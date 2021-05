Zdravá bezlepková buchta s ovocem

Sladkostí máme kolem sebe opravdu velmi mnoho. Na sladkou chuť jsme zvyklí. Ovšem sladit těsto se dá i ovocem nebo třeba xylitolem, který má tu výhodu, že nemá nahořklou chuť a pokud ho použijete správné množství, ani nepoznáte, že ho těsto obsahuje místo klasického bílého řepného, nebo tmavého třtinového cukru. Pokud navíc místo vajec použijete 2 banány, bude buchta vhodná i pro vegany, kteří by s díky tuto dobrůtku odmítli právě kvůli obsahu vajec v těstě. V tom případě ať vás ale ani nenapadne těsto osladit medem. Ten totiž vegani také nejedí.

Na malý pekáček (asi 20×20 cm budete potřebovat):

1 hrnek (200 ml) rýžové mouky

1 hrnek čirokové mouky

¾ hrnku rostlinného mléka

¼ hrnku oleje

3 vejce

2 lžičky sladidla (nebo 2 lžíce čekankového sirupu)

1 prášek do perníku

Dále budete potřebovat:

ovoce dle libosti, my jsme použili hrušku a rebarboru

Postup:

Hrušku nakrájejte na tenké plátky, rebarboru na menší kousky a odložte stranou. Ze všech zbylých surovin dobře vymíchejte těsto, které by mělo mít konzistenci takovou, aby se dalo nalít na pečícím papírem vyložený malý pekáček. Na těsto navršte ovoce a malinko zamáčkněte, aby se při pečení nepřipalovalo. Pečeme v předehřáté troubě na 180°C asi 30 minut.

Buchta je krásně vláčná a opravdu lahodná. My ji řadíme do kategorie zdravého mlsání. Díky své konzistenci se hodí i na cesty. Stačí ji nakrájet na kostky a nabalit s sebou do krabičky na nějaký výlet nebo třeba jako svačinu ke kávě do práce.