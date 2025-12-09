RSS Facebook Twitter

Strava pro aktivního psa by měla být co nejčerstvější, shodují se výživáři

Pro 2509 Autor: Komerční sdělení

Aktivní pes má trochu jiné nutriční potřeby než gaučák. Sportovní výkony, dlouhé procházky a intenzivní trénink kladou na organismus zvýšené nároky.

Foto: krmivo-brit.cz

Ať už trávíte víkendy v horách, na závodech či zkouškách nebo milujete dlouhé procházky, váš pes má zvýšený energetický výdej. Strava pro aktivního psa by měla být co nejstravitelnější a respektovat jeho přirozené potřeby.

Kromě kalorií se navyšuje také potřeba specifických živin pro regeneraci svalů, podporu kloubů a udržení celkové kondice.

Základem stravy pro aktivní psy jsou kvalitní živočišné bílkoviny

Energetické nároky se mohou zvýšit až o 50-100 % oproti běžnému domácímu psovi. Sportovní pes nebo ten, který pravidelně absolvuje náročné aktivity, potřebuje stravu, která dodá rychle dostupnou energii, ale zároveň podpoří dlouhodobou výdrž.

Strava pro psy by proto měla obsahovat vysoce kvalitní živočišné bílkoviny, které jsou základem pro obnovu svalové hmoty.

Čerstvé maso jako základ výživy

Trávicí systém psa je stále z velké části systémem šelmy. Evoluce ho po tisíce let připravovala na zpracování čerstvé kořisti, nikoliv obilovin nebo umělých příměsek. Proto je čerstvé maso základem ideální stravy pro jakéhokoli psa, obzvlášť pak pro toho aktivního.

Maso divokého původu obsahuje nejen vysoce stravitelné proteiny, ale také důležité mastné kyseliny, vitamíny skupiny B a minerály jako železo nebo zinek. Tyto látky podporují tvorbu červených krvinek, které přenášejí kyslík ke svalům.

Kvalitní živočišné bílkoviny navíc pomáhají rychlejší regeneraci po námaze. Zatímco rostlinné proteiny často postrádají některé esenciální aminokyseliny, maso poskytuje kompletní profil všech potřebných stavebních kamenů pro svalovou tkáň.

Kolik energie aktivní pes skutečně potřebuje

Energetické potřeby se liší podle typu aktivity, velikosti psa, věku a klimatických podmínek. Pes, který běhá půl hodiny denně, má jiné nároky než ten, který absolvuje vícehodinové túry v horách.

  • Lehce aktivní psi (procházky 1-2 hodiny denně, občasné hraní): navýšení krmné dávky o 10-20 %
  • Středně aktivní psi (pravidelný trénink, delší túry, rekreační sport): navýšení o 25-40 %
  • Vysoce aktivní psi (intenzivní sportovní trénink, pracovní psi, dlouhé výpravy): navýšení až o 100 %

Liší se krmení podle typu aktivity?

●      Vytrvalostní aktivity

Dlouhé túry, dogtrekking a podobné aktivity vyžadují stravu s vyšším obsahem tuků, které poskytují dlouhodobou energii.

●      Rychlostní a silové aktivity

Agility, frisbee, krátké intenzivní běhy potřebují rychle dostupnou energii z kvalitních proteinů. Zde se osvědčují krmiva s vysokým podílem čerstvého masa.

●      Kombinované aktivity

Sportovní kynologie, canicross nebo všeobecný trénink kombinují rychlost, sílu i vytrvalost. Vyvážená strava s optimálním poměrem proteinů a tuků je ideální volbou. 

TIP: Pokud sáhnete po krmivu z čerstvého masa, má v sobě přirozeně jak optimální množství tuků, tak kvalitní proteiny.

