Zlepšovák soužití se psem pro všechny vytížené: Automatický dávkovač krmiva pro psy

Začínají některé vaše dny v 5 ráno, kdy o 30 minut později opouštíte domov a vracíte se zpět o 8 hodin později, polomrtví a bez energie? Pokud jste zároveň majitel psa, může váš mazlíček dost trpět. Kéž by existovalo něco, co by vám pomáhalo pravidelně krmit vašeho mazlíčka bez toho, aby se přejídal – a nezahrnovalo to další osoby… Díky bohu, taková chytrá vychytávka existuje. Co jsou to automatické dávkovače krmiva pro psy a jak vám mohou zjednodušit život?

Automatický dávkovač krmiva pro psy přináší do života majitelů psů (či koček) samé výhody, které jim pomůžou porazit pocit páníčkovské méněcennosti. Významně vám usnadní péči o výživu vašich mazlíčků, a to zejména ve dnech, kdy máte náročný rozvrh a/nebo jste mimo domov.

Tato automatická krmítka podají vašemu mazlíčkovi to správné množství krmiva v tu správnou dobu. Tím vám pomůže nastolit i udržet konzistentní stravovací režim a přispívá k udržení zdravé hmotnosti a metabolismu.

Celkově nabízí automatické dávkovače krmiva pro psy kombinaci pohodlí, přesnosti a zdravotních výhod, které mohou výrazně ulehčit každodenní rutinu péče o psy.

Podle čeho vybírat vhodné automatické krmítko pro psy?

Kolik toho váš pes sní? A jakého krmiva? První faktor, na který byste měli brát ohled, je velikost zásobníku na granule – a zároveň velikost „útrob“ daného přístroje, skrze které granule či krmivo prochází. Některé dávkovače mohou být menší, než by bylo pro vaši situaci vhodné, a zároveň mohou mít problém podávat určitý typ krmiva.

Hned jako druhý krok zvažte váš režim, respektive jak často a na kolik hodin ze dne budete krmítko potřebovat. Pokročilejší modely umožňují podávat v různou dobu různé množství krmiva – nicméně po takových se vám vyplatí poohlížet v případě, že dávkovač potřebujete využívat pravidelněji a na delší časový interval. U takovýchto modelů navíc bývá možnost nahrát hlasovou zprávu. V určenou chvíli tak krmítko zavolá vašeho psa vaším hlasem, čímž prohlubujete váš vztah s vaším mazlíčkem, aniž byste byli doma.

Malý přístroj pro ohromnou výpomoc

Velkou přidanou hodnotou automatických krmítek je schopnost uchovat krmivo čerstvé i po delší dobu. Zároveň jej můžete v případě potřeby snadno rozebrat a vyčistit, abyste předešli množení nechtěných bakterií.

Náš tip: Vždy se před odchodem z domu ujistěte, že:

je zásobník dostatečně dobře uzavřený, a že

má krmítko přístup k napájení a/nebo dostatečně nabité baterie.

Vybíráním dávkovače krmiva, který nejlépe vyhovuje potřebám vašeho psa a vašemu životnímu stylu, můžete zajistit, že váš mazlíček bude mít pravidelný přísun zdravého krmiva, i když nebudete doma.