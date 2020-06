Znáte česnekové bylinky?

Kdo má rád chuť česneku, ten určitě uvítá, že existuje i celá řada česnekových bylinek. Nabízí chuť podobnou jako česnek, mnohdy je ale lépe snášíme. Dají se s nimi dělat skutečně zajímavé experimenty a jsou skvělou součástí našeho zdravého jídelníčku. Pojďme se na ně podívat.

Medvědí česnek

Medvědí česnek asi příliš představovat nemusíme. Je to až notoricky známá jarní bylinka se silnou česnekovou chutí. Sbírají se především listy, obvykle již v dubnu. Dovolím si apelovat na každého, kdo má medvědí česnek rád – nesbírejte jej v přírodě, ale vypěstujte si jej na zahradě. Je to snadné ­– ze semen i z cibulek. Cibulky je optimální sázet už na podzim, nejlépe do polostínu. Semínka vysejte na jaře, nebo začátkem léta. Na rostlince pak vždy ponechte semínka. Snadno se vám sama zplaní. Medvědí česnek je perfektní v těstovinách, uděláte z něj aromatický špenát k vajíčku i k masu. Je výtečným do slaných buchet i do pomazánek. Dá se sušit, ale není to nejideálnější forma konzervace. Lepší je listy mrazit, nebo nakrájené namočit do oleje. Získáte tak chutné pesto.

Čínská pažitka

Tato pažitka je známá i jako česneková pažitka. Vůní i chutí je totiž více podobná česneku. Poznáte ji však i podle vzhledu. Z tvrdé cibulky nevyrůstají kulaté duté lísky jako u pažitky, ale lístky ploché. Semínka lze do volné půdy vysévat od jara do konce léta, do květináče celoročně. Rostlinka potřebuje propustnou půdu. Pokud si ji chcete i namnožit, lze to později dělením trsů. Jíst lze celou rostlinku – listy i cibulky. Hodí se k jídlu zasyrova, stejně tak jako do vaření. Nikdy ji však nevařte dlouze. Vařením ztrácí aroma. Určitě si s ní vyzkoušejte udělat domácí pesto. Je to nejlepší způsob, jak ji skladovat.

Česnekáček podivný

Tato bylinka s bílými květy se na česnek ani jinou cibulovinu nepodobá. Přesto nabízí česnekovou chuť. Hodí se jej sbírat zjara před květem, kdy má nejdelikátnější chuť. Problém je, že řada z nás jej pozná až díky květu. Užitek je však i z kvetoucí natě, ze semen, a dokonce z kořenu rostlinky. Rostlinka roste na dobře vyhnojených půdách s obsahem dusíku. Využití najde v lidovém léčitelství na skutečně velké množství neduhů. Hodí se třeba proti jarní únavě, ale i proti zánětům v ústní dutině. Využít se dá vlastně stejně jako medvědí česnek. Je přijatelná i pro ty, pro které je medvědí česnek příliš aromatickým. Je totiž jemnější.

Česnek podivný

Pokud ale hledáte skutečnou alternativu k medvědímu česneku, sáhněte po česneku podivném. Dokonce se o něm říká, že je lepší než samotný medvědí česnek. Tato invazivní rostlina roste dokonce v městských parcích a velice ráda se usadí i u vás na zahradě. Je jí jedno, jestli na ní máte sucho či mokro. Pro konzumaci jsou úžasné listy, ale i žluté kuličky, které jsou pacibulkami. Ty mají ostřejší chuť než lístky. A co s tímto „česnekem“? Šup s ním především do pomazánek, do salátu, do pomazánkového másla i do omáček. A samozřejmě se hodí i na pesto.

Česneková tráva

Takto se nazývá africký česnek, další zástupce alternativ česneku, na kterém si lze pochutnat. Nejzajímavější jsou na něm jedlé fialové květy. Tuto aromatickou trávu lze konzumovat jako pažitku s česnekovou chutí. Nevýhodou rostlinky je, že není mrazuvzdorná. K přezimování si však vystačí s 10 °C. Tak ji přeneste třeba do chladné předsíně. Dobře vám bude růst i při běžné pokojové teplotě. Dopřejte jí propustný substrát a větší květináč.

Šest královen s česnekovým parfémem

Aromatické česnekové bylinky lze obecně mrazit, sušit a pak používat samostatně či ve směsích, též nakládat do oleje jako pesto. Zajímavou možností jsou česnekové oleje, ale i česneková sůl. Stačí vám hrubší sůl, kterou promícháte se sušenou bylinkou. Delikatesní jsou, když se přidají do másla. To nejzdravější z těchto bylinek dostanete, když je budete konzumovat syrové. Nejvíce účinných látek mají jejich výhonky.