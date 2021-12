Vytvořte si dekoraci z pomeranče a hřebíčků

Ačkoli je tato dekorace spjata především s Vánocemi (když ji máte někde vystavenou její vůně připomíná Vánoční období), tak jsme si jisti, že jí rozhodně nepohrdnete ani na podzim. Koule z pomeranče a hřebíčku mohou být pověšeny jako ozdoby, použity na girlandách či být naaranžovány jako součást slavnostního stolování. Mimo to vám v tomto článku také řekneme, jaké další citrusové plody lze použít.

Jak si vyrobit ozdobu z pomerančů a hřebíčků

Co budete potřebovat:

pomeranče (nebo jiné citrusové plody)

párátka

celé hřebíčky

papírové utěrky

Pokyny krok za krokem:

Postupujte podle našich jednoduchých pokynů a vyrobte si tyto nádherně vonící dekorační koule. Pokud budete vytvářet jednoduché designy, tak vám jejich výroba zabere jen několik málo minut.

Krok č.1 – Vytvořte otvory

Zapojení dětí do procesu výroby pomerančových koulí může být zábavná (ačkoli trochu nepořádná) aktivita. Je to totiž velice snadné! Abyste si vy či vaše děti neporanili konečky prstů, doporučujeme nejdříve udělat do kůry dírky pomocí párátka, špejle nebo nějakého jiného ostřejšího nástroje. Ujistěte se, že máte kolem sebe nějaké ubrousky či papírové utěrky na pomerančovou šťávu, která kolem vás poteče.

Krok č.2 – Vytvořte design

Před vložením hřebíčků do pomerančové kůry si zkuste nejdříve představit či na papír nakreslit nějaké návrhy. Naplánujte si design každé pomerančové koule dopředu pomocí pera či fixy. Vyzkoušejte různé návrhy jako jsou pruhy, spirály či hvězdičky. Děti si plánování a vytváření návrhů určitě užijí a vy si pro změnu užijete lahodnou vůni, kterou vám pomerančové koule vytvoří, až budou hotové.

Jak používat pomerančové ozdoby

Jakmile vyrobíte své ozdobné koule, vystavte je někde, kde si budete moci užívat jejich sváteční vůni. Umístěte je mezi podzimní (Vánoční) výzdobu, připevněte na podzimní věnec, umístěte je na římsu nad krbem. Chcete-li vytvořit efektivní aranžmá, doporučujeme naplnit libovolnou nádobku aranžovací (květinovou) pěnou. Pomocí floristického drátu zajistěte k pěně stálezelené listy, šišky a pomerančové koule. Vyplňte všechny otvory nebo mezery extra zelení, dokud nebude pěna zcela pokryta.

Pokud plánujete pověsit své pomerančové koule jako vánoční ozdoby, uvažte kolem pomerančů ozdobné stuhy, než si vytvoříte design. Díky tomu se vyhnete pozdějšímu složitému uspořádávání stužky kolem hřebíčků.

Další ovocné možnosti

Možná, že pomeranč nepatří mezi vaše oblíbené vůně. Jiné citrusové plody udělají také spoustu parády! Přidejte hřebíčky do grapefruitů, citronů nebo podobných citrusových plodů pro získání rozmanitých barev a vůní. Můžete také smíchat pomeranče s řezanými citrusovými plody a vytvořit tak jedinečnou směs vůní.

Vysušení pomerančových koulí

Jakmile má každá z vašich citrusových koulí dokonalý design, zavěste je, aby mohly vyschnout. Vůně jakékoli citrusové koule začne krásně vynikat, jakmile koule trochu naschne. Zavěšením pomůžete svým ozdobným koulím nejen rychleji vyschnout, ale také se vyhnete plesnivění. Pokud se rozhodnete dělat tyto ozdoby jako dekoraci na Vánoce, ujistěte se, že je vytvoříte včas před vánoční sezónou. To by vám mělo zajistit dostatek času na schnutí a aromatizaci celého vašeho domova, než sezóna skončí.

Pomerančové koule jsou krásné, báječně voní a navíc jsou dokonalou pozimní (Vánoční) ozdobou. Zapojení celé rodiny do jejich výroby je navíc způsob, jak si vytvořit nezapomenutelné společné vzpomínky.