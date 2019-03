Zahrada je součástí domova. Při renovaci domu ji proto neopomeňte

Nejradostnější období každého zahrádkáře je tady. Jaro velí připravit do pohotovosti motyčku, rýč a hrábě. Než se však pustíte do výsadby rostlin a okopávání záhonků, zkontrolujte, zda vaše zahrádka nevyžaduje rozsáhlejší změny, na které by potom mohlo být pozdě. Začněte s přípravou pěkně od podlahy, tedy vlastně od země. Připravili jsme pár praktických tipů, na co byste měli při zahradních úpravách myslet dopředu a jak je financovat.

Zahrada je místo klidu a v teplém počasí nám slouží jako další místnost našeho domova. A stejně tak byste nad ní měli uvažovat, větší změny si proto plánujte společně se stavbou domu či jeho renovací. Stavební zásahy do zahrady totiž mohou být nákladné. V takovém případě můžete k financování použít i úvěr od stavební spořitelny: „Lidé úvěrem typicky financují například zarovnávání terénu, dlažbu nebo různé stavby. V takových situacích je však nutné konkrétně posoudit, zda případný úvěr splní požadavky na takzvané financování bytových potřeb. Problematikou vás nejlépe provedou vyškolení poradci stavebních spořitelen a navrhnou vám řešení na míru,“ vysvětluje tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý. I v případě, že vás stavební úpravy domu v blízké době nečekají, může se stavebko hodit. Díky pravidelnému spoření a plánování můžete zahradní úpravy uhradit z naspořených peněz.

Chodník, studna anebo plot? Úpravy si dobře promyslete

U výrazných stavebních zásahů do zahrady je potřeba myslet dopředu, jak radí i Ondřej Turek, zahradní projektant ve společnosti Garden Point: „Na hotový výsledek se budete dívat celoročně, takže tomu vzhled skalky nebo jezírka uzpůsobte. Je nutné si uvědomit, že vyžadují trvalou péči. Víte‑li, že jim nemůžete věnovat dostatek času, raději od nápadu upusťte.“

Úpravy terénu se týkají i hlubinných vrtů. Pokud zamýšlíte vyhloubit na pozemku studnu, máte během jarních měsíců perfektní možnost. „Nedoporučuji vrtat na exponovaných místech, protože do studny nesmí pronikat dešťová voda ani nečistoty. Pro jistotu bych se o umístění vrtu poradil s hydrologem,“ říká Ondřej Turek.

Zatočte s rozbahněným dvorkem

Myslete na to, že některé stavební práce mohou zasáhnout do záhonů a poničit sazenice. Hrozí to kupříkladu při stavbě nového plotu, a tudíž je lepší tomu předejít včas. „Při výběru nového oplocení dbejte na to, jak na zahradu zapadne a jestli splyne s okolím. Řiďte se budoucí funkcí zahrady, ale také cenou. Přitom pamatujte, že každý typ oplocení je jinak náročný na údržbu,“ připomíná projektant Ondřej Turek.

Během jarních měsíců už nehrozí kruté mrazy, ale ani spalující vedra, a právě takové počasí potřebuje nově vysetý trávník. Preferujete-li pevnější půdu pod nohama v podobě chodníčků, zvažte zahradní dlažbu. „Ideální je zkombinovat obě varianty. Volte dláždění přirozených barev s jednoduchým designem, který na sebe moc neupozorňuje. Celková plocha pak v kombinaci s trávníkem působí přirozeně a funkčně,“ doplňuje projektant Ondřej Turek.