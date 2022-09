4 tipy, jak nejlépe uchovávat chleba, aby zůstal čerstvý

Chléb je Boží dar, říkávaly naše babičky a podle toho se k němu chovaly. Dnes si dopřáváme luxus – na pultech obchodů máme obrovské množství různých chlebů a můžeme si vybírat podle svých mlsných jazýčků. Nezřídka nás ale doma čeká nepříjemné překvapení. Bochník samozřejmě nespořádáme na posezení a on proto po několika dnech podléhá zkáze. Jak tomu zabránit?

Vydrží bez problémů týden

Když necháte volně v kuchyni v mikrotenovém sáčku, stává se, že začne plesnivět. Strčit ho do ledničky? Ztvrdne vám. Dnes více než kdy jindy chceme ušetřit a chléb je jednou ze základních potravin, kterou si pořizujeme. Pochopitelně s ním nechceme plýtvat, ale sníst ho až do posledního krajíčku či patky. S tím souvisí otázka, jak ho správně uchovávat, aby vám vydržel co nejdéle a nevyhodili jste ani kousíček. Dobře upečený a správně skladovaný chleba totiž podle pekařů vydrží i týden. Přinášíme pár tipů, jak toho docílit.

Chléb nikdy nedávejte do ledničky

Chléb stárne. Uvolňuje se z něho voda a postupně vysychá. Více se drobí, protože střídka už není tak elastická. Nejrychleji ke stárnutí dochází při teplotách 0-10 ºC, takže pokud jste měli ve zvyku dát zbytek nesnězeného bochníku do ledničky, příště už to nedělejte.

Šup s ním do chlebníku

Nemáte doma chlebník, tedy tradiční nádobu na chleba, protože vám přišla zbytečná? Je na čase změnit názor, protože pokud ji budete správně udržovat, chléb v ní bez potíží vydrží dlouho. Zabalte bochník do čistého plátna nebo utěrky a dejte do chlebníku. Ponechte v místnosti, kde je stabilní teplota od 20 do 25 ºC. Látku, ať už zvolíte kteroukoli variantu byste ale měli každé tři dny vyměnit. Chléb díky ní může dýchat a nestárne tak rychle. Zároveň se předpokládá, že s ním budete manipulovat s čistýma rukama, abyste ho nekontaminovali zárodky plísní. Dalším pravidlem je, že chlebník pravidelně vyčistíte, ideálně po každé výměně bochníku. Ovšem pozor žádné chemikálie, těmi by chléb načichl. Použijte hadřík s ředěným octovým roztokem a otevřený chlebník poté nechte dobře vyschnout a vyvětrat.

Do igelitky? Proč ne, ale má to svá pravidla

Měli jste ve zvyku nechat chléb v igelitce nebo v mikrotenovém sáčku? Není to žádná zásadní chyba. Předtím ho ale rovněž zabalte do utěrky. Pokud ho tak chcete nechat hned po příchodu z obchodu, měli byste ho nejdřív nechat vychladnout na vzdušném větraném místě a teprve potom uložit. Naprosto špatně je, když teplý chléb necháte v mikrotenovém sáčku či igelitce v prostorách, kde teploty atakují třicítku a ještě je tam vlhko. Pak máte plíseň zaručenou klidně už druhý den.

Zamrazování není věda

Oblíbeným postupem je u nás zamrazování chleba, i to ale má svoje postupy, abyste se dočkali optimálního výsledku. Především je potřeba zamrazit čerstvý vychladlý chléb. V obalu z umělé hmoty – plastovém boxu rozřezaný na krajíce, které oddělíte kouskem mikrotenové fólie vydrží týdny, ba i měsíce, budete-li ho skladovat v mrazáku, kde se teplota pohybuje pod -18 ºC. Chybou je zamrazovat kusy chleba, které vám doma zbývají a máte je už pár dní – takový už částečně zestárl, vyschl a výsledek nebude dobrý. Tyto zbytky je vhodnější použít třeba na chlebovou polévku či topinky.