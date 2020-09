11 rostlin a bylin, které vás zbaví komárů

Existuje několik druhů komárů. Někteří z nich můžou způsobit velké zdravotní problémy a přenést na člověka závažné nemoci. Rostliny níže zmíněné vám v boji proti tomuto obtížnému hmyzu pomohou. Zároveň zkrášlí zahradu a jejich využití najdete i v kuchyni. Právě s těmito rostlinami můžete prožít léto bez komárů.

Voňatka citronová

Rostlina, kterou můžeme znát také pod názvy citronová tráva či citronella, je jedna z nejběžnějších přísad ve většině repelentů proti komárům. Citronella je krásná vytrvalá trsovitá tráva, která vydává velmi silnou vůni. Toto aroma maskuje ostatní pachové stopy a díky tomu, že se šíří do velké vzdálenosti vás tak dokonale ochrání před komáry.

Rostlina citronella má mnohem silnější aroma než repelenty proti komárům, které ji obsahují, takže je skvělou volbou. Na pěstování je nenáročná a může dorůst do výšky 150 až 180cm. Výhodou je, že ji můžete pěstovat v květináči a tudíž ji umístit například na balkón či verandu. Nebo ji také můžete zasadit přímo do zahrady. Je to skvělá volba pro přirozené odpuzování komárů.

Meduňka

Meduňka je velmi snadná rostlina k sázení pro začínající pěstitele. Je odolná a dobře roste i ve stínu. Jedná se o rychle rostoucí rostlinku, někdy až agresivně se šířící. Proto je vhodnější, abyste si ji vypěstovali v květináči, kde budete mít jistotu, že se vám během krátké doby nechtěně nerozšíří po celé zahradě. A jako bonus navíc – usušené listy můžete použít k přípravě lahodného bylinného čaje.

Šanta kočičí

Šanta kočičí je skvělým odstrašujícím prostředkem proti komárům. Faktem je, že studie provedená v roce 2010 prokázala, že šanta je 10x účinnější než DEET (Diethyltoluamid), což je složka, která se běžně vyskytuje ve většině repelentech proti komárům a klíšťatům.

Snadno se pěstuje a jestliže máte doma kočku či kocoura, určitě ocení, že pěstujete právě tuto rostlinu. Udržte si šantu neustále kvetoucí tím, že odštípnete rostoucí stonky a poupata hned, jakmile se objeví. Díky tomu se vám bude krásně množit.

Aksamitník

Neboli také afrikán je zářivá, odolná, každoroční rostlina. Aksamitník je skvělou volbou pro odpuzování komárů, neboť obsahuje Pyrethrin, složku vyskytující se v repelentech proti hmyzu. Tato složka má jedinečnou vůni, kterou komáři považují za odpudivou. Samotné květiny mají krásné a pestré barvy, takže budou skvěle lemovat nebo doplňovat jakýkoli záhon. Zkuste je umístit podél vašeho domu a uvidíte, že v okolí se nevyskytne jediný komár.

Bonus navíc: Vysaďte rostliny aksamitníku poblíž rajčat. Hmyz tuto kombinaci tak nenávidí, že se bude držet dál i od vašich milovaných záhonků.

Bazalka

Voláme všechny kuchaře! Chcete spojit ochranu před komáry spolu s něčím, co následně využijete i v kuchyni při vaření? Zasaďte si bazalku. Nejen, že si vypěstujete rychlý a snadný repelent, ale také budete mít po ruce vynikající, čerstvou bylinku, kterou můžete využít v mnoha receptech. Existuje mnoho druhů bazalky, experimentování se tedy meze nekladou. Najděte si svou oblíbenou odrůdu.

Mnoho zkušených zahradníků doporučuje vyzkoušet například citrónovou a nebo skořicovou bazalku k odrazení hmyzu. Výhodou je, že bazalka je jednou z nejjednodušších bylinek k pěstování – zvládne ji tak i naprostý nováček.

Levandule

Věděli jste, že právě nádherná, fialová levandule s omamnou vůní je přírodním repelentem? Pěstujte ji v interiéru poblíž okna, kterým svítí slunce, venku na zahradě nebo v květinovém záhonku. Když už budete u sázení levandule, připravte si z ní lahodný bylinkový čaj, osvěžující limonádu nebo její oslňující vůní naplňte celý váš domov.

Máta peprná

Většina hmyzu nesnese vůni a chuť máty peprné, takže její výsadba okolo vašeho domu je skvělým způsobem, jak jim zabránit v nežádoucí návštěvě vašeho domova. Pokud se vám stane, že vás kousnou, stačí, abyste rozetřeli její listy do kůže (můžete je i lehce rozžvýkat). Přinese okamžitou úlevu od svědění či bolesti. Nádherná vůně máty je navíc vynikajícím doplňkem při přípravě různých jídel a nápojů.

Česnek

Naneštěstí pro nás všechny, kteří milujeme česnek v jídle, je tu špatná zpráva. Studie ukázaly, že konzumace česneku komáry neodpuzuje (pokud byste tedy nesnědli nějaké obří množství). Avšak pěstování česneku ano! Ujistěte se, že až příště půjdete vysázet sazeničky, nezapomenete přidat i česnek. Nejen, že tím udržíte komáry daleko od vás, ale také si zajistíte zásobu pro dochucení vašich pokrmů a nesčetné množství zdravotních výhod, které jeho konzumace přináší.

Polej obecná

Roztomilá polej patří mezi jednu z mnoha přírodních ochran proti hmyzu. Její krásné květy zkrášlují záhonky a kromě toho přitahují motýly. Někteří lidé dokonce tuto rostlinu používají k dochucování rybích pokrmů. Jak vidíte, má spoustu výhod. Navíc je velmi přizpůsobivá k okolnímu prostředí, a tak ji můžeme najít i na loukách či polích.

Rozmarýn

Rozmarýn je rychle kvetoucí bylinka, která se nejčastější používá k dochucování jehněčích či rybích pokrmů. Kromě využití v kuchyni také funguje jako výborný repelent. Perfektně se bude hodit do vaší bylinkové zahrádky nebo na záhon. Tím zabráníte výskytu brouků a dokonce přilákáte motýly. Navíc vám bude neustále při ruce, takže kdykoli můžete odstřihnout pár snítek a dochutit jím výborný pokrm.

Muškáty

Každý, kdo doma pěstuje muškáty ví, že jsou nejen krásnou ozdobou, ale také výborným repelentem. Pokud je zasadíte do závěsného květináče, jeho krásné květy začnou pozvolna přerůstat přes okraj, což vytvoří nejen krásný efekt, ale také velmi užitečnou přírodní ochranu. Pamatujte, že muškáty nemají rády příliš mnoho vody. Jejich listy potom mohou zežloutnout a rostlina začne hnít.

Muškáty snáší období suché půdy mnohem lépe, než období deště. Proto nechte půdu dostatečně vyschnout, než začnete opět zalévat. Rovněž zalévejte půdu přímo, aniž byste navlhčili listy. Vaše muškáty vám za to poděkují krásným květenstvím!

Bonusový Tip č. 1:

Zlomení listů těchto rostlin a rozetřením jejich výtažků přímo do kůže pomůže zesílit jejich pozitivní účinky při ochraně proti komárům. Navíc budete krásně vonět!

Bonusový Tip č.2:

Abyste zabránili rozmnožování komárů na vašem pozemku, zbavte se veškeré stojaté vody. Všechno, co pojme i to nejmenší množství deště nebo vody musí být odstraněno.