Zázračná pokojovka na rýmu? Rýmovník funguje jen tehdy, když ho pěstujete správně
Rýmovník patří mezi ty pokojové rostliny, které má doma spousta lidí „pro jistotu“. Často skončí na parapetu, občas se zalije, občas se z něj utrhne list, když přijde rýma. A pak přijde zklamání – rostlina nevoní, listy jsou mdlé nebo gumové a účinek nikde. Přitom rýmovník není náročný. Jen potřebuje trochu pochopení.
Když se mu totiž daří, poznáte to hned. Voní po celé místnosti a listy jsou pevné, masité a plné silice. Tady jsou věci, které se mi u rýmovníku dlouhodobě osvědčily a které často rozhodují o tom, jestli „funguje“, nebo jen přežívá.
Světlo: slunce ano, ale s rozumem
Rýmovník má rád světlo, to je základ. Ideální je světlé místo u okna, kde má dostatek denního světla, ale není celý den vystavený ostrému polednímu slunci. To mu dokáže listy spálit, hlavně za sklem.
Naopak úplný stín mu nesvědčí vůbec. Když má světla málo, začne se vytahovat, listy jsou světlejší, tenčí a hlavně – ztrácí typickou vůni. Pokud vám rýmovník roste do výšky, ale nevoní, velmi často je na vině právě nedostatek světla.
V zimě mu klidně dopřejte co nejsvětlejší místo, klidně i na jižním okně. Slunce je slabší a rostlině spíš pomůže.
Zálivka: méně je víc
Nejčastější chyba při pěstování rýmovníku je přelévání. Má dužnaté listy, ve kterých si drží vodu, a když stojí dlouhodobě v mokré půdě, kořeny začnou zahnívat.
Zalévám ho až ve chvíli, kdy je vrchní vrstva zeminy opravdu suchá. V létě to bývá zhruba jednou týdně, v zimě klidně jednou za dva týdny. Přebytečnou vodu z misky vždy vylévám.
Když se mu nedaří kvůli přemokření, poznáte to tak, že listy začnou měknout, žloutnout nebo opadávat. V tu chvíli je lepší zálivku okamžitě omezit a dát mu čas se vzpamatovat.
Kdy a jak rýmovník zaštipovat
Zaštipování je u rýmovníku malý zázrak. Díky němu zhoustne, zesílí a začne víc vonět. První zaštipování klidně proveďte už u mladé rostliny – stačí odstřihnout nebo ulomit vršek nad listovým patrem.
Ideální doba je jaro a léto, kdy má rostlina chuť růst. Nebojte se toho. Každý nový výhonek znamená víc listů, a tím pádem i víc účinku.
Odstřižené části nevyhazujte. Rýmovník se totiž velmi snadno množí.
Jak rýmovník snadno množit
Nejjednodušší je množení řízky. Stačí odstřihnout zdravý vršek rostliny dlouhý zhruba 8–10 cm, odstranit spodní listy a zbytek dát buď do vody, nebo rovnou do lehkého substrátu.
Ve vodě zakoření většinou během pár dní. Jakmile má viditelné kořínky, můžete ho zasadit do květináče. Pokud ho dáváte rovnou do hlíny, dbejte na to, aby zemina nebyla přemokřená – vlhká úplně stačí.
Nové rostlinky dejte na světlé místo, ale ne na přímé slunce. První týdny je lepší spíš pozorovat než zalévat. Jakmile se chytí, rostou překvapivě rychle. A rýmovník v květináči je mimochodem i moc hezký a smysluplný dárek.
Proč rýmovník někdy voní méně
Tohle je častá otázka. Rýmovník voní hlavně tehdy, když je spokojený. Pokud vůně slábne, bývá za tím kombinace několika věcí: málo světla, příliš vody nebo dlouhodobě nezaštipovaný růst.
Důležitá je i výživa. Nemusí se přehnojovat, ale občasná dávka běžného hnojiva na pokojové rostliny během vegetace mu prospěje. V zimě nehnojím vůbec.
Vůni také podpoříte tím, že list jemně promnete mezi prsty. Hned poznáte, v jaké je kondici.
Květináč a substrát: detail, který dělá rozdíl
Rýmovník potřebuje květináč s odtokovým otvorem. Bez něj se voda drží dole a kořeny trpí, i když zaléváte opatrně. Substrát by měl být lehký a propustný. Osvědčila se mi klasická zemina pro pokojové rostliny smíchaná s trochou písku nebo perlitu. Těžká, hutná půda je častým důvodem, proč rýmovník chřadne.
Jak poznat, že se mu nedaří
Rýmovník umí dát jasně najevo, že něco není v pořádku. Varovné signály jsou:
- světlé, vytáhlé výhony
- měkké nebo žloutnoucí listy
- slabá nebo téměř žádná vůně
- opadávání spodních listů
Většinou stačí drobná změna – víc světla, méně vody nebo zaštipování – a rostlina se rychle vzpamatuje.
Když funguje, poznáte to sami
Dobře pěstovaný rýmovník není jen dekorace. Je to voňavá, silná rostlina, po které sáhnete automaticky, když vás začne škrábat v nose nebo krku. Nemusíte ho mít „dokonalý“. Stačí ho trochu vnímat.
Rýmovník vám většinou sám napoví, co potřebuje. A když mu dopřejete správné světlo, střídmou zálivku a občasné zaštipování, odmění se vám přesně tím, proč ho lidé doma pěstují – vůní a účinkem, který dává smysl.
