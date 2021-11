Zazimování zahrady: Na co nezapomenout?

Letošní babí léto je vcelku vydařené, avšak teplé podzimní počasí se může lehce proměnit v chladný a sychravý podzim. Říjen a listopad jsou pak ideální dobou pro zazimování zahrady. Jak uložit zahrádku k zimnímu spánku a co byste neměli opomenout?

Záhony

Co nejdříve ostříhejte odkvetlé trsy trvalek, dále odstraňte plevel ze záhonů a před zimou nevynechejte ani prokypření půdy. Obecně pak platí pravidlo, že čím později půdu zryjete, tím lépe. Například slimáci totiž kladou vajíčka ještě na podzim, a to do čerstvě zrytých záhonů. Můžete také vysadit nové trvalky, nezapomeňte je ale dobře zalít. Na závěr záhon pokryjte suchým listím, které je nejlepší izolační vrstvou. Ta by však neměla být příliš silná, aby ke konci zimy nedošlo k předčasnému klíčení.

Péče o květiny

Ne všechny rostliny zvládnou pobyt venku přes zimu. Proto všechny citlivé květiny opatrně vyjměte ze země a zazimujte je. Ideálně je uložte do bedýnky i s částí zeminy a nechte je dostatečně oschnout. Uschlé rostlinky pak skladujte na suchém a vzdušném místě. Co se týče takzvaných letniček, ty vyryjte po prvních mrazech a odstraňte je.

Co s trávníkem

Trávník je jakýmsi pomyslným kobercem vaší zahrady a i ten je zapotřebí sem tam „vyprášit“. Příprava trávníku na zimu je pak vcelku jednoduchá – sbírejte z něj popadané listí, větvičky a kůru, nejlépe do konce listopadu. Koncem října pak můžete na trávník aplikovat speciální hnojivo, které mu pomůže během přezimování. Prořezáním a zválcováním travní plochy také nic nezkazíte, naopak utužíte podklad, ze kterého trávník vyrůstá. Jakmile začne mrznout, na trávník nevstupujte.

Náčiní a nářadí

Podobně jako květiny a dřeviny i vaše nářadí potřebuje zvláštní pozornost. Pečlivě jej proto očistěte, naolejujte a uložte na suché místo. Osivo, pokud vám nějaké po sezóně zbylo, uložte na suchém a chladném místě. Zkontrolujte také všechny nádoby, sudy a nádrže, které v zahradě nepochybně máte, a stejně tak trubky a hadice. Nesmí v nich totiž zůstat žádná voda. Pokud vlastníte zahradní jezírko, nezapomeňte jej před zimou vyprázdnit.