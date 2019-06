Zahrada na balkoně

Také každé léto obdivujete rozkvetlé balkony vašich sousedů, ale sami si netroufáte na víc, než kaktus v obýváku? Seberte letos kuráž a vyrazte do nejbližšího květinářství. Popadněte sazeničky vašich oblíbených bylinek, zeleniny a barevných pelargonií. Popusťte uzdu fantazii a nechte váš balkon rozkvést. Čas vyndat truhlíky a trochu si „zašpinit“ ruce je právě tady!

Optické hrátky s prostorem

Rádi byste otevřeli dveře na balkon a kochali se pohledem na nejrůznější barevné květy, avšak nemáte tolik prostoru, abyste nechali pracovat svou fantazii? Využijte každého koutku, který vám balkon nabízí a umístěte do něj vzestupný stojan. Zeleninu, květiny nebo bylinky potom vyskládejte v těsné blízkosti vedle a nad sebe. Pokud navíc fandíte zero waste, můžete si vytvořit vlastní květináče ze spousty věcí, které doma najdete. Zkoušeli jste už zasadit květiny např. do zrecyklovaných PET lahví nebo zničených hrnečků?

TIP: Věděli jste, že jako stojan může hezky posloužit i starý stolek, nebo třeba nefunkční šicí stroj?

Výhled jako v Tyrolsku

Pelargonie neboli muškáty, zná snad každý z nás. Převislé kaskády těchto květů jsou symbolické především pro Rakousko, kde zdobí typické dřevěné chaloupky. Čím dál tím častěji se však začínají objevovat i u nás. Muškáty vynikají nejen obrovským počtem barevných kombinací a tvarů, ale fungují dokonce i jako přírodní repelent. S muškáty za okny totiž spolehlivě odeženete obtěžující hmyz. Jejich údržba je navíc poměrně snadná. Stačí vám umístit truhlíky na jižní stranu a ráno nebo večer zalít přímo do hlíny. K jejich výsadbě použijte přírodní hnojivo Wolf-Garten Natura Bio pro balkonové a truhlíkové rostliny, které dodá vaším květinám potřebnou sílu během celého vegetačního období, speciální složky v hnojivu podpoří růst a tvorbu květů. Nezapomeňte také čas od času odstranit usychající listy, čímž udržíte květy v dobré kondici.

TIP: Pro údržbu muškátů je důležité průběžné přihnojování, a to zejména během léta, kdy muškáty bohatě rozkvétají.

Balkon k zakousnutí

Znáte ten pocit, kdy si z truhlíku utrhnete vlastní rajčátko? Na výsev semínek pro předpěstování sazenic je už sice trochu pozdě, ale ještě pořád si můžete koupit sazeničky, z jejichž květů vypěstujete chutné plody. Odrůd je hned několik a vy tak můžete vybírat mezi barvou, chutí, tvarem i velikostí plodů. Rajčata vysázejte do truhlíku a postavte jej na slunné místo, které je zároveň dobře chráněné před případným deštěm. Pokud dáte sazeničkám teplo a bezpečí, nebudete se o ně muset nijak zvlášť starat. Jen pozor na zaštipování – zálistky ubírají rostlině energii, a proto je nutné je pravidelně kontrolovat. Pro odstraňování výhonků použijte víceúčelové nůžky Wolf-Garten RA-X, které jsou ideální i pro zastřihování bylinek.