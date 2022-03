5 nejlepších tipů od knihovníka, které vám pomohou vybudovat domácí knihovnu

Předtím, než se rozhodnete vybudovat domácí knihovnu, bude třeba si vše pořádně rozplánovat. Jak by měla vypadat, kde by měla být umístěna, zda chcete menší či větší? Taková organizace vám pomůže nejen v jasné představě o designu, ale také vám ušetří peníze. Připravte se, toto je nová generace knihoven, které vás opravdu zaujmou a rozhodně neomrzí.

1. Kolik si můžete dovolit a chcete investovat?

Máte-li jasnou představu o tom, kolik chcete do knihovny investovat, máte na půl vyhráno. Pakliže se váš odhad pohybuje ve vyšších částkách, můžete si ji koupit hotovou, nebo si ji nechat udělat na míru z opravdu kvalitního dřeva, chcete-li levnější, vyrobte si ji. Volba knihovny by se také měla odvíjet od množství vašich knih. Pakliže si s tím chcete vyhrát ještě více, můžete zvolit knihovnu modernější, podle moderních předloh knih nebo naopak staršího typu, podle klasické literatury a historických knih. Určitou roli také hraje estetika a praktičnost. Požadujete skříň se zasklením, které znemožní usedání prachu na knihy nebo byste raději otevřený komplex se zabudovaným osvětlením? To vše je třeba zvážit.

Ušetřete knihami z druhé ruky a policemi

Nejjednodušší způsob, jak ušetřit, a přitom si vybudovat krásnou knihovnu, je vyrobit ji z polic. Můžete si esteticky vyhrát a police rozmístit různým způsobem. Knihy kupujte buď přes online bazarové portály nebo v antikvariátu, kde na nich opravdu ušetříte. Knihovnu si tak zařídíte za hubičku. Jinou praktickou a levnou alternativou jsou regály. Ty nejen, že obyčejně udrží těžší knihy, ale navíc ušetří mnoho místa a skoro všude se vejdou.

2. Funkční nebo efektní?

Zvažte, na jaký druh polic by se vám opravdu dobře doma dívalo. Spíše na robustní nebo moderní? Nezapomeňte, že police jsou vystaveny zrovna tak, jako vaše knihy. Uvidí je všichni. Pakliže vám jde jen a pouze o to, abyste své knihy uložili, je doporučeno zvolit spíše praktickou a funkční knihovnu, tedy tu, která zabrání usazování prachu.

3. Dokážete knihovnu zkonstruovat sami?

Pozor na to, abyste si nevzali příliš velké sousto. Sny a plány na bezchybnou vlastnoručně udělanou knihovnu mít můžete, ale je také otázka, kdo vám ji sestrojí? Zvládnete to vy sami nebo si na to přizvete šikovného kamaráda? A co když nebude mít čas? Volte tak, abyste si v případě nouze vypomohli. Jedním z požehnaných kousků je proto skládací regál na police. Tyto knihovničky se skládají údajně zcela sami. Takže je nejen lze snadno složit, ale i rozložit, přenést a převézt, což je jejich nespornou výhodou. Pro nízkorozpočtové knihovny se jedná o jedno z nejbáječnějších řešení.

4. Kolik knih chcete uložit?

Pokud máte doma naprostý chaos a zakopáváte o stohy knih, budete si jistě volit takovou knihovnu / regál / police, do nichž se toho hodně vejde. Zkuste si udělat hrubou představu toho, kolik byste rádi vyskládali knih do jedné police. Potřebujete mít vizi úložné kapacity, aby se vám lépe rozhodovalo o tom, jakou polici zvolíte dál. Vyhnete se tak případným potížím, že police přetížíte a knihy na vás spadnou nebo že se dokonce celá knihovna zhroutí.

5. Místo umístění

Měli byste dopředu vědět, kam uložíte police s knihami. Snem každého milovníka knih je mít police na knihy ode zdi ke zdi, od podlahy ke stropu. V tomto případně je jednou z nejlepších taktik koupit dva nebo více stejných modelů a seřadit je vedle sebe. Tato forma vám může poskytnout iluzi knihoven od podlahy až ke stropu. Knihy můžete také seskupit podle žánru, data vydání nebo libovolné kategorie. Je to přece vaše domácí knihovna a je jen na vás, jak s ní budete čarovat.