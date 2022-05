Zázračný rýmovník a jeho využití

Každý kdo má doma rostlinku jménem rýmovník jistě ví, jak zázračný pomocník to dokáže být. Nejen, že se o ni pečuje snadno a rychle se množí, ale její zdravotní benefity jsou zkrátka k nezaplacení a oceníte ji především v období chřipek a viróz.

Sirup proti kašli (veganský a bez lepku)

Prastarý domácí lék Konkani na kašel, rýmu, sípání a horečku.

Co budete potřebovat:

25 gramů rýmovníkových lístků

25 gramů šalotky

25 gramů cukru krystal

Postup: Listy volně napíchněte na špejli či grilovací jehlu a minutu je podržte nad žhavými uhlíky či nad plynovým sporákem. Listy průběžně otáčejte, aby se opekly, ale nepřipalovaly. Stáhněte je ze špejle (jehlice) a dejte stranou. Nyní na špejli (jehlici) napíchejte šalotku a také ji opékejte (zhruba 5 minut), aby se také opekly, ale opět nepřipálily. Nyní je stáhněte ze špejle a oloupejte. Vložte lístky, šalotku a cukr do hmoždíře a pomocí paličky rozdrťte na kaši. Pokud doma nemáte hmoždíř, nevadí. Vložte lístky, šalotku a cukr do kuchyňského robotu, kde ingredience rozemelte na jemnou pastu. Prosejte pastu tak, že prsty stisknete dužinu, abyste extrahovali sirup proti kašli. Nepřidávejte žádnou vodu. Pokud ho chcete na jeden den uskladnit (je určeno k okamžité konzumaci), tak jej před uskladněním zahřejte.

Poznámka: Vážení čtenáři, vezměte prosím na vědomí, že tento recept není v žádném případě míněn jako lékařská rada, ale pouze jako sdílení osobní zkušenosti s tradiční domácí léčbou. Před podáváním tohoto léku se proto nejprve poraďte se svým lékařem.

Rýmovníkový čaj

Rýmovníkové listy obecně pomáhají při bolestech v krku, léčí kašel, velmi pomáhají při ucpaném nosu a také pomáhá při trávení.

Co budete potřebovat:

6 listů rýmovníku, středně velké

palmový cukr, velikost malého citronu (lze sehnat online), můžete použít i již zpracovaný

200 ml vody

Postup: Vezměte rendlík, přidejte 200 ml vody a dejte vařit. Jakmile dojde k varu, přidejte lístky rýmovníku, dobře promíchejte a rendlík přiklopte víkem. Nechte vařit na středním plameni dalších 5 minut. Jakmile se objem zredukuje na 100 ml, přidejte palmový cukr a dobře promíchejte. Znovu vařte na středním plameni, dokud se objem nezredukuje na 75 ml. Čaj sceďte pomocí sítka. Podávejte horké!

Rýmovníkové víno Panikoorka

Panikoorka se s oblibou používá v jihoindických státech k léčbě kašle a nachlazení u dětí. Rýmovníkové víno se také používá k léčbě různých zdravotních problémů u dětí a dospělých.

Co budete potřebovat:

rýmovníkové listy, 4 až 5 šálků

1 ¼ kg cukru

3 ½ litru vody

½ šálku citronové šťávy

citronová kůra ze 2 citronů

½ čajové lžičky droždí (kvasnic)

Postup: Rýmovníkové listy důkladně omyjte, nakrájejte a vložte do velké nádoby. Polovinu vody přiveďte k varu a tou následně zalijte rýmovníkové listy. Promíchejte a nádobu přikryjte víkem a nechte asi hodinu stát. Sceďte víno Panikoorka do sterilizované fermentační láhve. Převařte zbývající vodu a i tu nalijte na pasírované listy rýmovníku a počkejte další hodinu, sceďte do láhve a listy vyhoďte. Do láhve přidejte všechny zbývající ingredience jako cukr, citronovou šťávu, citronovou kůru a droždí. Směs dobře promíchejte, dokud se všechen cukr zcela nerozpustí. Láhev zakryjte a směs míchejte každý den po dobu 21 dnů. Po 21 dnech směs přeceďte přes mušelínovou tkaninu do čistých, suchých lahví a použijte. Po 21 dnech můžete víno konzumovat, ale bude trochu zakalené a málo čiré. Pokud necháte víno Panikoorka pár měsíců odstát, získáte velmi čiré víno.

Rýmovníkový extrakt

Rýmovníkový extrakt se hodí na mnoho věcí. Například do gastronomie, kde díky němu můžete dochutit nejedno vynikající jídlo, nebo si ho dospělí mohou, ve formě zdravotního panáka, dopřát k posílení imunity.

Co budete potřebovat:

lístky rýmovníku, 1-2 šálky (záleží na tom, kolik extraktu si chcete vyrobit)

vodku

skleněnou nádobu

Postup: Domácí rýmovníkový extrakt je dvousložkový zázrak, který vám pomůže udržet rýmovník pod kontrolou po celý rok. Použijte tolik lístků, kolik budete potřebovat a ty nacpěte do malé skleněné nádoby. Do nádobky nalijte vodku. Zavřete víko a skladujte na chladném, suchém místě po dobu 1-2 měsíců. Každý den nebo pokaždé, když si vzpomenete, sklenici protřepejte. Po měsíci otestujte příchuť a poté jednou týdně otestujte, jak je intenzivní. Když dosáhne požadované intenzity, sceďte a skladujte prakticky neomezeně.

Rýmovníková zmrzlina

Rýmovníkovou zmrzlinu ocení především děti a zároveň díky tomu dostanou do těla důležitou dávku vitamínů.

Co budete potřebovat:

2 šálky vysokoprocentní smetany

1 šálek lístků rýmovníku

1 plechovka kondenzovaného mléka

špetka soli

kousky čokolády, čokoládové chipsy či jiné zdobení

Postup: Máte rádi mátovou zmrzlinu a navíc máte doma i hodně rýmovníku? Tak to je ideální! Připravte si svou vlastní DIY rýmovníkovou zmrzlinu. Zahřejte 2 šálky husté smetany s šálkem listů k varu, poté sporák vypněte a nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Nechte přes noc v lednici i s lístky a ráno sceďte (pokud chcete, aby měla zmrzlina zajímavější probarvení, tak lístky můžete ponechat). Rýmovníkovou smetanu vyšleháme do hladka a poté do ní vmícháme plechovku kondenzovaného mléka a špetku soli a znovu šleháme do hladké směsi. Nakonec vmícháme kousky hořké čokolády, čokoládové chipsy či jiné zdobení. Vložíme do mrazáku a necháme zamrazit.