8 vitamínů a minerálů, které potřebujete pro zdravý imunitní systém

Kdo by nechtěl mít zdravý imunitní systém? Je smutné, že příliš mnoho z nás nejí dostatek čerstvého ovoce, zeleniny a dalších potravin, které potřebujeme, abychom si udrželi zdraví po celý rok. Zdravá strava poskytuje mnoho látek včetně vitamínů a minerálů, díky nimž jsme silní a zdraví. Nemůžete jíst jen pomeranč nebo grapefruit, či si dát vitamínovou pilulku a očekávat jeden rychlý výbuch vitaminu C, který zabrání nachlazení a posílí váš imunitní systém. Zdraví musíte podporovat průběžně po celý rok.

Skutečně zdravý imunitní systém závisí na vyvážené stravě v průběhu času. Je to jako trénink na bitvu a příprava vašeho těla v předstihu, aby při útoku virů, bakterií a toxinů dokázalo pořádně zabrat. Další postup, jako je pravidelné cvičení a kvalitní spánek, vás pak lépe připraví na tuto bitvu. Až na některé výjimky je nejlepší přijímat vitamíny a minerály z jídla, než ve formě pilulek. Zde je několik tipů na některé z nejlepších vitamínů a minerálů, které váš imunitní systém potřebuje k výkonu.

Vitamín C

Vitamín C může pomoci předcházet infekcím nebo zkrátit jejich „pobyt“ ve vašem těle. Citrusové plody jsou v tomto ohledu určitou jistotou, věděli jste ale, že existují i jiné dobré zdroje?

Doporučovány jsou následující:

Špenát

Kapusta

Kapie

Růžičková kapusta

Jahody

Papája

Zábavný fakt: vitamín C je v tolika potravinách, že většina lidí ani nemusí užívat doplňky, pokud to vyloženě nedoporučí ošetřující lékař. Poraďte se proto se svým lékařem předtím, než začnete užívat jakékoli doplňky vitaminu C.

Vitamín E

Stejně jako vitamín C, může být i vitamín E silným antioxidantem, který pomáhá vašemu tělu bojovat s infekcí. Tento důležitý vitamín – součást téměř 200 biochemických reakcí ve vašem těle – je rozhodující pro fungování vašeho imunitního systému. Chcete-li získat vitamín E, přemýšlejte o rostlinných potravinách s vysokým obsahem tuku.

Mezi takové patří například:

Mandle

Arašídy/arašídové máslo

Slunečnicová semínka

Oleje jako slunečnicový, světlicový a sójový

Lískové oříšky

Vitamín A

Vitamín A je bojovníkem proti infekcím a má dvě formy: předtvarované například v živočišných potravinách, jako jsou ryby, maso a mléčné výrobky (nebo z rostlinných karotenoidů). Tuňák je skvělým zdrojem předem připraveného vitamínu A.

Pokud jde o karotenoidy, vyzkoušejte:

Mrkve

Sladké brambory

Dýně

Tykev muškátovou

Meloun kantalupe

Zeleninu s tmavě zelenými listy

Vitamín D

Známý jako vitamín slunečního svitu, je to jedna z nejdůležitějších a nejsilnějších živin pro podporu imunitního systému.

Potravinové zdroje tohoto vitamínu jsou bohužel omezené, ale patří mezi ně například:

Losos

Makrela

Tuňák

Sardinky

Vitamín D, který nalezneme v mléce, pomerančovém džusu a cereáliích

Obecně je nejlepší získat většinu vitamínů z jídla, ale vitamín D může být výjimkou z tohoto pravidla. Promluvte si se svým lékařem, abyste zjistili, zda potřebujete doplněk.

Kyselina listová

Folát je přírodní forma a kyselina listová je syntetická forma, která se často přidává do potravin kvůli svým zdravotním přínosům. Chcete-li získat více folátu, zahrňte do svého jídelníčku více fazolí a čočky a také listové zelené zeleniny. Avokádo je dalším chutným zdrojem. Kyselinu listovou můžete získat také v obohacených potravinách (nejprve zkontrolujte štítek).

Obohacené těstoviny

Obohacený chléb

Obohacená rýže

Železo

Železo, které pomáhá vašemu tělu přenášet kyslík do buněk, hraje roli v mnoha procesech imunitního systému. Dá se najít v různých formách. Vaše tělo může snadněji absorbovat hemové železo (alias železo z živočišných produktů), které je velmi prospěšné.

Patří mezi to například:

Červené maso (omezte ho však na menší množství a dávejte si ho méně často)

Kuře

Krocan

Konzervované sardinky

Ústřice

Škeble

Mušle

Konzervovaný tuňák (nejlépe ve vlastní šťávě)

Pokud jste vegetariáni, nebojte se. Stále můžete najít železo v těchto potravinách:

Fazole

Brokolice

Kapusta

Cereálie obohacené o železo

Selen

Zdá se, že selen má silný účinek na imunitní systém, který je důležitý pro prevenci infekcí. Živočišné potraviny jsou nejlepšími zdroji, s výjimkou para ořechů, které nabízejí neuvěřitelně více než 100% denní hodnoty v jednom ořechu. Příliš mnoho však může být problém, takže jich dodržujte maximálně jeden až dva za den.

Selen hledejte v:

Mořské plody (tuňák, halibut, sardinky)

Maso a játra

Drůbež

Cottage

Zinek

Zinek je potřebný pro produkci nových buněk imunitního systému. Vyskytuje se především v živočišných potravinách, ale lze jej také nalézt v některých vegetariánských potravinách.

Ústřice

Krab

Libové maso a drůbež

Pečené fazole

Jogurt

Cizrna

Pokud není k dispozici čerstvá zelenina, vyberte si zmraženou

V závislosti na tom, kde žijete a jaké je roční období, nemůžete vždy dostat do rukou vysoce kvalitní čerstvé produkty. Mějte na paměti, že nákup mraženého zboží je dobrá volba. Mražené potraviny mohou stále posílit váš imunitní systém. Výrobci zmrazují ovoce a zeleninu ve vrcholové zralosti, což znamená, že budou mít podobnou výživovou hodnotu jako jejich čerstvé varianty. Vybírejte raději obyčejná mražená jídla než ta s přidanými cukry nebo sodíkem.