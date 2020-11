6 nejznámějších druhů mořských plodů

Mořské plody se dají ochutnávat do nekonečna, je jich obrovské množství. Všechny mají společné především to, že jsou zdravé a bohaté na jód a omega mastné kyseliny, které našemu zdraví prospívají. My se dnes podíváme na nejčastější druhy, které můžete potkat na talíři.

Právě proto, že je velké množství druhů mořských živočichů a často vypadají dost podobně, mohli byste se snadno splést a zadělat si mezi gurmány na pořádný trapas.

Krevety

Asi nejznámější a zároveň nejoblíbenější jsou krevety. Není však kreveta jako kreveta, na světě jich existuje více než 2000 druhů a jejich cena se odvíjí od velikosti. Ty největší mohou měřit až 20 cm, ale ty jsou velmi drahé. Běžněji se tedy potkáte s menšími až středními krevetami. Koupit je můžete v celku i s krunýři, částečně očištěné nebo úplně vyčištěné.

Zajímavostí je, že krevety neobsahují žádný tuk, ale velké množství bílkovin a stopových prvků. Jsou tedy skvělou a zdravou pochoutkou.

Připravit je můžete opravdu na milion způsobů, ale za vyzkoušení rozhodně stojí grilované krevety a krevetové rizoto.

Zdroj obrázku: Foodio / Shutterstock.com

Langusty

Langusta se řadí k nejstarším obyvatelům planety země, údajně tu je už 200 milionů let. Oproti krevetám není langusta žádný prcek, vážit může až 6 kilogramů. Nejchutnější jsou však langusty s velikostí do 30 cm a váhou 1 kg. Langustu poznáte od humra tak, že má široký ocas a nemá klepeta. Maso najdete především v ocasu a je sněhobílé, obdobně jako humří, na rozdíl od něj ale sušší.

Humr

Blízký příbuzný langusty, který má však velká klepeta a velmi silný krunýř. Často dorůstá až 60 cm. Nejvíc masa najdete právě v klepetech a ocásku, ale abyste ho mohli ochutnat, potřebujete speciální louskáček.

Krabí maso

Krabí maso nejsou krabí tyčinky, to si přiznejme hned na začátku. Krabí tyčinky se vyrábí ze zbytků rybího masa a s krabem nemají nic společného. Pravé krabí maso patří mezi velmi ceněné pochoutky. Jedná se o velmi jemnou delikatesu, která se připravuje podobně jako humr. U nás krabí maso seženete jen chlazené nebo předvařené, čerství krabi se prodávají obvykle jen v místě výlovu. Doporučujeme vyzkoušet například krabí salát, který je výborný s čerstvým bílým pečivem.

Chobotnice

Chobotnice jsou oblíbené ve všech přímořských státech. Především v Asii si na nich pochutnávají snad na všechny způsoby. Ano, nepatří mezi nejatraktivnější věci, které můžete mít na talíři, ale chuťově je chobotnice naprosto skvělá. Její maso je extrémně jemné a nejlépe chutná ve středomořské úpravě na grilu a doplněné rajčatovou omáčkou a opečenou bagetou.

Kalamáry (olihně)

Kalamáry jsou další pochoutkou, kterou byste si ve Středomoří neměli nechat ujít. Vybírejte si ty menší, ty mají mnohem lahodnější maso. Úžasné jsou na grilu, stačí je nakrájet na kroužky a hodit na gril. V Asii si pochutnávají na syrových olihních, ale to bychom vám v našich zeměpisných šířkách nedoporučovali.

Mořské plody jsou opravdu velmi rozmanité, a pokud máte trochu odvahy a neleknete se jejich podivných tvarů, jistě nebudete litovat. Pamatujte však, že méně je v tomto případě více a nepřehánějte to s kořením. Pokud si však nevíte rady, obraťte se na profesionály, kteří pro vás vytvoří hostinu jedna báseň.