12 základních a snadných úkolů pro jarní úklid zahrady

Pokud se věnujete zahradničení, tak se zajisté vždy těšíte na to, až se po zimě oteplí a vy tak budete moci začít s prvními úkony na vaší zahrádce. Přestože není na škodu uklidit spadané větve a další věci, počkejte, až půda přestane být natolik mokrá, abyste z ní mohli v ruce vytvořit kouli, a teprve pak po ní začněte chodit a zhutňovat ji. S úklidem však neotálejte příliš dlouho. Je mnohem snazší rostliny ostříhat dříve, než se starý porost zamotá do nového. Řiďte se těmito radami pro krásnou jarní a letní zahradu.

Odstranění mulče a prořezávání trvalkových květin

Prvním úkolem je odstranit a zkompostovat všechny odumřelé jednoleté rostliny, které zůstaly přes zimu. Ty se již neobnoví a případné samovýsevy již vykonaly svou práci. Pokud jste loni na podzim neostříhali trvalky, pravděpodobně vypadají s příchodem jara dost ošklivě. Mnohé trvalky je lepší nechat přes zimu stát, aby byly navíc chráněny. Bylinné trvalky však během zimy z definice odumřou až k zemi. Pokud jste na podzim nechali trvalky stát, jakmile začnete pozorovat nový růst u báze rostlin, můžete začít odstraňovat zimní mulč a prořezávat je až k zemi.

Stříhání dřevin

Některé keřovité rostliny s dřevnatými stonky je třeba seříznout každé jaro, protože kvetou pouze na nových větvích. Ty se na jaře prořezávají, aby se omezily škody způsobené zimou a aby rostlina začala vysílat nové kvetoucí větve. Nejlepší je počkat, až pomine nebezpečí silných mrazů. Většina těchto dřevnatých trvalek vám dá najevo, že je čas je prořezat, tím, že se na spodních částech stonků objeví známky otevírajících se pupenů nebo nového růstu u báze rostlin.

Stříhání stálezelených a polozelených trvalek

V závislosti na místě, kde zahradničíte, některé trvalky nikdy zcela neusnou, ale přesto mohou potřebovat úpravu. Rostliny jako Epimedium, Hellebores, Heuchera a vousatý kosatec si zachovávají listy po celou zimu. Jaro je čas pro zkrácení ošlehaných listů a povzbuzení nového růstu.

Stříhání okrasných travin

Pokud jste si nechali okrasné trávy na zimu jako takovou zahradní zajímavost, nyní je můžete posekat, jakmile se k nim dostanete. Nemusíte čekat na nový růst. Trávy posekejte do výšky několika centimetrů od země. Vyrostou znovu, až budou připravené.

Péče o růže

Péče o jarní růže závisí do značné míry na klimatických podmínkách. Růžím pěstovaným v teplém podnebí, kde růže nikdy neusínají, prospívá důkladný řez a odstranění většiny listů, aby růže dostala šok, že je v klidu a musí se probudit a začít znovu růst. Tam, kde růže spí, by se mělo s jarní péčí začít hned, jakmile začnou rašit listové pupeny.

Správný čas na prořezávání stromů a keřů

Většina stromů a keřů kvetoucích na jaře nasadila květní pupeny v létě nebo na podzim minulého roku. Jejich prořezání na jaře, ještě před rozkvětem, by znamenalo ořezání letošních květů. Seznamte se s konkrétními potřebami kvetoucích stromů a podle toho je prořezávejte.

Hnojení a údržba stálezelených rostlin

Většina stálezelených rostlin by neměla vyžadovat téměř žádnou jarní péči kromě drobného úklidu. Jaro je vhodnou dobou pro hnojení stálezelených rostlin, protože v tomto období aktivně rostou. Pokud je však půda zdravá a bohatá, mělo by stačit přihnojovat stálezelené rostliny přibližně jednou za dva roky. Poohlédněte se po vyváženém krmivu označeném speciálně pro stálezelené rostliny.

Začněte s pletím a kompostováním

Brzy na jaře je čas na aktivní boj s plevelem. Vlhká půda usnadňuje vytrhávání mladých semenáčků plevelů. Nesnažte se plevel kompostovat. Většina zbytků, co uklidíte, může jít do kompostu. Nejlepší je založit na jaře novou hromadu a starou nechat převrátit a použít. Zlikvidujte veškerý rostlinný materiál, který vykazuje známky onemocnění, a všechny hlavičky semen, ať už plevelných nebo jiných, které by se mohly stát problémem.

Testování půdy a hnojení podle potřeby

Je velmi důležité otestovat půdu, než do ní začnete něco přidávat. Pokud jste na podzim změnili půdu, zkontrolujte její pH (zásadité, neutrální nebo kyselé), abyste zjistili, jak vyvážená je vaše půda z hlediska živin, a určili, zda jsou nutná nějaká nápravná opatření. Většina rostlin se těší z dobré výživy na jaře, kdy dochází k jejich počátečnímu růstovému spurtu. Pokud máte bohatou a zdravou půdu, mělo by stačit na jaře přidat trochu kompostu, hnoje nebo kompletního organického hnojiva s pomalým uvolňováním. Pokud dáváte přednost používání syntetických hnojiv, můžete je začít aplikovat, jakmile rostliny vykazují známky nového růstu.

Rozdělit a přesadit

Pokud chcete rostliny množit nebo přesazovat, je jaro ideální dobou pro jejich dělení nebo přesazování. Je úžasné, jak rychle se rostliny zotaví, pokud je zastihnete včas, kdy je počasí ještě mírné a ony se těší na růst.

Kůly pro rostliny

Kůloví je jedním z nejpracnějších zahradnických úkonů. Je lákavé s tím otálet, ale čím dříve kůly zasadíte, tím snadněji to rostliny zvládnou. Jistě budou pár týdnů vypadat ošklivě, ale pomyslete na to, jakým bolestem hlavy se vyhnete, když necháte rostliny do kůlů vrůst, než abyste se je do nich později snažili natlačit.

Mulčování a lemování

Mulčování dělá pro vaši zahradu mnoho úžasných věcí: Šetří vodu, ochlazuje kořeny rostlin, vyživuje půdu a potlačuje plevel. Není pochyb o tom, že každá zahrada si zaslouží vrstvu mulče. Než mulč doplníte, počkejte, až se půda trochu zahřeje a vyschne. Dbejte na to, aby se nedostal ke stonkům a korunám rostlin, a pokud doufáte v samovýsev, dejte jim šanci vyklíčit, než záhon pokryjete mulčem.

Závěrečnou jarní úpravou je lemování. Ostrý okraj dodá záhonu vybroušený vzhled. Pomáhá také zabránit prorůstání trávníku do záhonu. Nepodceňujte sílu čistého okraje.