Vyrobte si na podzim krásné dekorativní DIY misky z umělých listů

Naučte se tvořit krásné podzimní dekorace díky těmto stylovým podzimním miskám. Díky několika základním potřebám pak můžete tyto misky zařadit do své podzimní výzdoby. Je to velmi zábavný a snadný projekt, který potěší nejen dospělé, ale i děti. Tvoření misek zabere minimum času a můžete si je vyrobit v mnoha různých velikostech a stylech.

Co budeme potřebovat:

nafukovací balonek

kvalitní lepidlo

umělé listy (k dostání v hobby obchodech nebo v papírnictvích), můžete použít i listy z lesa nebo parku, ale s umělými se lépe pracuje

papírový tácek či talíř

miska

větší štětec (může být i malířský)

Postup:

Nafoukneme si balonek do potřebné velikosti (velký, středně velký či malý). Balonek zagumičkujeme nebo zavážeme provázkem, aby nám neucházel vzduch a zavázaným koncem ho usadíme do misky. Mezitím si odtrháme umělé listy. Na papírový talíř si nalijeme lepidlo a pomocí štětce ho roztíráme po balonku do jeho poloviny. Začneme lepit listy a každý list přetřeme důkladně lepidlem. Listy se snažíme vrstvit co nejvíce na sebe, aby vytvořili silné obložení. Necháme pořádně zaschnout – klidně několik hodin. Poté propíchneme balonek a odstraníme jeho zbytky z misky. Celý vnitřek misky potřeme lepidlem a opět necháme schnout. Pak již stačí naplnit misku bonbony či čímkoli jiným a radovat se z krásné podzimní ozdoby.