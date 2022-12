7 způsobů, jak se zbavit náledí bez pomoci soli

Když udeří silná zimní bouře, mnoho lidí zůstává v bezpečí a teple, dokud se špatné počasí nepřežene. Pokud však nemáte doma k dispozici kamennou sůl na rozpouštění ledu, který se na příjezdové cestě a chodníku určitě vytvoří, můžete se pokusit začít odklízet sníh na více místech v průběhu bouře, abyste zabránili případnému vytvoření vrstvy ledu. Je to jeden z účinných způsobů, jak udržet vysoce frekventované plochy vašeho pozemku bez ledu, ale je to časově a fyzicky náročné a vystavuje vás to nepříznivému zimnímu počasí a riziku uklouznutí a pádu na ledu.

Místo toho zvažte použití alternativní metody, která zajistí, že vaše veranda, příjezdová cesta a chodník zůstanou bez ledu. I když je kamenná sůl snadno dostupná, je vhodnější použít jinou metodu tání ledu. Kamenná sůl totiž poškozuje asfalt, beton, trávu a další vegetaci. Také vysušuje tlapky domácích mazlíčků, je nebezpečná pro děti a může způsobit korozi částí vašeho vozidla. Chcete-li ochránit svůj domov, domácí mazlíčky, děti a životní prostředí, zvažte vyzkoušení jednoho z těchto sedmi způsobů tání ledu bez soli nebo taveniny.

Rohože na tání sněhu

Jednou z pasivnějších metod, jak se vypořádat s ledem ve venkovním prostředí, je použití rohoží na tání sněhu. Tato inovativní zařízení účinně eliminují potřebu kamenné soli nebo dokonce v některých případech i lopaty. Lze je položit podél pěší cesty nebo verandy a zapojit do zásuvky, načež teplo generované rohožemi rozpustí veškerý led a sníh na nich. Počáteční náklady na koupi a instalaci systému rohoží na tání sněhu jsou mnohem vyšší než nákup pytle kamenné soli – zejména pokud je instalujete na celou příjezdovou cestu – ale mohou se vyplatit, pokud se už v budoucnu nikdy nebudete chtít muset starat o odklízení.

Hnojivo

Hledání alternativy ke kamenné soli není jen o účinnosti. Někdy je nejlepším řešením výrobek, který už možná máte dávno v garáži nebo v kůlně. Hnojivo nepůsobí tak rychle jako kamenná sůl, ale mnoho hnojivých směsí obsahuje síran amonný, chlorid draselný nebo močovinu. Stejně jako kamenná sůl tyto molekuly snižují bod tání ledu, ale činí tak bez poškození vašeho chodníku a dvora.

Kávová sedlina

Kávová sedlina se po přípravě kávy často vyhazuje nebo kompostuje, ale tento organický odpad je skvělou volbou pro tání ledu na příjezdové cestě a verandě. Kávová sedlina obsahuje dusík, který snižuje bod tání ledu. Navíc tmavá barva kávové sedliny lépe absorbuje sluneční světlo než bílý sníh nebo čirý led, což mírně napomáhá zvýšit rychlost tání.

Alkohol na potírání

Izopropylalkohol není užitečný pouze k čištění, ale lze jej také nalít na led a pomoci tak odstranit náledí na příjezdové cestě nebo chodníku. Pouhé vylití celé láhve lihu by však bylo drahé a neefektivní, proto se doporučuje zkombinovat ¼ šálku lihu, šest kapek koncentrovaného prostředku na nádobí a cca 2 litry horké vody v kbelíku a vytvořit tak cenově výhodnější domácí roztok na tání ledu. Jen nezapomeňte po vylití odhrnout přebytečnou vodu, protože pokud zůstane stát, může znovu zmrznout a vytvořit nový led.

Šťáva z cukrové řepy

Překvapivou látkou se schopností tání ledu je šťáva z cukrové řepy. Chemické složení řepné šťávy snižuje bod tání ledu a sněhu podobně jako kamenná sůl. Tato netradiční možnost je nejen účinná při odstraňování, ale je také bezpečná pro beton, asfalt, rostliny, auta a domácí zvířata. Pozor však na to, že červenofialová barva řepné šťávy může potenciálně způsobit skvrny na betonu. Abyste se tomuto problému vyhnuli, ukliďte šťávu z řepy pokud možno v průběhu tání ledu.

Chloridové sloučeniny

Pokud chcete, aby led roztál stejně rychle jako kamenná sůl, ale jste ochotni přejít na ekologičtější variantu, pak je dobrou volbou chlorid vápenatý. Nejlépe funguje při použití mezi – 18 a – 1°C a snadno ho najdete v mnoha obchodech s domácími potřebami. Podobně lze k tání ledu použít i chlorid draselný a chlorid hořečnatý. Chlorid hořečnatý je ve skutečnosti ještě ekologičtější volbou než chlorid vápenatý a funguje při teplotách až – 25°C.

Ocet

Kyselina octová v octu je chemická sloučenina, která snižuje bod tání ledu, ale nerozpouští led tak dobře jako kamenná sůl a některé z výše uvedených alternativ. Stejně jako isopropylalkohol lze ocet technicky použít samostatně, ale lepší výsledky poskytuje ve směsi stejných dílů octa a horké vody. Tento roztok dokáže rychle rozpustit pevné vrstvy ledu, které je pak možné rozbít lopatou. Stejně jako v případě alkoholu dbejte na to, abyste vzniklou vodu z příjezdové cesty, chodníku nebo verandy odstranili, aby nedošlo k jejímu opětovnému zamrznutí.