Zapáchá vaše nádobí po umytí jako mokrý pes? Řekneme vám, v čem je problém a jak to vyřešit!

Myslím, že jsme to zažili všichni: po tom, co jsme si prošli překážkou v podobě mytí nádobí, jsme zjistili, že je nepříjemně cítit. Je to zápach, který si většina lidí spojuje s mokrým psem, ale ať už ho nazveme jakkoli (nebo nám to připomíná cokoli), jedno je jisté: Nevoní! V dnešním článku vám odpovíme na palčivou otázku: Proč nádobí po umytí zapáchá a jak tento problém vyřešit a do budoucna mu předejít.

Proč nádobí po umytí zapáchá

Důvody mohou být různé a tak je nejprve třeba zjistit, co je příčinou vašich problémů. Zde jsou uvedeny nejčastější důvody, proč nádobí po umytí zapáchá:

Používání špinavé kuchyňské houbičky

Pokud jste někdy myli nádobí na němž byl česnek a poté jste tou samou houbičkou myli další nádobí, pak jistě víte, že česnekový zápach zůstane bez ohledu na to, jak moc ji opláchnete. Proto doporučujeme mýt toto nádobí jako poslední. Avšak není to jen česnekový zápach, co nám vadí: pokud není kuchyňská houbička dobře opláchnutá nebo pokud je prostě špinavá, může v ní žít velké množství bakterií, které jednoduše přenášíte na nádobí, které v důsledku toho zapáchá.

Jak to napravit

Vyčistěte špinavou kuchyňskou houbičku/ vyměňte ji za novou a znovu umyjte nádobí. Někdy stačí houbičku dobře opláchnout, jindy je nutností kuchyňskou houbičku zcela vyměnit. Pamatujte, že i když si dáte tu práci s jejím důkladným čištěním, ne vždy skončí opět v bezvadném stavu. A proto, že jsou levné a vyrobené tak, aby se pravidelně vyměňovaly, pokud zapáchají – bude snazší, pokud ji zkrátka rovnou vyměníte za novou!

Voda zapáchá

Stává se to častěji, než si myslíte. Může to být samotná voda, která způsobuje nepříjemný zápach: voda v našich domácnostech je upravována nejrůznějšími chemikáliemi a někdy se jich přidává více, jindy méně, což může mít vliv na zápach vašeho nádobí. Kromě vody může být viníkem vaše vodovodní potrubí: nadměrné nahromadění řas, síry nebo bakterií může mít za následek stejný příšerný zápach.

Tento problém se obvykle vyskytuje spíše u myčky nádobí, avšak to neznamená, že nemůže být příčinou zápachu nádobí i po ručním mytí.

Jak to napravit

Pokud se jedná o úpravu vody, tak toho nejspíš moc udělat nemůžete. Možná se zkuste zeptat sousedů, zda mají stejný problém: pokud ano, pak jste pravděpodobně našli příčinu. Můžete také zavolat odborníka, aby se podíval na vaše vodovodní potrubí a zjistil, zda zápach přetrvává – nebo zkuste umýt jedno nádobí v jiné místnosti (například v koupelně), abyste zjistili, zda se zápach stále objevuje.

Pokud si chcete být stoprocentně jisti, zkuste si nechat udělat test vody. Výsledky z laboratoře vám přesně řeknou, jestli je v ní nějaká špatná látka, která způsobuje nepříjemný zápach vašeho ručně umytého nádobí.

Materiály, ze kterých je vaše nádobí vyrobeno

Pokud je vaše nádobí vyrobeno z plastu, může se snadno stát, že začne zapáchat. Problém je, že je obtížné to opravit. Jelikož se plast snadno poškrábe, a i když jsou samotné škrábance mikroskopické, mohou se do těchto míst dostat bakterie, které se tam mohou hromadit a způsobit nepříjemný zápach. Dokonce i sklo se může poškrábat a umožnit tak vznik bakterií. Možná, že jste zjistili, že občas má i nádobí vyrobené z oceli svůj specifický zápach. Takže, jak sami vidíte, opravdu neexistuje žádný „ideální“ materiál, který by se dal zvolit, i když plast je v tomto případě nejhorší volbou.

Jak to napravit

Pokud používáte plast, přejděte na sklo nebo jiný podobný materiál. Dobrou volbou je také nerezová ocel. Pokud je vaše nádobí velmi staré, může mít právě ony škrábance, které umožňují usazování bakterií a mají za následek zápach mokrého psa. Zkuste si proto pořídit zcela nový talíř a umýt ho, abyste zjistili, zda zápach přetrvává.

Může to být váš dřez!

Někteří lidé namáčejí špinavé nádobí před mytím do dřezu (někdy ho dokonce přímo vodou ve dřezu myjí), což může být příčinou nepříjemného zápachu. Pokud ho necháte takto namočené ve vodě, v podstatě ho udržujete v jakémsi bazénu pro bakterie, jelikož všechny ty drobné kousky jídla se pomalu rozkládají a stávají se místem pro množení nejrůznějších zárodků. Čím déle ho tedy namáčíte, tím větší je pravděpodobnost nepříjemného zápachu.

Ale i když ho nenamáčíte dlouho, může být příčinou nepříjemného zápachu samotný dřez: pokud není čistý, zápach se přenese na nádobí a houbičku a vy se ho budete jen těžko zbavovat.

Jak to napravit

Především nenamáčejte všechno nádobí ve dřezu a nemyjte ho ve stejné vodě: k mytí vždy používejte tekoucí, čerstvou vodu. Dbejte také na to, aby byl dřez vždy čistý: zvykněte si po každém kole mytí nádobí vytřít dřez speciálním mycím prostředkem vyrobeným pro jeho materiál.

V mnoha případech zjistíte, že vyčištění dřezu je to nejlepší, co můžete udělat pro odstranění nepříjemného zápachu z nádobí: Samozřejmě chápeme, že se nemůžete dočkat, až nádobí domyjete, a tak se vám nechce ještě umývat dřez poté, co jste skončili s jeho mytím… ale je lepší to udělat, než mít opravdu zapáchající nádobí, které stejně budete muset později znovu umýt.

Jak se zbavit zápachu z nádobí

Nejjednodušší způsob, jak se zbavit zápachu z nádobí, je namočit ho do horké mýdlové vody. Mýdlo pomůže uvolnit molekuly, které způsobují nepříjemný zápach, a horká voda je pomůže rozpustit. Do vody můžete také přidat trochu jedlé sody.

Dalším způsobem, jak se zbavit nepříjemného zápachu z nádobí, je použití myčky nádobí. Mycí prostředek i horká voda pomohou odstranit nežádoucí pachy. Pokud máte myčku s nastavením páry, může vám pomoci zbavit se obzvláště silných pachů.

Nakonec můžete zkusit použít oplachování octem. V misce smíchejte stejný díl bílého octa a vody a pak nádobí namočte přibližně na 10 minut. Kyselá vlastnost octa pomůže neutralizovat veškeré pachy, které na nádobí ulpěly. Můžete také přidat trochu citronové šťávy nebo esenciálních olejů, abyste dodali mycímu prostředku další sílu.

Dbejte také na to, aby byl dřez vždy čistý. Zvykněte si po každém kole mytí nádobí otřít dřez speciálním mycím prostředkem vyrobeným pro jeho materiál.

Jakmile se zbavíte zápachu, nezapomeňte nádobí před uložením vysušit na vzduchu. To pomůže zachytit všechny příjemné vůně a udrží vaše nádobí déle svěží.

