teplotě. Samotné praní nestačí: Aby se klíšťata zničila, je třeba oblečení vysušit v pračce. Studená a středně teplá voda klíšťata nezabije, stejně jako sušení na vzduchu nebo na nízké teplotě. Těchto houževnatých potvůrek se zbavíte jen pomocí opravdu vysokých teplot.

Informujte se o očkování

Očkování je dalším způsobem, jak se chránit proti nemocem přenášeným klíšťaty. Pokud žijete v oblasti s vysokým výskytem klíšťat a případných onemocnění, jako je klíšťová encefalitida nebo lymská borrelióza, je vhodné se informovat u svého lékaře o možnosti očkování. Očkování proti klíšťovým nemocem může poskytnout dodatečnou ochranu proti závažným následkům. Konzultujte s lékařem vaši individuální situaci a zvažte, zda je pro vás očkování vhodné.

A jaké přírodní prostředky pomáhají v boji proti klíšťatům?

Česnek: Klíšťata mají tendenci vyhýbat se česneku kvůli jeho silnému zápachu. Buď můžete česnek konzumovat nebo použít česnekový olej jako odstrašující prostředek.

Citronella: Citronella je také vůně, kterou klíšťata nesnáší. Použití citronelového oleje nebo svíček s citronelovou vůní vám v boji pomůže.

Eukalyptový olej: Klíšťata nemají ráda vůni eukalyptového oleje. Můžete použít eukalyptový olej buď na pokožku nebo ho rozprašovat ve svém okolí.

Rozmarýnový olej: Rozmarýn má silnou vůni, kterou klíšťata nesnáší. Smíchejte rozmarýnový olej s nosným olejem, jako je olivový olej, a aplikujte ho na pokožku.

Tea tree olej: Tea tree olej má odpudivý účinek na klíšťata. Smíchejte tea tree olej s vodou nebo nosným olejem a aplikujte ho na pokožku.

Levandulový olej: Klíšťata také nemají ráda vůni levandulového oleje. Použití levandulového oleje na pokožku nebo ve spreji může pomoci odstrašit klíšťata.

Cedrový olej: Cedrový olej má silnou vůni, kterou klíšťata nesnáší. Aplikujte cedrový olej na pokožku nebo ho použijte ve formě spreje na oblečení a prostředí.

Zdroj