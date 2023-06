10 jednoduchých kroků, jak můžete připravit svůj bazén na letní sezónu

Letní sezóna se blíží a s ní přichází touha po osvěžujícím plavání ve vašem bazénu. Chcete si vychutnat každou vteřinu ve vodě, ale váš bazén ještě není připravený na příjezd hostů? Nebojte se, máme pro vás dobré zprávy! V tomto článku vám představíme 10 jednoduchých kroků, jak zprovoznit bazén na koupací sezónu a zajistit, že budete mít čistou, jasnou a osvěžující vodu, na kterou se budou všichni těšit. Od testování a vyvážení chemie až po kontrolu filtrů, zde najdete užitečné tipy, které vám usnadní celý proces přípravy a zajistí, že letní plavání bude naprosto dokonalé. Připravte se na zábavu a relaxaci s maximálním komfortem a minimálními starostmi!

Odstraňte kryt bazénu

Odstranění krytu bazénu může být obtížné, zejména pokud je na něm velké množství nečistot nebo stojící voda. K odstranění všech uvolněných nečistot použijte foukač listí, koště s měkkými štětinami nebo kartáč. Pokud je na vašem krytu značné množství stojaté vody, budete muset použít čerpadlo na kryt bazénu. Jakmile je kryt zbaven vody a uvolněných nečistot, můžete jej z bazénu bezpečně odstranit.

Vyčistěte kryt bazénu

Jakmile je kryt odstraněn, je třeba jej před uložením vyčistit. Optimálním místem pro čištění krytu je velký, plochý travnatý pozemek. Při přepravě krytu na místo čištění zajistěte, aby se neotíral o žádné drsné povrchy, jako je příjezdová cesta nebo chodník. To může potrhat otvory v krytu a ohrozit jeho schopnost chránit váš bazén. K čištění krytu bazénu můžete použít čistič bazénových krytů nebo jiné jemné čisticí prostředky, jako je prostředek na nádobí nebo prostředek na mytí auta.

Při čištění krytu používejte pouze měkký kartáč. Hrubé kartáče mohou poškrábat kryt a roztrhnout otvory. Jakmile je kryt čistý, nechte jej uschnout a uložte jej na temperovaném suchém místě. Ideálním místem pro skladování zastřešení bazénu je uzavřená nádoba. To zabraňuje hlodavcům, hmyzu a dalším zvířatům v hnízdění přes léto.

Odstraňte z vody volné nečistoty

Navzdory ochraně, kterou kryt bazénu poskytuje, si stále může listí, větvičky a další nečistoty najít cestu do vašeho bazénu. Použijte svůj bazénový skimmer k odstranění všech uvolněných nečistot, které by mohly ucpat váš filtr, jakmile je aktivován.

Odstraňte všechny součásti zazimování a znovu nainstalujte prvky bazénu

Odstraňte z bazénu všechny zimní zátky. Nainstalujte zpět příslušné čerpadlo, ohřívač a zátky filtru. Stejně tak je vhodné v tuto chvíli nainstalovat i jakékoli zábradlí, žebříky a další příslušenství bazénu.

V bazénu doplňte vodu

Nyní, když jste bazén odzimovali, můžete doplnit vodu, kterou bazén ztratil, když byl zakrytý. Budete dobré, abyste naplnili svůj bazén tak, aby hladina vody byla ve středu dlaždice vodorysky. Nejlepší je napustit bazén hned, aby bazén obsahoval správné množství vody, zatímco budete testovat chemické hladiny vody. V opačném případě by bylo nutné během procesu otevírání přidat a dvakrát otestovat chemikálie. Při napouštění bazénu možná budete chtít přidat k zahradní hadici filtrační nástavec, pokud váš domov není vybaven vstupním filtračním systémem. To zabraňuje vnikání kovů a minerálů tvrdnoucích ve vodě do vašeho bazénu.

Zkontrolujte a zapněte vybavení bazénu

Před zapnutím čerpadla zkontrolujte čerpadlo i bazénový filtr, zda nejsou prasklé a nebo nevykazují jiné známky poškození. Pokud nezjistíte žádné strukturální poškození, zapněte čerpadlo a sledujte výkon čerpadla a filtru. Pokud váš filtr funguje špatně, je nutné vložku vyčistit nebo vyměnit. Životnost filtrační patrony závisí na tom, kolik vody filtrem proteče, na množství nečistot, které filtr zpracovává, a na tom, jak dobře svůj bazén udržujete.

V nejhorším případě vydrží filtrační vložka asi jeden rok. Pokud se o svůj bazén dobře staráte a filtr není příliš náročný, vydrží kartuše i pět let. Opalovací krém je jedním z největších přispěvatelů ke zkrácení životnosti filtru. Oleje v opalovacích krémech se hromadí na kazetách ve vrstvě filmu, což způsobuje, že filtry pracují tvrději, než by jinak potřebovaly.

Otestujte a vyrovnejte bazénovou vodu

Než budete moci svou bazénovou vodu šokovat, musíte nejprve vhodně vyvážit chemikálie v bazénu. Abyste věděli, jaké chemikálie je třeba přidat, musíte použít testovací proužky ke stanovení pH, tvrdosti vápníku, hladiny chlóru a zásaditosti vody.

