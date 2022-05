Vyrobte si vlastní léčivou tinkturu: Návod pro začátečníky se 6 recepty!

Také čas od času trpíte na různé zdravotní neduhy? Ať už se jedná o nespavost, akné či různé bolesti, tak sami víte, že zbavit se jich není žádná legrace. Pokud navíc nejste zastánci léků a raději tyto problémy řešíte pomocí bylinek, pak je tento článek pro vás jako dělaný. Naučíme vás, jak si můžete vyrobit svou vlastní bylinnou tinkturu a také si řekneme, kdy ji můžete použít, na co a mnoho dalšího.

Co je to tinktura

Nenechte se zmást slovem „tinktura“. Tinktura je pouze koncentrovaný bylinný extrakt vyrobený s alkoholem, který lze užívat přímo nebo zředěný v čaji nebo vodě. Stručně řečeno, je to další způsob, jak extrahovat aktivní složky z byliny, komě toho, že jako rozpouštědlo používáte alkohol místo vody, octa nebo glycerinu.

Na rozdíl od bylinných čajů nebo kapslí jsou tinktury snadno použitelné, přenosné a účinnější než jiné bylinné přípravky. Zatímco možná budete muset připravit 4 až 5 šálků čaje, abyste získali výhody bylinky, u tinktury budete potřebovat pouze kapku nebo dvě. Navíc díky alkoholu mají tinktury dlouhou trvanlivost a často vydrží až 5 let a více.

Kdy použít tinkturu

Díky alkoholu v tinkturách se bylinné extrakty rychleji vstřebávají do krevního oběhu, přičemž účinky jsou patrné zhruba do hodiny. Díky svému rychlému působení jsou tinktury ideální na věci, jako je bolest, žaludeční potíže, úzkosti či nespavost.

Kromě akutních onemocnění můžete tinkturu použít na cokoli, na co byste mohli použít bylinný čaj, například:

Nespavost

Stres

Špatné trávení

Úleva při nachlazení a chřipce

Alergie

Jak vyrobit tinkturu

Výroba tinktury vyžaduje pouze tři věci: bylinky, alkohol a skleněnou nádobu.

Vyberte si svůj alkohol

Alkohol je rozpouštědlo, které z bylin extrahuje sloučeniny s léčivými vlastnostmi. Můžete použít jakýkoli druh alkoholu, který máte rádi, ale nejlepší je použít třeba vodku, protože má neutrální chuť na rozdíl od jiného alkoholu (rum prý funguje stejně dobře). Zatímco standardní 40% vodka je dobrá pro většinu čerstvých a sušených bylinek, výběr ještě vyšších procent pomůže vytáhnout více rostlinných šťáv.

Poznámka: Existuje také několik způsobů, jak vyrobit tinktury bez použití alkoholu, ale tím se budeme zabývat níže.

Zde je návod, jak používat různé druhy při výrobě tinktur:

Vodka 40%: Vodka, která má 40% alkoholu je považována za standard pro většinu tinktur. Měla by se používat na čerstvé a sušené bylinky, které nemají vysoký obsah vlhkosti (jako je bobkový list, kopr, fenykl, šalvěj a tymián).

Vodka 40% + 95% konzumní líh (použijte poměr 1:1): Vyšší obsah alkoholu pomáhá extrahovat těkavější rostlinné sloučeniny, zejména při použití bylin s vyšším obsahem vlhkosti (jako je oregano, petržel, bazalka, koriandr, máta a šalvěj).

95% konzumní líh: Konzumní líh se obvykle používá k rozpuštění gum a rostlinných pryskyřic nacházejících se v kůře a sušené rostlinné hmotě. I když snáze extrahuje esenciální oleje a aromatické látky v rostlinách, vytváří také tinkturu silnější chuti, kterou někteří lidé těžko přijímají. Může také dehydratovat vaše bylinky, což z dlouhodobého hlediska ovlivní kvalitu vaší tinktury.

Alternativní metody bez alkoholu

Místo alkoholu můžete použít jak fire cider vinegar (k dostání na internetu), tak potravinářský glycerin. Když to uděláte, pak už to nebude tinktura, ale extrakt. Doba použitelnosti u extraktu je kratší a proto se ujistěte, že lahvičku označíte datem, kdy byl extrakt vytvořen.

