Zúžená předkožka u malých chlapců-spoleháme na přírodu

Zúžená předkožka u malých chlapců znepokojuje nejednu maminku. Ač se u malých miminek jedná o naprosto normální stav, v pozdějším věku může způsobovat nejeden problém. Pokud i vy patříte mezi ty, které se snažili na toto téma vyhledat nějaké informace, jistě nám dáte za pravdu, že se natolik různí, že v podstatě není možné, aby se laik v doporučeních vyznal. I my jsme pročetli několik informačních webů a diskuzí maminek. Je zde naprosto vše od totálně volnomyšlenkářských názorů nechat vše na přírodě (čti na dítěti), až po takové, které radí obřízku jako jediný správný způsob řešení fimózy.

Ano fimóza je lékařský název pro stav, kdy nejde kůžička předkožky přetáhnout přes žalud, protože je k němu přirostlá. No to zní příšerně! Ale můžeme vás uklidnit, že při správném zacházení se valná většina případů obejde bez radikálnějšího řešení. A protože máme v redakci kolegyni, která se svými chlapečky-dvojčátky řešila podobný problém, zeptaly jsme se jí, jak postupovala ona.

Přírodní neinvazivní cesta léčby zúžené předkožky

Obřízka, tedy úplné odstranění předkožky, nebo plastika předkožky, kdy se odstraní jen její zúžená část tak, aby zbývající část kryla částečně žalud a současně bylo možné zbylou předkožku zcela volně přetáhnout, pro mne byly zcela nepředstavitelné. Stejně tak případně sondička, která slepení odřízne, či rozrušení konglutinací, bylo pro mne až tím krajním řešením, spolehla jsem se na přírodu, tedy bylinky. Co se fimózy týče, doporučila mi místní bylinkářka sedací koupele ve slezu. To byla naprostá pohoda!

Sušený květ slézu maurského (může být i květ slezu lesního) jsem objednala v balení 0,5 kg přímo v bylinkářství, ale jistě ho seženete i na Internetu. Vyšel asi na 300 Kč.

Pozn.redakce: V sezóně si můžete sléz natrhat a nasušit i po vlastní ose, roste v podstatě na každé louce.

A jak na to? Dala jsem vařit 3 litry vody. Když se voda začala vařit, vypla jsem sporák a nechala 5 min odstát, přisypala 3 lžíce slezu, zamíchala a nechala 15-20 minut louhovat do teploty, které už dítě v sedací koupeli sneslo.

Slez obsahuje zejména velmi prospěšné slizovité polysacharidy- galakturonorhamnany a arabinogalaktany, flavonoidy, flavonoidové sírany, třísloviny, anthokyany.

Určitě doporučuji i bylinnou směs „Pinďa bylinková koupel“. Jde o velké balení sušených bylinek, které by mělo vystačit na zvládnutí problému. Stačí 40 g (asi 3 polévkové lžíce) směsi zalít 3 litry převařené vychladlé vody a nechat 12 hodin o pokojové teplotě louhovat. Následně se macerát malinko zahřeje (aby dítě nesedělo ve studené vodě), nalije do vaničky. Dítě by mělo vydržet ve vaničce 20 minut. Nálev se doporučuje spotřebovat do 24 hodin od zalití, proto v žádném případě nedělte koupel do zásoby, protože se doporučuje 4x týdně.

Doplňková pak je Pinďa mastička, která se používá dvakrát denně. Jde o kombinaci bylinek v domácí vazelíně (směs rostlinného oleje a včelího vosku), která má pomoci uvolnit předkožku. Použití dle návodu: Předkožku se pokuste NENÁSILNĚ stáhnout, a slabou vrstvou namažte, obmažte i okolí předkožky. Předkožka musí být před namazáním úplně vyhojená. Užívejte 2x denně do zmírnění obtíží.

My se ke slovu NENÁSILNĚ ještě vrátíme. S násilným přetažením předkožky se dnes ještě nejednou setkáte. Odborníci ale radí násilně nepřetahovat, protože při prasknutí se tvoří zjizvení, které brání elasticitě kůžičky a zúžení lze následně řešit opravdu jen operativně.

Další neinvazivní léčba

Pokud je váš dětský lékař zastáncem v prvé řadě neinvazivních způsobů léčby, pravděpodobně vám napíše mastičku s kortikoidy Triamcinolon krém nebo podobný. Jedná se o mast uvolnění a roztažení zúžené předkožky, která se používá jednou denně, nejlépe večer po koupeli. Mast nezapáchá, příjemně se maže a pomáhá. Nejednou se ale stalo, že po ukončení léčby se fimóza ve větší či menší míře vrátila.