Jak upravit zásaditost vody v bazénu

Při vyvažování vody v bazénu musíte nejprve upravit její zásaditost. Ideální rozsah pro celkovou alkalitu bazénu je mezi 80 a 120 ppm. Zvyšování zásaditosti v bazénu je stejně jednoduché jako přidání jedlé sody. U bazénu o objemu cca 38 000 litrů vody zvýší 0,7 kg jedlé sody celkovou alkalitu asi o 10 ppm. Ke snížení alkality bazénu použijte kyselinu muriatovou nebo prostředek na snížení pH. Jedlá soda, kyselina muriatová a látky snižující pH mění pH vody. Z tohoto důvodu je důležité, abyste před úpravou jakékoli jiné vlastnosti upravili alkalitu bazénu.

Jak upravit pH vody v bazénu

Jakmile jsou úrovně alkality vašeho bazénu v rozmezí, měly by být také úrovně pH vašeho bazénu. Při celkové alkalitě mezi 80 a 120 ppm by mělo být pH vaší bazénové vody mezi 7,2 a 7,8. Ideální pH bazénu je mezi 7,4 a 7,6, ale je přijatelné mírně vyšší nebo nižší pH. Jedním z běžných problémů, které může mít váš bazén, je vysoká zásaditost s nízkým pH. V tomto případě lze použít přípravek snižující pH nebo kyselinu muriatovou. Jakmile je alkalita v ideálním rozmezí, lze vodu provzdušňovat, aby se zvýšilo pH, aniž by se zvýšila celková alkalita.

Jak upravit tvrdost vápníku v bazénové vodě

Ideální tvrdost vápníku v bazénu je 200 až 400 ppm. Pokud je tvrdost vápníku ve vašem bazénu příliš nízká, můžete ji okamžitě zvýšit přidáním chloridu vápenatého do vody. Na každých 3800 litrů vody použijte cca 60 gramů chloridu vápenatého ke zvýšení tvrdosti vápníku o 10 ppm. Pokud je vápenatá tvrdost vody příliš vysoká, jediným řešením je vypustit část vody z bazénu a znovu ji napustit. Můžete vypouštět a doplňovat malá množství najednou, dokud tvrdost vápníku neklesne do ideálního rozmezí.

Jak upravit hladinu chlóru v bazénové vodě

Hladiny chlóru v bazénu by se měly pohybovat mezi 1 a 4 ppm. Chcete-li zvýšit hladinu chlóru v bazénu, jednoduše přidejte do bazénu chlórové tablety, granulovaný chlór nebo šok. V bazénu s ideální hladinou chlóru by mělo být asi 85 gramů (90 ml) chlóru na 3800 litrů vody. Chcete-li snížit hladinu chlóru ve vodě, můžete jednoduše přestat přidávat chlór, vypustit a znovu naplnit vodu z bazénu nebo použít chemický omezovač chlóru, jako je thiosíran sodný. Pokud nikam nespěcháte, nechte chlór, aby se z bazénu rozptýlil, aniž byste jej vyměňovali, dokud hladiny nedosáhnou ideálního rozmezí.

Vyčistěte stěny bazénu

Abyste zabránili tomu, aby řasy ovlivnily váš bazénový šok, vykartáčujte stěny a vysajte podlahu vašeho bazénu. Tím se nastaví bazénový šok tak, aby byl co nejúspěšnější.

Šokujte vodu v bazénu

Šokování bazénu zahrnuje přidání značného množství chlóru, aby se zničily bakterie ve vodě. Bez ohledu na typ tlumiče, který používáte, pokyny na obalu vám sdělí vhodné dávkování. Pro standardní šok s kapalným chlórem se obvykle používá 7,5 litrů šoku na 38 000 litrů vody. Před přidáním šoku do bazénu se ujistěte, že filtr běží. Přidejte šok do bazénu pomalu a nalévejte jej, když procházíte po obvodu bazénu. Nechte čerpadlo běžet asi šest hodin a poté otestujte vodu v bazénu. Hladina chlóru ve vašem bazénu by měla být 4 ppm nebo nižší a zbytek chemikálií by měl být v normálním rozmezí.

Jak často bych měl šokovat svůj bazén?

Bazén by měl být šokován jednou za jeden až dva týdny jako pravidelná údržba. To zabraňuje bakteriím, aby překonaly prostor a způsobily zdravotní problémy plavcům. Šokování také pomáhá udržet vodu v bazénu křišťálově čistou po celou sezónu.

Nechte bazén filtrovat

Jakmile bazén šokujete, nechte filtrační systém běžet 24 hodin. Jakmile zákal otřesu opadne, je váš bazén připraven k použití. Před otevřením bazénu plavcům možná budete chtít otestovat chemickou rovnováhu vašeho bazénu. To se dělá jednoduše pomocí speciální sady, kterou lze zakoupit v hobby obchodech či na internetu.

Jak brzy mohu plavat po ošetření bazénu?

Doba, po kterou musíte před plaváním čekat, závisí na chemikáliích, které jste do bazénu přidali. Čekací doby pro každou chemikálii jsou:

Úprava pH nebo alkality – 20 minut

Přidání chloridu vápenatého – 4 hodiny

Šokování bazénu – jakmile chlor klesne pod 5 ppm (obvykle 24 hodin)

Přidání kyseliny muriatické – 30 minut

Chlor – jakmile hladiny dosáhnou pod 5 ppm

