Želva jako domácí mazlíček: Víte, jak se o ni správně starat a co vše potřebuje?

Želvy jsou fascinující tvorové, kteří mohou být skvělými a trvalými společníky po mnoho let. Pokud uvažujete o tom, že si pořídíte želvu jako domácího mazlíčka, je důležité si uvědomit, že to není zodpovědnost na lehkou váhu. Správná péče o želvu vyžaduje nějaký čas, úsilí a znalosti, aby se zajistilo, že bude mít zdravý a šťastný život. V tomto článku vám přinášíme klíčové informace, co vše potřebuje želva, jak se o ni správně starat a další důležité tipy.

Prostředí a terárium

Terárium by mělo být dostatečně prostorné, aby poskytovalo želvě dostatek místa pro pohyb. Rozměry terária závisí na velikosti vaší želvy, protože různé druhy potřebují různé množství prostoru. Obecně platí, že čím větší, tím lépe. Podklad: Pro podklad terária lze použít různé materiály, jako jsou substráty z rašeliny, kůry, kokosového vlákna nebo speciálních želvích substrátů. Důležité je zvolit materiál, který je bezpečný a neobsahuje chemikálie, které by mohly poškodit želvu, pokud by je omylem snědla.

Přidejte do terária různé přírodní prvky, jako jsou skály, klády, větve nebo úkryty. Tyto prvky poskytnou želvám možnost skrýt se, lézt a šplhat, což pomůže napodobit jejich přirozené prostředí. Osvětlení: Správné osvětlení je nezbytné pro zdraví želvy. Zahrnuje dvě druhy světel – UVA a UVB. UVB světlo je nezbytné pro syntézu vitamínu D3, který pomáhá želvám vstřebávat vápník. UVA světlo poskytuje teplo a simuluje sluneční světlo. Používejte speciální želví UVB lampy, které jsou určeny pro tento účel.

Připravte misku s čistou a čerstvou vodou, kterou může želva pít a koupat se v ní. Pokud máte v teráriu velkou želvu, můžete zvážit umístění větší vodní nádrže, kde bude mít možnost plavat. Teplota: Teplota v teráriu je klíčová pro život želvy. Většina druhů želv preferuje teploty kolem 25-30 °C ve dne a mírně nižší teploty v noci. Použijte teploměry, abyste mohli sledovat teplotu a případně upravit osvětlení nebo topení, pokud je to potřeba.

Ujistěte se, že terárium je bezpečné a želva nemůže uniknout nebo si ublížit na ostrých hranách či zavíracích dveřích. Zamezte používání chemikálií nebo pesticidů v okolí terária, které by mohly poškodit želvu. Čistota: Pravidelně udržujte terárium čisté. Odstraňujte zbytky potravy, výkaly a pravidelně měňte substrát. Dbejte na hygienu terária, abyste předešli infekcím a nemocem.

Strava a krmivo

Správná výživa je klíčová pro zdraví želvy. Jejich dieta by měla být bohatá na čerstvé zelené listy, jako jsou listová zelenina, pampelišky nebo řeřicha. Některé druhy želv mohou jíst také malé množství ovoce. Je důležité vyhnout se překrmení želvy, zejména potravou s vysokým obsahem bílkovin, cukru nebo tuků. Pokud nejste jisti, co konkrétní druh želvy potřebuje, poraďte se s odborníkem na želvy nebo veterinářem specializujícím se na exotická zvířata.

Veterinární péče

Zajistěte pravidelné návštěvy u veterinárního lékaře specializujícího se na exotická zvířata. Preventivní péče je klíčová pro udržení zdraví vašeho mazlíčka. Důležité je také pravidelně čistit terárium, aby se zabránilo zamoření bakteriemi.

Dostatek pohybu a sociální interakce

I když želvy nemají stejnou potřebu společnosti jako některá jiná zvířata, potřebují stále dostatek pohybu a stimulace. Vytvořte jim prostředí, ve kterém se mohou pohybovat, a interagujte s nimi, ačkoliv to nemusí být na stejné úrovni, jako například s domácím psem nebo kočkou.

Závěrem lze říci, že želvy jsou skvělými domácími mazlíčky, ale vyžadují odpovídající péči a závazek. Předtím, než si pořídíte želvu, důkladně se informujte o specifických potřebách jejího druhu a zajistěte vhodné prostředí a péči, která jí umožní mít dlouhý, šťastný a zdravý život.