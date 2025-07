Zelená voda v bazénu: Neděláte některou z častých chyb?

Napustit si bazén, roztáhnout lehátko, ponořit nohy do vody a užívat si domácí léto – ideální představa. Jenže pak se jednoho dne probudíte, přijdete k bazénu a místo průzračné modři na vás kouká zelené peklo. Ať už máte malý nadzemní bazének, nebo větší zapuštěný, věřte mi – s tímhle se dřív nebo později potká skoro každý.

Za tu dobu, co máme bazén na zahradě, jsem se se zelenou vodou poprala už několikrát. A pokaždé jsem si říkala: „Co jsem udělala špatně, vždyť jsem se o to starala!“ No a jak to tak bývá – chyba byla. Někdy maličká, jindy naprosté přehlédnutí. Rozhodla jsem se proto sepsat ty nejčastější přešlapy, kterým se dá vyhnout – a díky nim si léto užít v čisté vodě, ne ve vodní džungli.

1. Nedostatek chloru nebo špatné pH

Tahle chyba patří k těm úplně nejběžnějším. Voda může vypadat naprosto v pohodě, ale stačí pár dní vyšších teplot, trochu zanedbané chemie – a řasy se radují.

Základ je pravidelně měřit pH a obsah volného chloru. Ideální pH se pohybuje mezi 7,2–7,6. Pokud je pH moc vysoké, chlor ztrácí účinnost – a to i když ho tam sypete po kýblech. Měla jsem období, kdy jsem si myslela, že problém vyřeším dalším šokem – ale pokud pH není správně, je to jen vyhozená chemie i peníze.

2. Filtrace jen „tak trochu“

Znáte to – zapnete filtraci na dvě hodinky odpoledne a máte pocit, že je hotovo. Jenže filtrace je srdce bazénu. V létě by měla jet klidně i 6–8 hodin denně, podle velikosti bazénu a počasí. V horku se totiž ve vodě množí nejen řasy, ale i bakterie.

Filtrační písek (nebo kartuše) je navíc potřeba pravidelně čistit nebo měnit. Já třeba jednou zjistila, že už máme filtrační náplň tak zanesenou, že voda jen „proteče“ a nic nevyčistí. Od té doby si dávám pozor, kdy jsem písek naposledy měnila a jak často ho proplachuju.

3. Neodstraníte listí a nečistoty

Bazén nemusí být plný listí, aby se začal kazit. Stačí pár plovoucích pylových částeček, opadaný hmyz nebo prach z okolí. Všechny tyhle drobnosti jsou živnou půdou pro řasy a bakterie. Mějte doma síťku a každý den ji vezměte do ruky aspoň na pět minut – není to sice zábava, ale je to malá daň za čistou vodu.

A jestli máte bazén pod stromem, doporučuju zainvestovat do plachty. Nejen kvůli listí, ale i kvůli slunci – sluneční světlo řasám prospívá, takže zakrytí přes noc nebo při nevyužívání je hotový zázrak.

4. Pravidelnost je klíč

Léto máme spojeno s pohodou a odpočinkem. Jenže péče o bazén je něco, co nesnese dlouhé pauzy. Jednou odjedete na prodloužený víkend a po návratu bude voda zelená jak špenát. Stačí pár dnů bez chloru, bez filtrace a s otevřenou hladinou. Proto mějte po ruce alespoň plovák s pomalu rozpustnými tabletami a když odjíždíte, dejte do vody preventivně i algicid.

5. Ignorování prvních náznaků

Někdy to není tak, že se ráno vzbudíte a voda je najednou úplně zelená. Začíná to pomalu – mléčný zákal, lehce kluzké stěny, podezřelý odstín. A právě v tu chvíli je nejlepší jednat. Dopustit vodu, změřit hodnoty, dát šokovou dávku chloru, projet dno vysavačem, zapnout filtraci naplno. Mně osobně se několikrát podařilo „zelený start“ zachytit včas – ale musela jsem se naučit dávat na tyhle signály pozor.

A co když už je pozdě?

Když už je voda zelená, nezbývá než se pustit do důkladného čištění. Často pomůže šoková chlorace, úprava pH a intenzivní filtrace. Někdy ale už nepomůže nic jiného než částečně nebo úplně vyměnit vodu.

Brzy to budete brát jako součást letní rutiny – stejně jako zalévání záhonů nebo mytí oken. Péče o bazén není věda, ale vyžaduje pravidelnost a trochu důslednosti. Odměnou je pak krásná, čistá voda a ta nejlepší relaxace přímo na zahradě.