Zvířata

Mrazivé počasí a hladová bříška: Kdy domácím mazlíčkům přidat krmivo (a kdy rozhodně ne)?

Lis 2523 Autor: Claudie Kornelová

Zima bývá pro nás i pro naše zvířecí společníky trochu náročnějším obdobím. Kratší dny, méně pohybu, chladné počasí – to všechno ovlivňuje, jak se naši mazlíčci cítí, kolik energie vydávají a jak se stravují. Mnoho lidí v zimě automaticky přidává svým psům nebo kočkám větší porce, „aby jim nebyla zima“. Ale je to opravdu potřeba? Odpověď zní: záleží na situaci.

pes

Víte, kdy zvířátkům dopřát porci jídla navíc? Zdroj foto: Pixabay.com – Ollina

Psi v zimě: ne všichni potřebují přidat

U psů hodně záleží na tom, kde žijí a jak tráví den.

Psi venkovní

Ti, kteří tráví většinu času venku, ať už na zahradě nebo ve venkovním kotci, skutečně potřebují více energie. Tělo totiž spaluje víc kalorií, aby se zahřálo. V takovém případě je vhodné navýšit porci o 10–20 %, podle teploty a pohybu psa. Krmivo by mělo být kvalitní, s dostatkem tuků – právě ty jsou v zimě pro psa hlavním zdrojem energie.

Dobré je přidat i trochu masového vývaru nebo lososového oleje – jednak zvýší chuť k jídlu, ale hlavně dodají potřebné živiny a energii.

Psi domácí

Pokud má pes teplý byt, měkký pelíšek a pravidelné procházky, navyšování krmiva nemá smysl. Naopak – v zimě se často hýbe méně, takže by mohl snadno přibrat.

U těchto psů se vyplatí spíš hlídat váhu a kondici. Jestli se začíná „kulatit“, porce naopak trochu uberte. Pes by měl být na dotek stále lehce cítit pod prsty přes žebra – to je dobré vodítko, že je v kondici.

Kočky: topí si samy

Kočky jsou mistři v termoregulaci. Většinu dne tráví na teplém místě – u topení, v peřinách nebo na slunci za oknem – takže jejich energetické nároky se v zimě většinou nemění.

Pokud máte kočku, která žije pouze doma, žádné změny v krmení nejsou nutné. Důležitější je dostatek čerstvé vody (v zimě bývá sušší vzduch, takže víc pijí) a kvalitní, vyvážené krmivo.

Jiná situace je u venkovních nebo polovenkovních koček – těch, které tráví část dne venku. Ty si v zimě často přirozeně přidávají porce samy – víc jí, aby se zahřály. Tam je rozumné přidat jednu menší dávku navíc, ideálně večer, aby měly energii na noc.

A pozor na misky s vodou venku – v mrazu rychle zamrzají. Je dobré mít více zdrojů vody nebo používat termo misku.

Malá zvířata a ptáci: teplo nade vše

Zimní výživa se netýká jen psů a koček, ale i drobných mazlíčků. U nich může mít zima větší vliv, protože jejich těla jsou menší a teplo ztrácí rychleji.

Králíci

Králíci chovaní venku potřebují více sena a trochu víc krmiva než v létě. Základem by ale měla zůstat vláknina – seno, větvičky, zelenina. Můžete přidat i lžičku olejnatých semen (slunečnice, lněné semínko).

Důležité je, aby měli suchý a chráněný výběh bez průvanu. Králíci snesou chlad, ale vlhko je pro ně nebezpečné.

Hlodavci

Křečci, morčata a potkani žijící v interiéru nepotřebují víc jídla, ale ocení teplejší místo klece – dál od okna nebo topení. Pokud se jim sníží aktivita, neznamená to, že potřebují víc krmiva, spíš jen více klidu.

Ptáci

Andulky nebo korely v teple zůstávají na svém standardu, ale venkovní ptactvo potřebuje pomoc od nás – krmítko s kvalitní směsí (slunečnice, oves, proso, oříšky). Pamatujte ale, že nepatří tam pečivo ani slané potraviny.

králík

Králíci by měli mít hlavně dostatek sena, zeleniny či větviček. Zdroj foto: Pixabay.com – DenisChan

Kdy přidat krmivo a kdy ne

Zjednodušeně:

  • Zvíře venku nebo v chladném prostředí? Přidejte.
  • Zvíře v teple, s menším pohybem? Nepřidávejte, případně uberte.

Zimní přikrmování by nemělo být automatické, ale promyšlené. Nadváha u zvířat znamená stejné zdravotní problémy jako u lidí – zatížené klouby, srdce i trávení.

Pokud si nejste jistí, jestli má váš mazlíček ideální váhu, udělejte jednoduchý test: položte ruce na jeho boky.

  • Cítíte žebra, ale nejsou vidět? Perfektní.
  • Nejde je nahmatat? Je čas trochu ubrat.
  • Jsou moc výrazná? Přidejte porci nebo zkontrolujte zdravotní stav.

A co pamlsky?

Zima je svádí k rozmazlování. Dlouhé večery, mazlení u televize… ale stejně jako u nás, i u zvířat platí, že přemíra laskomin se projeví na váze. Pokud chcete potěšit, sáhněte po zdravějších variantách – sušené maso, kousky mrkve, jablka nebo speciální dentální pamlsky.

Shrnutí: zdravý rozum a pozorování

Každé zvíře má jiné potřeby. V zimě se vyplatí sledovat chování, chuť k jídlu a energii. Pokud vypadá spokojeně, má lesklou srst a udržuje si váhu, není potřeba nic měnit.

Nejlepší rada zní – neřiďte se kalendářem, ale svým mazlíčkem. Když ho pozorujete, on vám sám napoví, co potřebuje. A to je ta nejpřirozenější cesta ke spokojené zimě – pro vás oba.

