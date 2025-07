Zatuchlý sklep a zapáchající brambory? Takhle se zbavíte odéru bez chemie

Možná to znáte – ve sklepě to divně páchne, něco mezi vlhkým hadrem a plesnivou skříní. Člověk se tam sice moc nezdržuje, ale když otevřete dveře a ten „sklepní odér“ vás praští do nosu, víte, že je zle. A co hůř – zápach se pak dostává i do uskladněných věcí. Brambory, cibule nebo zavařeniny nasáknou tenhle nelibý tón a rázem jsou spíš na vyhození než na použití.

I já s tímhle problémem bojovala delší dobu. Nejdřív jsem zkoušela vonné sáčky, pohlcovače vlhkosti z obchodu, jednou dokonce i osvěžovač vzduchu (což bylo úplně zbytečné). Nakonec jsem si ale sedla, zamyslela se a vzala to celé od podlahy – doslova. A tady je, co se mi osvědčilo, bez jakékoli chemie.

Proč vlastně sklep páchne?

Než jsem se pustila do řešení, chtěla jsem pochopit, co za tím vlastně stojí. Ukázalo se, že zápach má nejčastěji tři hlavní příčiny:

1. Vlhkost – základ všeho zla. Může se držet ve zdivu, podlaze, nebo třeba ve špatně větraných koutech.

2. Plísně a bakterie – daří se jim právě díky vlhku. Není nutné, aby byly vidět, cítit jsou bohatě.

3. Organický odpad – třeba zapomenutý brambor, staré noviny, dřevěná bedna, která začala hnít.

Všechno tohle dohromady dělá ten typický zatuchlý sklepní zápach.

Krok jedna: důkladný úklid

Začala jsem tím, že jsem celý sklep vyklidila. Všechno šlo ven – regály, bedny, sklenice. Cokoliv, co bylo vlhké, plesnivé nebo podezřele měkké, letělo rovnou pryč. Taky jsem objevila pár „ztracených“ brambor v rohu regálu, které zřejmě ležely pod bednou od podzimu.

Pak přišlo důkladné zametení a vysání pavučin, hlavně ze stropu, větracích otvorů a rohů. Na podlahu jsem použila vodu s octem (1:1) – přírodní, ale velmi účinný čistič, který navíc neutralizuje pachy. Nechala jsem pořádně vyschnout.

Krok dva: provětrat a vysušit

Tenhle krok byl zásadní. Větrání je u sklepů často podceňované. Jenže když se vzduch nehýbe, vlhkost se drží a bakterie mají žně. Otevřela jsem sklepní okna, dveře a nechala několik hodin profukovat.

Zároveň jsem do sklepa dala misku s hrubou solí – výborně pohlcuje vlhkost i pachy. Použít jde i dřevěné uhlí, které funguje podobně. A pokud máte sklep hodně vlhký, doporučuju umístit větrák nebo malý vysoušeč vzduchu, ideálně na pár hodin denně.

Krok tři: přírodní pohlcovače pachů

Aby se zápach nevracel, zkusila jsem pár jednoduchých triků:

Sáčky s jedlou sodou – stačí stará ponožka nebo kousek látky, naplnit sodou a pověsit na několik míst.

Levandule nebo sušená máta – kromě vůně má i mírně dezinfekční účinky.

Sklenice s octem – i ta se dá nechat otevřená v rohu. Ocet časem pohltí zbytkový pach.

A co uskladněná zelenina?

Brambory a cibule jsou náchylné na pohlcování pachů – což jsem dřív dost podceňovala. Teď je ukládám:

do plastových přepravek s dírkam i – dřevo, zvlášť staré, někdy samo o sobě páchne nebo drží vlhkost

i – dřevo, zvlášť staré, někdy samo o sobě páchne nebo drží vlhkost s tenkou vrstvou novin mezi vrstvami, která odvádí vlhkost

mezi vrstvami, která odvádí vlhkost nikdy ne těsně ke stěně nebo na zem – vzduch musí proudit

Také pomáhá neukládat příliš mnoho najednou – jakmile něco začne hnít, jde to rychle dál.

Prevence je klíč

Od té doby, co jsem sklep pořádně vyčistila a nastavila tenhle „bezchemický systém“, je tam cítit maximálně lehká vůně levandule. A brambory chutnají jako brambory, ne jako starý sklep.

Jednou za měsíc sklep větrám a vyměňuju pohlcovače vlhkosti. A hlavně – pravidelně kontroluju zásoby, aby se tam nic nerozkládalo v tichosti. Je to malá práce, ale dělá obrovský rozdíl.

Zatuchlina ve sklepě není osud – jen signál, že je potřeba trochu zasáhnout. A dobrá zpráva je, že to jde i bez chemie, bez drahých přípravků a s minimem úsilí. Jen to chce jednou začít.