Vyberte si bylinky

Tinktury lze vyrobit z čerstvých nebo sušených květů, listů, bobulí nebo kůry – v podstatě jakéhokoli rostlinného materiálu, který má terapeutický přínos. Samozřejmě nejlepší je vyrábět z čerstvých bylinek, ale sami zjistíte, že k sušeným bylinkám se dostanete snadněji a ve velkém množství.

Kromě standardních zahradních bylinek, jako je rozmarýn, tymián, šalvěj jsou dalšími oblíbenými bylinkami:

kopřivové listy

echinacea

kořen lékořice

malinový list

bezinka

kořen proskurníku

kořen ashwagandha

Poměr bylinek

Vždy si můžete poměr bylinek zvážit, abyste si určili přesnou sílu vaší tinktury. Zde je rychlé pravidlo, kolik rostlinného materiálu použít na svou tinkturu:

Čerstvé bylinky: Naplňte sklenici do 2/3

Sušené bylinky: Naplňte sklenici do ½

Čerstvé a sušené kořeny a bobule: Naplňte sklenici do 1/3 – ½

Bylinky nijak nestlačujte. Stačí je umístit do sklenice a ponechat dostatek prostoru pro vzduch až nalijete alkohol.

Potřeby:

Skleněná dóza (velikosti půllitru) s víčkem

Vodka, líh nebo rum (alespoň 40%)

Bylinky dle výběru

Kus pergamenu či plastového obalu

Instrukce:

Bylinky jemně nasekejte nebo rozdrťte v hmoždíři a vložte je do sklenice. (Poskytuje jim to větší povrchovou plochu k rozpouštění v kapalině. Dělat to nemusíte, můžete je pouze vhodit, pokud to ale uděláte, poznáte významný rozdíl v síle extraktu.) Jakmile naplníte sklenici požadovanými bylinkami, zalijte ji alkoholem, aby rostliny byly zcela pokryty. Aby rostliny neplesnivěly, ponechte jim asi 3 cm prostoru (který je naplněn alkoholem) a vaše bylinky ať jsou skutečně ponořené. Cokoli, co bude vyčnívat nad alkoholem může zplesnivět. Našroubujte víko.

Pokud používáte sklenici s kovovým víčkem, musíte ji chránit před zrezivěním umístěním kousku pergamenu nebo plastového obalu na hrdlo sklenice před přišroubováním víka. Umístěte sklenici do chladné, suché a tmavé skříně, abyste zahájili proces extrakce. Každých pár dní sklenici protřepejte a zkontrolujte, zda se alkohol nevypařil. Pokud bylinky nejsou zcela pokryté, dolijte je větším množstvím stejného typu alkoholu. Směs necháme extrahovat asi 8 týdnů.

Když je proces extrakce u konce, umístěte nálevku do žluté lahvičky s kapátkem s jemným sítkem nahoře. Nalijte tinkturu do lahvičky a bylinky se tím přecedí. Chcete-li extrahovat více tinktury, odstraňte zbývající bylinky a zabalte je do tenké látky, poté vymačkejte veškerou tinkturu, která v bylinkách zbyla. Každou lahvičku označte použitými bylinkami, druhem a procentem alkoholu a datem a uchovávejte v tmavé skříni, dokud ji nebudete potřebovat.

Chcete-li použít, buď kápněte několik kapek přímo pod jazyk nebo kápněte kapku do sklenice vody či čaje až 3x denně. Skutečné množství, které budete chtít použít, závisí na síle vaší tinktury, použitých bylinkách a chemii vašeho těla.

6 tinkturových receptů

Zde jsou některé z velmi oblíbených receptů se kterými můžete začít. Nedělejte si starosti s přesným stanovením poměrů.

Očistná tinktura

2 díly listů kopřivy

1 díl pampeliškových listů

1 díl listů meduňky

Tinktura PMS

3 díly červeného malinového listu

1 díl listů kopřivy dvoudomé

2 díly listů máty peprné

1 díl kořene zázvoru

Tinktura na spaní

1 díl květů heřmánku

1 díl květů levandule

Tinktura proti stresu

2 díly kořene pampelišky

2 díly ženšenu

1 díl kořene astragalus (kozinec)

½ dílu semínek kardamomu

Tinktura na zlepšení nálady

2 díly listů meduňky

1 díl mučenky

1 díl kořene zázvoru

Tinktura na dobré dýchání