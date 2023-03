Zapomněli jste škrabku na led? Nevadí. Místo ní použijte kartu, sůl či plastovou lopatku

Spolu se zimou přichází i sníh a led, který pokrývá nejen trávu a chodníky, ale také okna aut. Když přijdete k autu a zjistíte, že je okno pokryté ledem, první, po čem logicky sáhnete, je škrabka na led. Občas se ale může stát, že nemůžete škrabku nikde najít, uvědomíte si, že je v manželově autě, nebo si náhle vzpomenete, že jste si vlastně nikdy nekoupili náhradní poté, co se ta stará minulou zimu rozbila. Naštěstí existuje hned několik věcí, které můžete použít jako dokonale funkční náhradu.

Varování: Nezapomeňte při čištění okna pracovat opatrně, abyste jej nepoškrábali – to platí i při použití skutečné škrabky na led.

Kreditní karta

Pokud se na čelním skle nachází pouze tenká vrstva ledu, vytáhněte z peněženky kreditní kartu. Je to taková menší verze škrabky na led. Pomocí okraje pomalu odstraňte malé kousky ledu z okna. Možná zjistíte, že kreditní karta je příliš malá na to, aby se s ní dalo snadno manipulovat v rukavicích, takže by vám při práci mohly prochladnout ruce. Také to nemusí být nejlepší řešení pro osoby s dodávkami, nákladními vozy nebo SUV s vyššími čelními skly; bohužel vaše kreditní karta nebude mít dlouhou rukojeť, jakou najdete u některých škrabek na led.

Alkohol a voda

Stejně jako vám líh může pomoci rozpustit led na chodnících, když nemáte k dispozici sůl, může vám také pomoci rozpustit led na čelním skle. Pokud je přes led na čelním skle sníh, nejprve jej odstraňte rukou v rukavici, smetákem nebo jiným nástrojem, který nepoškrábe čelní sklo. Poté v rozprašovači smíchejte líh a vodu v poměru 2:1. Směs nastříkejte na celé čelní sklo a nechte dvě minuty působit. Po dvou minutách by se měl led proměnit v rozbředlý sníh. Zapněte stěrače předního skla, abyste ho zcela odstranili.

I když to může být efektivní řešení pro odstranění ledu z čelního skla, tak mějte na paměti, že tento trik nebude fungovat, pokud je venkovní teplota nižší než -15°C. Při takto nízkých teplotách alkohol zamrzne, takže vám k čištění čelního skla moc nepomůže.

Plastová špachtle

Škrabka na led může patřit k jedním z nejlepších nástrojů pro odstraňování ledu a sněhu, ale není to jediná věc, kterou můžete použít k vyčištění namrzlého čelního skla. Špachtle, stejný nástroj, který používáte na obracení palačinek a hamburgerů, vám také může přijít ku prospěchu. Kovové špachtle by však mohly poškrábat nebo jinak poškodit čelní sklo, takže pro tento úkol použijte raději plastovou variantu. Navíc ovládat špachtli v rukavicích bude mnohem snazší než zkoušet manipulovat s kreditní kartou, takže vám poděkují i vaše ruce.

Sůl a voda

Sůl se sype na vozovky z toho důvodu, aby rozpustila sníh a led a zabránila tak ve vytváření nebezpečných (kluzkých) podmínek. Kromě těchto známých věcí může být také použita k roztavení ledu na čelním skle. Nejprve odstraňte sníh z čelního skla, abyste odkryli vrstvu ledu. Poté přidejte tři šálky vody (pokojové teploty – ne horké) a 1,5 polévkové lžíce soli do rozprašovače. Touto směsí nastříkejte celé čelní sklo a nechte asi 5 minut působit, aby se rozpustil led. Zapněte stěrače čelního skla, abyste odstranili rozbředlé zbytky.

Tento roztok by měl být používán pouze v malém množství; příliš mnoho soli na autosklo může způsobit drobné oděrky na povrchu skla, zanechat nevzhledné minerální usazeniny a dokonce oslabit strukturu skla.

Plastová lopatka

Plastová lopatka (součást malého koštěte) může být při otočení dnem vzhůru použita k čištění čelního skla. Samozřejmě je dobré, abyste ji nejprve vyčistili pro případ, že by na ní mohl zůstal nějaký prach nebo nečistoty z vašeho posledního zametání a vy byste si pak na čelní sklo při odstraňování ledu zbytečně přidávali nečistoty. Pamatujte také, že plast není tak pevný jako škrabka na led, takže nepoužívejte příliš velkou sílu. Zahřátí čelního skla pomocí odmrazovače nebo roztoku teplé vody vám tuto práci velmi usnadní.